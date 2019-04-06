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Романцев: «По качеству селекции ЦСКА в нашем футболе впереди всех»

сегодня, 12:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев продолжает делиться ожиданиями от московского дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

Ясно, что «Спартак» не станет действовать вторым номером, благо Зе Луиш и Луис Адриано на ходу. Но и у соперника есть свои козыри – забивные Влашич и Чалов. Так что спартаковской обороне придется попотеть. 

Не удивляет ли, что ЦСКА до последнего ведет борьбу за чемпионство, несмотря на потерю более половины состава? Представьте, не удивляет. Значит, руководство клуба было к этому готово и имело в запасе вариант «Б». А не удивляюсь я потому, что знаю президента клуба Евгения Гинера как великолепного стратега. Смотрите, какие приобретения сделал ЦСКА – Влашич, Бекао, Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Дивеев... Считаю, по части качества селекции «армейцы» в нашем футболе впереди всех. Плюс у них подошла своя талантливая молодежь. Чалов – и вовсе лидер в гонке бомбардиров! 

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   415 / 927
сегодня в 14:59
Посмотрим, поглядим какая будет игра.
particular
particular ответил kolpankolpan
   4 / 927
сегодня в 14:59
А что нахваливать было ли на что смотреть.?В чемпионате ни шатко ни валко,что имена появились или игра?Сами себя захваливают, корчат из ничего что-то.Одно слово ни о чем.Да и все остальные такие же.Ровненькие как оловянные солдатики.Никого в чемпионате выделить реально невозможно.Бегунки.
И тем не менее... На фоне серости и убогости нашего чемпа, каждое удачное появление игрока, придаёт, хоть немного свежести и остроты пресному блюду...
Не Романцев не хвалит и, уж, тем более не я..:))
Всё остальное - слова, заявления и комментарии... А кто, что и как, - показывают клубные еуротурниры и матчи отбора... Рейтинги, места и отсутствие титулов...
yk2ru
yk2ru
   200 / 927
сегодня в 14:58
Когда ЦСКА тащили из года в год на первые места, те же африканцы и другие темнокожие из бразилий были ведущими игроками там.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил particular
   238 / 927
сегодня в 14:49
Несколько лет в сложной финансовой ситуации, укрепили традиции армейцев делать грамотные точечные приобретения и не гоняться за игроками со смутной репутацией и конским ценником... Трезвая оценка Романцева..:))
А что нахваливать было ли на что смотреть.?В чемпионате ни шатко ни валко,что имена появились или игра?Сами себя захваливают, корчат из ничего что-то.Одно слово ни о чем.Да и все остальные такие же.Ровненькие как оловянные солдатики.Никого в чемпионате выделить реально невозможно.Бегунки.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   96 / 927
сегодня в 14:45
Счёт будет как с молоджкой!
particular
particular
   4 / 927
сегодня в 14:37
Несколько лет в сложной финансовой ситуации, укрепили традиции армейцев делать грамотные точечные приобретения и не гоняться за игроками со смутной репутацией и конским ценником...
Трезвая оценка Романцева..:))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   695 / 927
сегодня в 14:33
Считаю, по части качества селекции «армейцы» в нашем футболе впереди всех. Плюс у них подошла своя талантливая молодежь. Чалов
------------------
Считаю это бредом и навязыванием "бренда о гении Гинера".Я могу сотню неудавшихся трансферов табуна перечислитть,но все помнят только Вагнера и Думбию,двух зулусов,которых кони зачем то причисляют спартаковцам
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska plus
   25 / 927
сегодня в 14:29
Мне приятно, что Иваныч молится на зулусов зе луиша и андриано а мы обходимся своим воспитвнником, 29 лет назад Иванычу в страшно сне не приснились бы эти негры.
Первый зулус как раз в Спартаке и появился - это был Робсон.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   695 / 927
сегодня в 14:27
А про Витька(Витиньо) за 12 млн.евро не вспоминается?Или за черных скадинавов Алибекова и Алиева?Или даже коняшки таких не помнят?
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   195 / 927
сегодня в 14:26
это точно
311
311
   64 / 927
сегодня в 13:54
Селекции мало, нужен и прогресс футболистов в клубе!)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Kresi frok
   27 / 927
сегодня в 13:26
Так сообщи о фактах куда следует. Премию получишь или посадят за клевету. А что зря языком молоть?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 927
сегодня в 12:55
Романцев молоток, федунботов затраллил конкретно так)))))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 927
сегодня в 12:54
С неграми или без, спартак еврочашек не брал и, судя по всему, брать не собирается. =)
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   7 / 927
сегодня в 12:48
Зато коням до сих пор снятся негры с которыми кони выиграли еврочашку)...
Kresi frok
Kresi frok
   214 / 927
сегодня в 12:44
Гинер лидирует в гонке чемоданов аха))
Sunny.
Sunny.
   69 / 927
сегодня в 12:36
на ходу у спама только свисток
Denkuz
Denkuz
   105 / 927
сегодня в 12:35
Хвалит за то, чего у свиней никогда не было.
cska plus
cska plus
   16 / 927
сегодня в 12:34
Мне приятно, что Иваныч молится на зулусов зе луиша и андриано а мы обходимся своим воспитвнником, 29 лет назад Иванычу в страшно сне не приснились бы эти негры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   38 / 927
сегодня в 12:31
Читающие между строк увидят: "Федун, твоя тактика сафари по Африке с привозом десятка попавшихся на пути афроспартаковцев уже вот где сидит")
parallels
parallels
   2 / 927
сегодня в 12:26
шах и мат, хряки! даже ваш говорит про бекао, на которого вы хрюкаете)
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