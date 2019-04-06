Романцев: «По качеству селекции ЦСКА в нашем футболе впереди всех»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев продолжает делиться ожиданиями от московского дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.
Ясно, что «Спартак» не станет действовать вторым номером, благо Зе Луиш и Луис Адриано на ходу. Но и у соперника есть свои козыри – забивные Влашич и Чалов. Так что спартаковской обороне придется попотеть.
Не удивляет ли, что ЦСКА до последнего ведет борьбу за чемпионство, несмотря на потерю более половины состава? Представьте, не удивляет. Значит, руководство клуба было к этому готово и имело в запасе вариант «Б». А не удивляюсь я потому, что знаю президента клуба Евгения Гинера как великолепного стратега. Смотрите, какие приобретения сделал ЦСКА – Влашич, Бекао, Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Дивеев... Считаю, по части качества селекции «армейцы» в нашем футболе впереди всех. Плюс у них подошла своя талантливая молодежь. Чалов – и вовсе лидер в гонке бомбардиров!
Не Романцев не хвалит и, уж, тем более не я..:))
Всё остальное - слова, заявления и комментарии... А кто, что и как, - показывают клубные еуротурниры и матчи отбора... Рейтинги, места и отсутствие титулов...
Не Романцев не хвалит и, уж, тем более не я..:))
Всё остальное - слова, заявления и комментарии... А кто, что и как, - показывают клубные еуротурниры и матчи отбора... Рейтинги, места и отсутствие титулов...
Трезвая оценка Романцева..:))
Трезвая оценка Романцева..:))
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Считаю это бредом и навязыванием "бренда о гении Гинера".Я могу сотню неудавшихся трансферов табуна перечислитть,но все помнят только Вагнера и Думбию,двух зулусов,которых кони зачем то причисляют спартаковцам
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Считаю это бредом и навязыванием "бренда о гении Гинера".Я могу сотню неудавшихся трансферов табуна перечислитть,но все помнят только Вагнера и Думбию,двух зулусов,которых кони зачем то причисляют спартаковцам