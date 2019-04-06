Романцев: «По качеству селекции ЦСКА в нашем футболе впереди всех»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев продолжает делиться ожиданиями от московского дерби между «красно-белыми» и ЦСКА .

Ясно, что «Спартак» не станет действовать вторым номером, благо Зе Луиш и Луис Адриано на ходу. Но и у соперника есть свои козыри – забивные Влашич и Чалов. Так что спартаковской обороне придется попотеть.