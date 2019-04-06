Романцев сделал прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
Хотите, чтобы я дал прогноз? Счет я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит «Спартак». По крайней мере буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА.
Бананы с желудями походу сожралм ваши свиньи
Судьям лично Ленорыч бабло от Федуна передавал
Так что, чем закончится одному Мешкову известно
Бананы с желудями походу сожралм ваши свиньи
Судьям лично Ленорыч бабло от Федуна передавал
Так что, чем закончится одному Мешкову известно
С таким же успехом я и у тебя могу спросить какое место занимал ЦСКА в 1984 и 1987 годах!
С таким же успехом я и у тебя могу спросить какое место занимал ЦСКА в 1984 и 1987 годах!
P.S.
16.05.1976 ЦСКА - Спартак 1:2
2.09.1976 ЦСКА - Спартак 1:2
P.S.S. Хорошо (для вас) что он 1987 и 1993 года не вспомнил!)
P.S.
16.05.1976 ЦСКА - Спартак 1:2
2.09.1976 ЦСКА - Спартак 1:2
P.S.S. Хорошо (для вас) что он 1987 и 1993 года не вспомнил!)
а в буфете под трибунами сказал, что фк " ЦСКА " выиграет в один мяч...
а в буфете под трибунами сказал, что фк " ЦСКА " выиграет в один мяч...
Вспомни 1976 год ещё)))))
Вспомни 1976 год ещё)))))