Романцев сделал прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА .

Хотите, чтобы я дал прогноз? Счет я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит «Спартак». По крайней мере буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА .