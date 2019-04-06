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Романцев сделал прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

сегодня, 11:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

Хотите, чтобы я дал прогноз? Счет я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит «Спартак». По крайней мере буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   54 / 927
сегодня в 13:58
Верую,ибо бессмысленно.У меня есть только один вопрос :Кто больше начудит из тренеров.А так ЦСКА должен обыграть "раздрайный""Спартак".
МКС
МКС ответил SHMEL
   46 / 927
сегодня в 13:55
Свежо приданьице.Сегодня в Тарасовку бананов и желудей не завезли,все бабки потрачены на судей,поэтому обессиленному пищевику вряд ли удастся забить.
Все то ты знаешь

Бананы с желудями походу сожралм ваши свиньи

Судьям лично Ленорыч бабло от Федуна передавал

Так что, чем закончится одному Мешкову известно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Игорь Солнцев
   104 / 927
сегодня в 13:36
Какая разница, все его по стакану помнят?
Стакан никто не видел ! Портфель рядом стоял ! Но в него никто не заглядывал . А что вы ,недоброжелатели , себе там напридумывали -это ваша проблема ! Грязными методами пользуетесь ,но -это ваше второе имя ! И вообще , а кто не пьёёёёт !!! ))))
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   62 / 927
сегодня в 13:27
И какое место в 1976 занял Спартак?
Речь о дерби а не о местах! Не вали все в одну кучу!
С таким же успехом я и у тебя могу спросить какое место занимал ЦСКА в 1984 и 1987 годах!
drug01
drug01
   118 / 927
сегодня в 13:04
.... Все ещё верит???
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ziborock
   3 / 927
сегодня в 12:49
И какое место в 1976 занял Спартак?
SHMEL
SHMEL
   70 / 927
сегодня в 12:47
Свежо приданьице.Сегодня в Тарасовку бананов и желудей не завезли,все бабки потрачены на судей,поэтому обессиленному пищевику вряд ли удастся забить.
mugik1973
mugik1973 ответил mihaluch
   413 / 927
сегодня в 12:42
Олежка все помнит хорошо. Просто он не хочет унижать сивых меренов. 27 июня 1993 года Спартак за один матч 6 раз снял трусы с игроков из табуна выиграв 6-0.
EAGuar As
EAGuar As
   41 / 927
сегодня в 12:40
Победы Спартаку .
Т34
Т34 ответил cska plus
   95 / 927
сегодня в 12:36
Снова нажрался Иваныч, это видно по ностальгии.
    cska plus
    cska plus
       16 / 927
    сегодня в 12:30
    Снова нажрался Иваныч, это видно по ностальгии.
    ziborock
    ziborock ответил Scuderia Ferrari
       62 / 927
    сегодня в 12:27
    29 лет назад? Ахахахахахахаха. Это же 1990 год:) Вспомни 1976 год ещё)))))
    Ты бы не рассказывал всем что еще юнец, а то ведь в следующий раз дядьки могут заставить соблюдать субординацию в отношении взрослых!
    P.S.
    16.05.1976 ЦСКА - Спартак 1:2
    2.09.1976 ЦСКА - Спартак 1:2
    P.S.S. Хорошо (для вас) что он 1987 и 1993 года не вспомнил!)
    mihaluch
    mihaluch
       84 / 927
    сегодня в 12:27
    Романцев после 1990 года ни один матч с ЦСКА не помнит. Что поделаешь - алкоголь.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев ответил Алексей Коротеев
       124 / 927
    сегодня в 12:14
    Иванович !
    Какая разница, все его по стакану помнят?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил ermak6848
       104 / 927
    сегодня в 12:13
    Палыч как бывший тренер «Спартака», что-то промямлил, а в буфете под трибунами сказал, что фк " ЦСКА " выиграет в один мяч...
    Иванович !
    ermak6848
    ermak6848
       149 / 927
    сегодня в 12:00
    Палыч как бывший тренер «Спартака», что-то промямлил,
    а в буфете под трибунами сказал, что фк " ЦСКА " выиграет в один мяч...
    Антиспамм
    Антиспамм
       317 / 927
    сегодня в 12:00
    Столько бромантана теперь не принять.
    beefs
    beefs
       101 / 927
    сегодня в 11:57
    Ну кто бы сомневался, а на самом деле???
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       3 / 927
    сегодня в 11:43
    29 лет назад? Ахахахахахахаха. Это же 1990 год:)
    Вспомни 1976 год ещё)))))
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       160 / 927
    сегодня в 11:36
    Мало огурцов было на закуску.
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