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Ковач: «Надеюсь, „Спартак“ сегодня выиграет»

сегодня, 13:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Радослав Ковач поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА

Дерби – это всегда большая игра. Надеюсь, «Спартак» сегодня выиграет, ЦСКА ведь сейчас не в лучшей форме, но всем будет очень тяжело. Я бы приехал на игру вместе с Иранеком, но не смогу – у нас матч в понедельник, так что посмотрю дерби по телевизору. Из всех дерби с ЦСКА запомнил матч, где мы выиграли — 1:0. Хорошо помню ту победу, тогда забил Баженов. Это лучшая игра с ЦСКА. В том сезоне у нас было два поражения с общим счётом 2:8, так что та победа над ЦСКА была самым ярким моментом за год. А самое обидное поражение — 5:1, тогда Вагнер Лав забил три мяча. В нашей раздевалке после игры было очень тяжело.

Каждый год эти матчи получаются очень тяжёлыми. Тогда играли Павлюченко, Титов, Аленичев, Видич, Иранек, Быстров, Торбинский с Веллитоном… Но и у ЦСКА была очень сильная команда. Тогда страсти было больше, сейчас всё чуть-чуть иначе, футбол изменился везде. Но сказать, когда было лучше, тяжело. Часто вспоминаем с Иранеком те времена: жаль, мы тогда не смогли выиграть чемпионат, нам всегда немного не хватало. ЦСКА тогда был чуть-чуть сильнее нас.

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Все комментарии
time out
time out ответил Jeck Denielse
   60 / 926
сегодня в 13:59
ЦСКА - машина по попаданию в ЛЧ...... И если для этого надо обыграть Спартак, то никакие "предсказания" Ковачей ,Белоголовцевых,Романцевых - не помогут........
Машины имеют свойство ломаться.
time out
time out
   60 / 926
сегодня в 13:58
Alladins

Сегодня 10:45
ответ пользователю parallels (раскрыть)
Это свиньи баланду не поделили.
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Это местные кони питерских коней гоняют. Хоть бы не убили опять кого-нибудь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 926
сегодня в 13:56
ЦСКА - машина по попаданию в ЛЧ......

И если для этого надо обыграть Спартак, то никакие "предсказания" Ковачей ,Белоголовцевых,Романцевых - не помогут........
time out
time out ответил Sunny.
   60 / 926
сегодня в 13:52
пустой ажиотаж создаю,т спам обычный середнях без Лапочкиных и ко
Будет стыдно, когда обычный середняк коням холку намылит.
Sunny.
Sunny.
   70 / 926
сегодня в 13:46
пустой ажиотаж создаю,т спам обычный середнях без Лапочкиных и ко
Alladins
Alladins ответил parallels
   77 / 926
сегодня в 13:45
понеслось.
Это свиньи баланду не поделили.
parallels
parallels
   2 / 926
сегодня в 13:43
понеслось.
pele1981
pele1981
   914 / 926
сегодня в 13:42
Не надейся, Радослав)
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