Белоголовцев: «Я уверен, что „Спартак“ одержит победу»

Российский телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 22-м туре РПЛ .

Я уверен, что «Спартак» одержит победу. На это есть определённые причины: во-первых, игра будет проходить на домашней арене, во-вторых, весь стадион заполнится болельщиками, оказывающими огромную поддержку клубу. Красно-белые сейчас на ходу, они имеют очень стабильную оборону с лучшим защитником страны — Георгием Джикией. Замечательно играют и нападающие, снова в форме Денис Глушаков, а это очень важно для команды. Этого достаточно для победы.