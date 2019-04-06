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Белоголовцев: «Я уверен, что „Спартак“ одержит победу»

сегодня, 12:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Российский телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

Я уверен, что «Спартак» одержит победу. На это есть определённые причины: во-первых, игра будет проходить на домашней арене, во-вторых, весь стадион заполнится болельщиками, оказывающими огромную поддержку клубу. Красно-белые сейчас на ходу, они имеют очень стабильную оборону с лучшим защитником страны — Георгием Джикией. Замечательно играют и нападающие, снова в форме Денис Глушаков, а это очень важно для команды. Этого достаточно для победы.

Если Зобнин полностью восстановится к дерби, это положительно повлияет на игру «Спартака». Но на данном этапе состав у команды и так отличный, поэтому легко можно обыграть наших врагов. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, это ни в коем случае не пошатнёт кресло под Кононовым. Не настолько же наши специалисты глупы и самодуры, чтобы менять тренера после нескольких месяцев работы.

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Все комментарии
VV V
VV V
   167 / 926
сегодня в 14:44
Ну если так уверен, то поставь свою квартиру на Спартак, а так базланить каждый умеет.
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 926
сегодня в 13:28
А если не победит, то угадайте через сколько лет этот клоун появится на сайте.
Egorium
Egorium
   121 / 926
сегодня в 13:22
Уверенность Белоголовцева всегда его подводила.
mangoх12
mangoх12
   13 / 926
сегодня в 13:15
это хто такой ?
ДАША Д
ДАША Д
   193 / 926
сегодня в 12:59
Фанат другого не скажет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 926
сегодня в 12:55
Наверняка что то знает про занос. Но гинер сам может занести. ..
Иван Котовский
Иван Котовский
   273 / 926
сегодня в 12:54
Тут скорее всего нечейка в пользу Зени, Локо и быков...
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   290 / 926
сегодня в 12:51
Самодуров у нас везде хватает. И да, Спартак непременно обыграет врагов. Если судьи как следует постараются.
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