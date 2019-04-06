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Мацуев: «Матч „Спартак“ - ЦСКА - это спектакль российского чемпионата»

сегодня, 13:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Всемирно известный пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Спартак» против ЦСКА - афиша вне зависимости от расположения команд и их состояния. Это спектакль российского чемпионата, и конечно, ждем от них соответствующего футбола. В этом сезоне мы наступаем друг другу на пятки, идет ожесточенная борьба за Лигу чемпионов, и чем черт не шутит, за золотые медали тоже можем побороться. Напряжение в турнирной таблице придает дополнительный драматизм матчу, поэтому это будет особая битва. Надеемся, что сегодня увидим то, ради чего все собираются на трибунах и у экранов телевизора, а именно интересного и захватывающего футбола.

Мы прекрасно знаем, в чем сильные стороны обеих команд. У ЦСКА это связка Чалова и Влашича. Лучшего бомбардира чемпионата и игрока с большими талантами и хорошим мышлением. К тому же последняя ничья с «Уфой» должна разозлить армейцев. А «Спартак» пока в поиске своей игры, у нас идет становление команды. Вспоминаю встречу в предыдущем туре «Спартака» с «Ахматом». Да, мы победили, но, надо признаться, с приставкой «повезло». Поэтому прогнозов давать не буду. В сегодняшнем матче очень надеюсь на нашу оборону и на связку Зе Луиша и Луиса Адриано в нападении. Буду держать кулаки за красно-белых. К сожалению, не смогу посмотреть матч, но обещаю внимательно следить.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 926
сегодня в 14:48
Вот Мацуев, культурный человек, сразу чувствуется, что воспитывался в хорошей среде, не то что быдлохамы типа Кафельникова и Рейнгольда!
дурман
дурман
   322 / 926
сегодня в 14:33
Я бы сказал клоунада
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   40 / 926
сегодня в 14:32
Да, матчи "Спартака" часто превращаются в судейский спектакль под управлением конферансье Лапочкина, но, надеюсь, тут обойдется без тарасовского беспредела хоть раз.
КЭТиК
КЭТиК
   221 / 926
сегодня в 14:02
Такое по центральному ТВ можно показывать.
parallels
parallels
   2 / 926
сегодня в 13:56
знаменитый тарасовский цирк)
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