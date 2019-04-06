Мацуев: «Матч „Спартак“ - ЦСКА - это спектакль российского чемпионата»

Всемирно известный пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА .

«Спартак» против ЦСКА - афиша вне зависимости от расположения команд и их состояния. Это спектакль российского чемпионата, и конечно, ждем от них соответствующего футбола. В этом сезоне мы наступаем друг другу на пятки, идет ожесточенная борьба за Лигу чемпионов, и чем черт не шутит, за золотые медали тоже можем побороться. Напряжение в турнирной таблице придает дополнительный драматизм матчу, поэтому это будет особая битва. Надеемся, что сегодня увидим то, ради чего все собираются на трибунах и у экранов телевизора, а именно интересного и захватывающего футбола.