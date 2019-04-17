Мостовой: «Месси лучше, чем Роналду»

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По поводу выступления Месси я говорил на протяжении 15 лет, а сейчас могу снова сказать. Потому что иногда, подчеркиваю, иногда находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? На футбольном уровне Месси выиграл уже столько, сколько многим и во сне не удастся выиграть. Человек просто прилетел к нам с другой планеты, и мы должны быть счастливы, что можем наблюдать за ним.
Недавно издание здание France Football на обложке изобразило целующихся Месси и Роналду.
https://www.youtube.com/watch?v=ema-3XuGOK8
https://www.youtube.com/watch?v=1wVho3I0NtU
Марадона - боец до мозга костей, и если у команды не шла игра, он брал и тащил, вдохновляя своим примером партнеров. Месси, обладая, быть может, даже большим талантом, этого лишен. Если не идет игра, он опускает руки.
Марадона - боец до мозга костей, и если у команды не шла игра, он брал и тащил, вдохновляя своим примером партнеров. Месси, обладая, быть может, даже большим талантом, этого лишен. Если не идет игра, он опускает руки.
говоришь о командной игре? ну так Пеле лучший по мнению фифа, но он тоже был не один Гаринча играл и тд. А Марадона выиграл ЧМ 86 потому что Буручага забил третий и решающий гол немцам, сыграв для команды, а никак Игуаин или Паласио не забили свои мяч в финале ЧМ 14. в этом разница, забей и тилул достался бы Аргентине, но почему то Месси в этом виноват оказался, что они не забили голы.
А на счет Игуаина сам Батистута сказал "в Аргентине праздник, потому что Игуаин завершил выступление в сборной, его помнят не по победным голам, а по упущенгым возможностям".
А Пенулду так вообще свое золото выиграл не принимая в этом участие в финальной игре. никак не повлиял на победный гол, если только не ушел с поля. фартануло, как и марадоне с парнтерами которые затащили.
PS А вообще в чем спор, для меня как для фаны Барсы, и Месси и Марадона оба надевали майку синегранатовых, а значит оба лучших.
говоришь о командной игре? ну так Пеле лучший по мнению фифа, но он тоже был не один Гаринча играл и тд. А Марадона выиграл ЧМ 86 потому что Буручага забил третий и решающий гол немцам, сыграв для команды, а никак Игуаин или Паласио не забили свои мяч в финале ЧМ 14. в этом разница, забей и тилул достался бы Аргентине, но почему то Месси в этом виноват оказался, что они не забили голы.
А на счет Игуаина сам Батистута сказал "в Аргентине праздник, потому что Игуаин завершил выступление в сборной, его помнят не по победным голам, а по упущенгым возможностям".
А Пенулду так вообще свое золото выиграл не принимая в этом участие в финальной игре. никак не повлиял на победный гол, если только не ушел с поля. фартануло, как и марадоне с парнтерами которые затащили.
PS А вообще в чем спор, для меня как для фаны Барсы, и Месси и Марадона оба надевали майку синегранатовых, а значит оба лучших.
После гола рукой Марадона забил, возможно, лучший гол в истории чемпионатов мира, оставив не у дел половину сборной Англии. Много позже Линекер, видевший все это воочию, вспоминал, что поле в тот день было в ужасном состоянии и представляло из себя множество набросанных мелких кусочков, и при каждом шаге нога ехала в сторону вместе с этим самым куском. И вот в таких условиях Марадона обыграл половину одной из сильнейших сборных мира и закатил мяч в пустые ворота. Это специально для тех, кто любит сравнивать данный мяч с голом Месси в ворота Хетафе.
После гола рукой Марадона забил, возможно, лучший гол в истории чемпионатов мира, оставив не у дел половину сборной Англии. Много позже Линекер, видевший все это воочию, вспоминал, что поле в тот день было в ужасном состоянии и представляло из себя множество набросанных мелких кусочков, и при каждом шаге нога ехала в сторону вместе с этим самым куском. И вот в таких условиях Марадона обыграл половину одной из сильнейших сборных мира и закатил мяч в пустые ворота. Это специально для тех, кто любит сравнивать данный мяч с голом Месси в ворота Хетафе.
Или возьми Кройфа, у него нету победы на ЧМ, но он сделал больше для футбола, как игрок и тренер, чем Марадона?
Можешь объяснить почему так оказалось что марадона выше их? ЧМ 86 где Диего забил рукой англичанам, великий игрок ничего не скажешь.
Или возьми Кройфа, у него нету победы на ЧМ, но он сделал больше для футбола, как игрок и тренер, чем Марадона?
Можешь объяснить почему так оказалось что марадона выше их? ЧМ 86 где Диего забил рукой англичанам, великий игрок ничего не скажешь.
Чтобы вытеснить Марадону, нужна победа на ЧМ. До тех пор Армандыч будет выше, особенно в самой Аргентине.
Чтобы вытеснить Марадону, нужна победа на ЧМ. До тех пор Армандыч будет выше, особенно в самой Аргентине.
Марадона даже стоит выше чем Пеле, Кройф, Беккенбауэр в списке лучших игроков 20 века.
не знаю может есть и свежее версия чем эта но на соккере была она:
Топ-100 футболистов всех времен. Версия FourFourTwo
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1002302/messi-lionel-ronaldu-krishtianu
Марадона даже стоит выше чем Пеле, Кройф, Беккенбауэр в списке лучших игроков 20 века.
не знаю может есть и свежее версия чем эта но на соккере была она:
Топ-100 футболистов всех времен. Версия FourFourTwo
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1002302/messi-lionel-ronaldu-krishtianu
А Месси сидит в комфортном в одном месте с топовыми игроками, тот же Семионе говорит - Роналду может в одиночку решить исход игры, а Месси нужно всех товарищей Барселоны позвать только тогда на что -то способен,
А Месси сидит в комфортном в одном месте с топовыми игроками, тот же Семионе говорит - Роналду может в одиночку решить исход игры, а Месси нужно всех товарищей Барселоны позвать только тогда на что -то способен,
PS как я сказал, тем кому нравится красивый футбол, те за Месси, те кому нравится нырки и пенки те за Роналду.
PS как я сказал, тем кому нравится красивый футбол, те за Месси, те кому нравится нырки и пенки те за Роналду.