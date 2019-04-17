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Мостовой: «Месси лучше, чем Роналду»

17 апреля 2019, 18:42

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По поводу выступления Месси я говорил на протяжении 15 лет, а сейчас могу снова сказать. Потому что иногда, подчеркиваю, иногда находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? На футбольном уровне Месси выиграл уже столько, сколько многим и во сне не удастся выиграть. Человек просто прилетел к нам с другой планеты, и мы должны быть счастливы, что можем наблюдать за ним.

Недавно издание здание France Football на обложке изобразило целующихся Месси и Роналду. 

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Все комментарии
kust07
kust07
18 апреля 2019 в 21:56
согласен на все 100%
амурец
амурец ответ Valerii (раскрыть)
18 апреля 2019 в 12:31
да уж, до нас ваши знания не дотягивают
амурец
амурец ответ Michael Korenblioum (раскрыть)
18 апреля 2019 в 12:24
Пеле Король, а Марадона тоже из великих
амурец
амурец ответ Rattlehead (раскрыть)
18 апреля 2019 в 12:24
им месяфантикам бесполезно что то говорить, примерно такой же гол Месси забитый по моему Хетафе для них более значимый, чем гол Марадоны всего лишь в 1/4 ЧМ какой то Англии
Rattlehead
Rattlehead ответ Valerii (раскрыть)
18 апреля 2019 в 12:06
Ага, только руками.

амурец
амурец ответ Valerii (раскрыть)
18 апреля 2019 в 11:21
Марадона забивал и ногами если что, только вот вы месяфантики всё валите на Игуаина и не вспоминаете как Месси не попал в ворота в финале
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответ амурец (раскрыть)
18 апреля 2019 в 10:30
Согласен и давно об этом говорю.Великий только один-Пеле.
Valerii
Valerii
18 апреля 2019 в 08:16
Интересно как вообще выглядят такие супчики типа амурцев и них...яшевых. Может это Вася Уткин шифруется. В любом случае они такие же нефутбольные. Но без них наверное будет скучно.
Valerii
Valerii
18 апреля 2019 в 08:13
Месси тащит барсу в ЛАЛиге и в ЛЧ . Месси голы делает сам начиная атаки и заканчивая.. Сравни его голы с голами рона. Ронику что бы забить нужно что бы это было в штрафной и на него точно сыграли. Месси сам отобрал мяч никто не отдал ему точный голевой пас , обыграл кто попался на пути и забил. Смотри оба гола. И третий гол смотри его пас со своей половины начало атаки.И сборную мертвую вытащил на ЧМ забив все три гола так же отобрав мяч у соперника и первым на подборе. И снова всех обыграл и забил. Три. А ЧМ в одиночку не выигывают. Даже два Месси не спасли бы эту мертвейшую сборную.
Valerii
Valerii
18 апреля 2019 в 08:02
Какой Мостовой . какой Линикер. Кто они вообще такие. Есть амурец и них...яшев. Вот это главные всемирно признаные эксперты.
Valerii
Valerii ответ амурец (раскрыть)
18 апреля 2019 в 08:00
Ну чм выиграл не марадона а борручага забив победный гол. А марадона забивал руками. Поменяй Борручагу и Игуаина местами Месси был бы уже трижды ЧМ. Если Игуаин с трех голевых пасов Месси не забивал победные голы в пустые ворота то Борручага забил с одной попытки. А Месси гений. Таких игроков еще не быдо , нет сейчас и неизвестно когда еще появится.
амурец
амурец ответ Happyboy Barca (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля 2019 в 05:30
и всего лишь ЧМ какое же это величие, величие это когда 3 финала профукиваешь
Rattlehead
Rattlehead ответ DXTK (раскрыть)
17 апреля 2019 в 23:39
Так и Месси не реализовал свой голевой момент, так что глупо во всем винить одного Игуаина, забившего,к слову, победный гол бельгийцам в четвертьфинале. Бурручагу же один на один вывел не кто иной, как Марадона, отрезавший своей передачей всю оборону немцев.
Марадона - боец до мозга костей, и если у команды не шла игра, он брал и тащил, вдохновляя своим примером партнеров. Месси, обладая, быть может, даже большим талантом, этого лишен. Если не идет игра, он опускает руки.
shu
shu
17 апреля 2019 в 23:03
Карпин лучше Мостового.
DXTK
DXTK ответ Rattlehead (раскрыть)
17 апреля 2019 в 22:02, ред.
Я и не спорю на счет второго гола Марадоны англичанам ювелирный гол. но из-за одного титула ЧМ и Наполи возводить в ранг лучших тоже не надо.

говоришь о командной игре? ну так Пеле лучший по мнению фифа, но он тоже был не один Гаринча играл и тд. А Марадона выиграл ЧМ 86 потому что Буручага забил третий и решающий гол немцам, сыграв для команды, а никак Игуаин или Паласио не забили свои мяч в финале ЧМ 14. в этом разница, забей и тилул достался бы Аргентине, но почему то Месси в этом виноват оказался, что они не забили голы.

А на счет Игуаина сам Батистута сказал "в Аргентине праздник, потому что Игуаин завершил выступление в сборной, его помнят не по победным голам, а по упущенгым возможностям".

А Пенулду так вообще свое золото выиграл не принимая в этом участие в финальной игре. никак не повлиял на победный гол, если только не ушел с поля. фартануло, как и марадоне с парнтерами которые затащили.


PS А вообще в чем спор, для меня как для фаны Барсы, и Месси и Марадона оба надевали майку синегранатовых, а значит оба лучших.
Шишанутый
Шишанутый
17 апреля 2019 в 21:15
Мостовой известный персофан гнома, называет аргументы других людей бредом а у самого не каких нет аргументов. Месси лучше чем Роналду и весь его аргумент. А чем лучше? У Роналду чтоль рекордов нет или достижений? Он что не выйграл столько всего что другим и не снится? Все что есть у гнома есть и у Рона. А вот трофея со сборной и достижени с другими клубами у Месськи в отличии от Роналду нет и не будет!
Rattlehead
Rattlehead ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
17 апреля 2019 в 21:13, ред.
А сколько у Месси перехватов и отборов? А матчей на ноль? Футбол - игра командная и не ограничивается одними голами и голевыми передачами. Большинство видит конечный продукт, не замечая огромного пласта работы, проделанного для этого другими членами команды.
Rattlehead
Rattlehead ответ DXTK (раскрыть)
17 апреля 2019 в 21:02, ред.
Выше для кого? ФИФА признала лучшим Пеле, интернет-голосование - Марадону. По моему мнению, лучшего не существует по причине отсутствия объективных критериев для определения такового.
После гола рукой Марадона забил, возможно, лучший гол в истории чемпионатов мира, оставив не у дел половину сборной Англии. Много позже Линекер, видевший все это воочию, вспоминал, что поле в тот день было в ужасном состоянии и представляло из себя множество набросанных мелких кусочков, и при каждом шаге нога ехала в сторону вместе с этим самым куском. И вот в таких условиях Марадона обыграл половину одной из сильнейших сборных мира и закатил мяч в пустые ворота. Это специально для тех, кто любит сравнивать данный мяч с голом Месси в ворота Хетафе.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Rattlehead (раскрыть)
17 апреля 2019 в 20:58
Месси каждый год лидер по голам и голевым передачам.Даже спора нет,что Месси лучший всех времен.Роналду лучше Пеле и Марадона.
DXTK
DXTK ответ Rattlehead (раскрыть)
17 апреля 2019 в 20:28, ред.
у Пеле есть три ЧМ, он сделал сильнейшим местный клуб Сантос, который вообще ничего не выигрывал в Бразилии до него, а он стоит ниже Марадоны

Или возьми Кройфа, у него нету победы на ЧМ, но он сделал больше для футбола, как игрок и тренер, чем Марадона?

Можешь объяснить почему так оказалось что марадона выше их? ЧМ 86 где Диего забил рукой англичанам, великий игрок ничего не скажешь.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
17 апреля 2019 в 20:17
Согласен с Мостовым
vovinho11
vovinho11
17 апреля 2019 в 20:15
они разные и оба молодцы. хорош собачиться
Rattlehead
Rattlehead ответ Happyboy Barca (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля 2019 в 20:15
Выиграл с середняком, чьим лучшим достижением до его прихода были два Кубка Италии за 60 лет. Трудно представить Месси, делающего подобное с условной Аталантой.
Чтобы вытеснить Марадону, нужна победа на ЧМ. До тех пор Армандыч будет выше, особенно в самой Аргентине.
DXTK
DXTK ответ Happyboy Barca (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля 2019 в 20:07
там просто победу Аргентины на ЧМ 86 года возвели как в культ поклонения, а Марадона стал в итоге лучшим. в этом разница между Лео и Диего. В аргентине даже победу Кемпеса и аргов на ЧМ 78 года принижают или вообще забывают, что она есть.

Марадона даже стоит выше чем Пеле, Кройф, Беккенбауэр в списке лучших игроков 20 века.
не знаю может есть и свежее версия чем эта но на соккере была она:

Топ-100 футболистов всех времен. Версия FourFourTwo
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1002302/messi-lionel-ronaldu-krishtianu
1 команда
1 команда ответ Dmitriy Q (раскрыть)
17 апреля 2019 в 20:04
Ему за это деньги капают и напрягаться не нужно.
112910415
112910415
17 апреля 2019 в 20:00
мы в курсе
Dmitriy Q
Dmitriy Q
17 апреля 2019 в 19:57
Мостовой повторяет одно и тоже как Мантру, и главное говорит " Потому что иногда, подчеркиваю, иногда находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? " он соображает что говорит? Роналду в двух разных чемпионатах становился обладателем Золотого мяча, ЛЧ, и т.д
А Месси сидит в комфортном в одном месте с топовыми игроками, тот же Семионе говорит - Роналду может в одиночку решить исход игры, а Месси нужно всех товарищей Барселоны позвать только тогда на что -то способен,
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
17 апреля 2019 в 19:54
Если сравнивать с тобой, то конечно же он инопланетянин ( месси!) Но если сравнивать с Роналду и объективно- то это эти два игрока на десять порядков выше чем все остальные топ футболисты и примерно одного уровня! Они оба добились выдающихся успехов какие клубном уровне так и на личных достижениях! Вся разница лишь в том , каждый из нас выбирает чья игра ему больше импонирует, чей стиль! У глупо так утверждать однозначно кто из них лучше! А тем более ты же теперь вроде эксперт футбольный, а говоришь чушь!!☝️
DXTK
DXTK
17 апреля 2019 в 19:34
Лео Побеждает и без Хави и без Иньесты, о которых персофанки гелия и халвы трындели, а все наоборот оказалось - это Роналду ничего не может в ЛЧ без игроков Реала - Кросса, Модрича, Бэйла и Рамоса. которые 3 из 4 ЛЧ они ему выиграли.

PS как я сказал, тем кому нравится красивый футбол, те за Месси, те кому нравится нырки и пенки те за Роналду.
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля 2019 в 19:27
Роналду вылетел, а Месси нет.
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