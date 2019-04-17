Мостовой: «Месси лучше, чем Роналду»

Бывший капитан «Сельты» сравнил форварда «Барселоны» и нападающего «Ювентуса» .

По поводу выступления Месси я говорил на протяжении 15 лет, а сейчас могу снова сказать. Потому что иногда, подчеркиваю, иногда находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? На футбольном уровне Месси выиграл уже столько, сколько многим и во сне не удастся выиграть. Человек просто прилетел к нам с другой планеты, и мы должны быть счастливы, что можем наблюдать за ним.