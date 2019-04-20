Зидан: «Чётко понимаю, кого нам нужно купить летом»

20 апреля 2019, 17:32

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он уже знает, кого нужно купить команде предстоящим летом.

Я знаю, кто нам нужен. В ближайшее время я обсужу этот вопрос с руководством клуба. Естественно, пока что раскрывать какие-либо детали я не буду.

Ранее сообщалось, что Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал» по окончании сезона.