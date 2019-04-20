Зидан: «Чётко понимаю, кого нам нужно купить летом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он уже знает, кого нужно купить команде предстоящим летом.
Я знаю, кто нам нужен. В ближайшее время я обсужу этот вопрос с руководством клуба. Естественно, пока что раскрывать какие-либо детали я не буду.
Ранее сообщалось, что Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал» по окончании сезона.
Так что маркетинговых подписаний не будет.
Так что маркетинговых подписаний не будет.
Старички не тянут... старательный но сдающий в связи с возрастом Модрич, "клоун защиты" Рамос, "хз что такое защита " Марсело...
Крос, Карвахаль и Каземиро очень заметно сдали, Иско и Асенсио не те футболисты что тянут команду(хороши только когда вся команда хороша),
+ пол состава середнячки или молодежь, которая может станет сильной, а может и не станет...
Старички не тянут... старательный но сдающий в связи с возрастом Модрич, "клоун защиты" Рамос, "хз что такое защита " Марсело...
Крос, Карвахаль и Каземиро очень заметно сдали, Иско и Асенсио не те футболисты что тянут команду(хороши только когда вся команда хороша),
+ пол состава середнячки или молодежь, которая может станет сильной, а может и не станет...
Удачи.
Удачи.
еще нужно португальскую шмару из старушки подтянуть,чтобы черкизонские школяры не унывали
еще нужно португальскую шмару из старушки подтянуть,чтобы черкизонские школяры не унывали