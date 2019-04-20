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Зидан: «Чётко понимаю, кого нам нужно купить летом»

20 апреля 2019, 17:32

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он уже знает, кого нужно купить команде предстоящим летом.

Я знаю, кто нам нужен. В ближайшее время я обсужу этот вопрос с руководством клуба. Естественно, пока что раскрывать какие-либо детали я не буду.

Ранее сообщалось, что Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал» по окончании сезона.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
21 апреля в 07:44
Удачи в построении футбольной диктатуры в мире, т.е. в построении самой мощной команды в истории футбола!!!
RMUKMU
RMUKMU ответил cevin cigan
   110 / 959
21 апреля в 00:57
Марс?Регилон? Не хватит? Третьего левого зачем?
Марсело на пенсию в Ювентус можно отправить, а вместо него Гайя.
cevin cigan
cevin cigan ответил RMUKMU
   380 / 959
20 апреля в 22:25
Помимо этого нужны ещё левый защитник и ещё один ЦП.
Марс?Регилон? Не хватит? Третьего левого зачем?
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Artuom
   395 / 959
20 апреля в 21:48
Отмазы и не более , а слышать это от фаната арсенал еще смешнее, ибо вам как никому известно как играть с тем что есть и давать результат, с этим составом можно и нужно бороться за чемпионство и выход в финал лч.
RMUKMU
RMUKMU ответил рус фан
   110 / 959
20 апреля в 21:01
Мбапе цель номер один на мой взгляд, потом уже все остальные, уже куплены Милитао центр защ, Рабье, Азар, ждем усиления именно центра нападения.
Помимо этого нужны ещё левый защитник и ещё один ЦП.
RMUKMU
RMUKMU ответил eleven LC
   110 / 959
20 апреля в 20:53
Хорошо сказано но я подозреваю что Зидан там не до конца рулит ситуацией и игроков будет брать Перес,для деда маркетинг уже давно важнее футбола!
Когда Перес приполз месяц назад к Зидану, то главным условием было то что Зидан берёт кого хочет, а Перес молчит в тряпочку.
Так что маркетинговых подписаний не будет.
Artuom
Artuom ответил Bavaria_M
   202 / 959
20 апреля в 19:01
Эм настоящего тренера? Ибо у реала щас один из мощных состав и дорогих и звездных, куда же еще? Ох уж эти физруки
Дорогой и звёздный состав - да. Мощный... эээ ну видели мы "мощь" в этом сезоне... и в лиге, и в кубке, и в ЛЧ... смешная какая то мощь...

Старички не тянут... старательный но сдающий в связи с возрастом Модрич, "клоун защиты" Рамос, "хз что такое защита " Марсело...
Крос, Карвахаль и Каземиро очень заметно сдали, Иско и Асенсио не те футболисты что тянут команду(хороши только когда вся команда хороша),
+ пол состава середнячки или молодежь, которая может станет сильной, а может и не станет...
cevin cigan
cevin cigan ответил eleven LC
   380 / 959
20 апреля в 18:51
Хорошо сказано но я подозреваю что Зидан там не до конца рулит ситуацией и игроков будет брать Перес,для деда маркетинг уже давно важнее футбола!
Ну да,здесь от Перца многое зависит. Я соглашусь с русфаном,что если тратиться,то знать за кого. Мбапе-отличное приобретение(по сравнению с погбуном и ему подобным)На счёт маркетинга,ну хз были у нас и Хамес и Бэйл(которого за сотку брали в те годы)в итоге---нуль.
eleven LC
eleven LC ответил cevin cigan
   126 / 959
20 апреля в 18:39
Хорошо сказано но я подозреваю что Зидан там не до конца рулит ситуацией и игроков будет брать Перес,для деда маркетинг уже давно важнее футбола!
fekir-1111
fekir-1111
   630 / 959
20 апреля в 18:37
лысый хочет стаю осликов накупить.вот бомба будет.
cevin cigan
cevin cigan ответил рус фан
   380 / 959
20 апреля в 18:22
Мбапе цель номер один на мой взгляд, потом уже все остальные, уже куплены Милитао центр защ, Рабье, Азар, ждем усиления именно центра нападения.
Вроде Йович к нам навострился?
рус фан
рус фан
   230 / 959
20 апреля в 18:15
Мбапе цель номер один на мой взгляд, потом уже все остальные, уже куплены Милитао центр защ, Рабье, Азар, ждем усиления именно центра нападения.
Galaxy real way
Galaxy real way
   636 / 959
20 апреля в 18:14
Надеюсь его "чётко понимаю, кого нам нужно купить летом", это не очередные Себальосы.
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 18:01
Эм настоящего тренера? Ибо у реала щас один из мощных состав и дорогих и звездных, куда же еще? Ох уж эти физруки
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 959
20 апреля в 17:57
Шутки про Чакыра и Кашшаи уже были?
No problem
No problem
   221 / 959
20 апреля в 17:49
Ну давай,посмотрим как ты будешь все это строить.
Удачи.
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 17:48
в реал азара, в котолонию промеса.
Oliver S
Oliver S
20 апреля в 17:47
Главное, чтобы ты понял кого нужно продать.
волгoдoн
волгoдoн
   353 / 959
20 апреля в 17:42
на судей нацелен физрук алжирян,
еще нужно португальскую шмару из старушки подтянуть,чтобы черкизонские школяры не унывали
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 17:41
Кого угодно,только без этого ненужного перекатывания мяча! Мы Реал и верни нам наш мощный и атлетичный футбол! Убери пешеходов и добавь ракеты,которые будут прошивать соперника!
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