Гвардиола: «Сульшер чувствует себя одиноким, я понимаю его»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.
Мы близки с Сульшером, я прекрасно понимаю его положение. Мы одни, чувствуем себя одинокими, это происходит со всеми тренерами в мире. Мы должны принять это. Я прекрасно его понимаю и поддерживаю.
Ранее Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшее время.
в чём конкретно он помогает, по результатам команды,вообще не понятно!!!
в чём конкретно он помогает, по результатам команды,вообще не понятно!!!