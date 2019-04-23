Гвардиола: «Сульшер чувствует себя одиноким, я понимаю его»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.

Мы близки с Сульшером, я прекрасно понимаю его положение. Мы одни, чувствуем себя одинокими, это происходит со всеми тренерами в мире. Мы должны принять это. Я прекрасно его понимаю и поддерживаю.