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Гвардиола: «Сульшер чувствует себя одиноким, я понимаю его»

23 апреля 2019, 16:51
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.

Мы близки с Сульшером, я прекрасно понимаю его положение. Мы одни, чувствуем себя одинокими, это происходит со всеми тренерами в мире. Мы должны принять это. Я прекрасно его понимаю и поддерживаю.

Ранее Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшее время.

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Все комментарии
anyway
anyway ответил dzvinka
   200 / 954
23 апреля в 23:14
Юра сидит в пабе, пьет пивко с фанатами, и ржет себе со всего этого)))
с трофеев ливера?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   162 / 954
23 апреля в 22:37
Потому что он алкоголик.
Если МЮ будет дальше так играть, то алкоголиком скорее станет Сульшер, и пить он буде далеко не пиво.
foxcon
foxcon
23 апреля в 20:33
Судя по последним матчам мю приход Сульшера был просто временной эйфорией
Шишанутый
Шишанутый ответил dzvinka
   7 / 954
23 апреля в 19:38
Юра сидит в пабе, пьет пивко с фанатами, и ржет себе со всего этого)))
Потому что он алкоголик.
shur
shur
   637 / 954
23 апреля в 19:04
...я ничего не понимаю,везде трындят что постоянно рядом сэр Алекс,хотя
в чём конкретно он помогает, по результатам команды,вообще не понятно!!!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил dzvinka
   28 / 954
23 апреля в 18:39
Юра сидит в пабе, пьет пивко с фанатами, и ржет себе со всего этого)))
Немец самый клёвый чувак в тренерском цехе. Свой в доску.
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
23 апреля в 18:25
Юра сидит в пабе, пьет пивко с фанатами, и ржет себе со всего этого)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
23 апреля в 18:14
Смотри как бы Сульшер тебя поддерживать после дерби не начал
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
23 апреля в 17:15
Да вообще сироты, ни семьи, ни друзей, ни знакомых, и главное зарплаты хватает на булку хлеба и пакет кефира в день. Одиночество оно такое.
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
23 апреля в 16:59
Просто скандинав окунулся в реальность..........а она такова.....
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