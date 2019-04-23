Гаттузо опроверг слухи о переговорах с «Ньюкаслом»

23 апреля 2019, 17:12

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Rai Sport прокомментировал слухи о том, что известный агент Жорже Мендеш предложил ему возглавить «Ньюкасл».

Мендеш - мой хороший друг. Мы часто с ним общаемся, но никаких разговоров о «Ньюкасле» мы не вели.

Напомним, что на данный момент главным тренером «сорок» является Рафаэль Бенитес, который пока не знает, останется он в команде или нет.