Гаттузо опроверг слухи о переговорах с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Rai Sport прокомментировал слухи о том, что известный агент Жорже Мендеш предложил ему возглавить «Ньюкасл».
Мендеш - мой хороший друг. Мы часто с ним общаемся, но никаких разговоров о «Ньюкасле» мы не вели.
Напомним, что на данный момент главным тренером «сорок» является Рафаэль Бенитес, который пока не знает, останется он в команде или нет.
Гаттузо конечно же выведет ваш клубешник на 2 е место минимум !!)) Этточна)
Гаттузо конечно же выведет ваш клубешник на 2 е место минимум !!)) Этточна)
Задам глупый вопрос. Ты на старом сайте или на новом). Если на старом, ты сразу видишь, когда тебе кто то пишет, ставит лайк, или только тогда, когда к себе в профиль заходишь. Почему спрашиваю, я не вижу. Это у всех так, или только у меня. Вряд ли только у меня, но так как все молчат, а вдруг только у меня. Около десяти дней так, очень неудобно.
Задам глупый вопрос. Ты на старом сайте или на новом). Если на старом, ты сразу видишь, когда тебе кто то пишет, ставит лайк, или только тогда, когда к себе в профиль заходишь. Почему спрашиваю, я не вижу. Это у всех так, или только у меня. Вряд ли только у меня, но так как все молчат, а вдруг только у меня. Около десяти дней так, очень неудобно.