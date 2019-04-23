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Гаттузо опроверг слухи о переговорах с «Ньюкаслом»

23 апреля 2019, 17:12

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в интервью Rai Sport прокомментировал слухи о том, что известный агент Жорже Мендеш предложил ему возглавить «Ньюкасл».

Мендеш - мой хороший друг. Мы часто с ним общаемся, но никаких разговоров о «Ньюкасле» мы не вели.

Напомним, что на данный момент главным тренером «сорок» является Рафаэль Бенитес, который пока не знает, останется он в команде или нет.

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
   724 / 954
23 апреля в 19:46
ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ УТКА!!!!!
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 954
23 апреля в 19:29
Смешные хозяева Ньюкасла , они думали что не вкладывая ни копейки в итак слабый клуб можно на чтото рассчитывать . И прошлое 10 место не считают достижением . Я бы на мёсте Рафы сам бы давно ушел.
Гаттузо конечно же выведет ваш клубешник на 2 е место минимум !!)) Этточна)
Zlatan35
Zlatan35 ответил cevin cigan
   18 / 954
23 апреля в 18:12
Такая же хрень! Когда убрал все рекламы с этой страницы.Может из-за этого? хз.
Нет, я рекламу не убирал.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 17:56
Да ему и в Милане не плохо.
cevin cigan
cevin cigan ответил Zlatan35
   378 / 954
23 апреля в 17:55
Всё может быть, но если Гатуззо говорит, что никаких разговоров о Ньюкасле не вели, то я ему верю. Честный, прямой, порядочный, преданный Милану. Но этот вариант вполне возможный. Всё таки Гатуззо для Милана несколько сыроват, как тренер. Бенитес в Милане, почему бы и нет. Задам глупый вопрос. Ты на старом сайте или на новом). Если на старом, ты сразу видишь, когда тебе кто то пишет, ставит лайк, или только тогда, когда к себе в профиль заходишь. Почему спрашиваю, я не вижу. Это у всех так, или только у меня. Вряд ли только у меня, но так как все молчат, а вдруг только у меня. Около десяти дней так, очень неудобно.
Такая же хрень! Когда убрал все рекламы с этой страницы.Может из-за этого? хз.
Zlatan35
Zlatan35 ответил cevin cigan
   18 / 954
23 апреля в 17:47
А может и рокировка произойти. Если честно,то Бенитес,очень грамотный (не до оценённый) тренер. Я как болельщик Реала (когда в Беню летели все стрелы)наверное единственный,кто был на его стороне. Одно то,что именно Бенитес создал наш мощный "трезубец" в виде Кроос Модрич,Каземиро!(последнего именно Беня в основу поставил!)
Всё может быть, но если Гатуззо говорит, что никаких разговоров о Ньюкасле не вели, то я ему верю. Честный, прямой, порядочный, преданный Милану. Но этот вариант вполне возможный. Всё таки Гатуззо для Милана несколько сыроват, как тренер. Бенитес в Милане, почему бы и нет.
Задам глупый вопрос. Ты на старом сайте или на новом). Если на старом, ты сразу видишь, когда тебе кто то пишет, ставит лайк, или только тогда, когда к себе в профиль заходишь. Почему спрашиваю, я не вижу. Это у всех так, или только у меня. Вряд ли только у меня, но так как все молчат, а вдруг только у меня. Около десяти дней так, очень неудобно.
cevin cigan
cevin cigan ответил Zlatan35
   378 / 954
23 апреля в 17:20
верю Гаттузо
А может и рокировка произойти. Если честно,то Бенитес,очень грамотный (не до оценённый) тренер. Я как болельщик Реала (когда в Беню летели все стрелы)наверное единственный,кто был на его стороне. Одно то,что именно Бенитес создал наш мощный "трезубец" в виде Кроос Модрич,Каземиро!(последнего именно Беня в основу поставил!)
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
23 апреля в 17:15
верю Гаттузо
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