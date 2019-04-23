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Роналду просит «Ювентус» купить конкретных игроков

23 апреля 2019, 22:42

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду конкретными игроками, сообщает Corriere Dello Sport.

Португалец настаивает на трансферах футболистов мадридского «Реала» Рафаэля Варана и Иско, 19-летнего соотечественника Жоау Фелиша из «Бенфики», 21-летнего нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы, Тангая Н'Домбеле из «Лиона» и защитника «Ромы» Маноласа.

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Князь Московский
Князь Московский ответил Дракон1988
   13 / 954
25 апреля в 18:32
Князь,на КБС нужен твой прогноз!)Уже вот вот тур начнётся)
Поздно(
fekir-1111
fekir-1111 ответил barcamilan
   641 / 954
24 апреля в 21:11
фигасе аппетит у кристинки
Вон любимая подруга шампуня гидан аж подавился что жениха хаят.он козликов с владика купит для юве.
Дракон1988
Дракон1988 ответил Князь Московский
   169 / 954
24 апреля в 18:39
губа не дура)
Князь,на КБС нужен твой прогноз!)Уже вот вот тур начнётся)
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
24 апреля в 16:09
Да надо купить под него
ZaZizu
ZaZizu
   615 / 954
24 апреля в 11:09
Усатый,вот тебе подсказка,мотай на свои жмотские усищи!
Valerii
Valerii
   294 / 954
24 апреля в 10:57
Да пусть свою команду соберет. Покажет свое деревянное понимание футбола. Как классно Юве играл без него. Пришел и похоронил команду. Убрали его из реала и там бензема прекрасно заиграл, Бенз хоть что то делает полезное для команды кроме как тычка играть.
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 10:50
Может, всё-таки это пресловутый Sportsmole просит? ))
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
24 апреля в 10:27
губа не дура)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
24 апреля в 08:06
Слово "Конкретных" конкретное!)
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
24 апреля в 07:55
Купите ему судей
Imrebellion
Imrebellion
   303 / 954
24 апреля в 07:08
Разборы всегда с одним контекстом - "Твой любимец и гроша не стоит, все его достижения благодаря априори сильным командам. А вот мой в одиночку завоевал всё - так что, он самый крутой!"
NGY
NGY ответил cevin cigan
   160 / 954
24 апреля в 06:26
Рональдиньо,Ибрагимович
да, еще этих парней забыл.

Зубастик так вообще 1 ЛЧ подарил Месси в его коллекцию и 2 титула ЛаЛиги.
neomessi
neomessi
   147 / 954
24 апреля в 03:57
А что это за просьба такая?
Пусть Юве покупает Бориса Моисеева, Тима Кук, Элтон Джона.
fekir-1111
fekir-1111 ответил 95-shishani-95
   641 / 954
24 апреля в 03:49
А Роналду чемпион Европы, коим Дель Пьеро не стать больше никогда)) А если серьезно, то Дель Пьеро играл в очень сильной сборной! Да и чемпионом он стала, только из-за провокации про.лятого матерацци За 24-25 лет карьеры, Алессандро забил на клубном уровне 234 гола, а в основной сборной 27! Роналду за 16-17 лет на клубном уровне где-то 500 голов (если не ошибаюсь), в основной сборной за 15-16 лет 85 голов, олимпийской сборной 2 гола за 3 игры! Дель Пьеро- 0 в графе ЗМ Роналду- 5 ЗМ, 6-го его заслуженного ЗМ мяча лишили в 2018
нужно осликов купить кристине на них далеко уедет.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил 95-shishani-95
   855 / 954
24 апреля в 02:14
Любой топ клуб согласился бы на условия Месси, но он остался в Барсе. Доить надо, многие пытаются, а удается только Месси
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
24 апреля в 01:41
«В моей карьере был период – примерно с 2004 по 2006 годы – когда «Реал» делал все, чтобы я перешел к ним. Они даже прислали мне футболку с номером 10, чтобы склонить меня к переходу. Но я отказался».
----------------------
Как же он сильно предан был своему клубу!!! Не то что Месси, который доит свой "родной" клуб!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Заратустра
   122 / 954
24 апреля в 01:29
Это не суть,а Вы пытаетесь сравнить несравнимое.Алессандро выиграл 6 Сериалов,Рон тоже 6 раз национальные чемпионаты,только не с одной командой,а тремя.У Рона 5 ЛЧ у Дель Пьеро 1!!!!!Дель Пьеро чемпион мира,Рон чемпион Европы,вот тут сопоставимо.А клубная карьера и личные достижения земля и небо.Опять же Дель Пьеро с Италией выигрывал,а это как бы не одно и тоже,что с Португалией!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Заратустра
   102 / 954
24 апреля в 01:28
Про ЧЕ я написал ниже. Но статус Чемпиона Мира намного выше европейского.
Конечно ЧМ выше
Заратустра
Заратустра ответил 95-shishani-95
   55 / 954
24 апреля в 01:13
Про ЧЕ я написал ниже. Но статус Чемпиона Мира намного выше европейского.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Заратустра
   102 / 954
24 апреля в 01:12
Суть в том, что Дель Пьеро, как и Роналду брал ЛЧ и неоднократно выигрывал топ-чемпионат. А итальянский чемпионат в то время был самым сильным в Европе. Только вот Алессандро ещё и чемпион мира, коим португалу никогда не стать.
А Роналду чемпион Европы, коим Дель Пьеро не стать больше никогда))
А если серьезно, то Дель Пьеро играл в очень сильной сборной!
Да и чемпионом он стала, только из-за провокации про.лятого матерацци
За 24-25 лет карьеры, Алессандро забил на клубном уровне 234 гола, а в основной сборной 27!
Роналду за 16-17 лет на клубном уровне где-то 500 голов (если не ошибаюсь), в основной сборной за 15-16 лет 85 голов, олимпийской сборной 2 гола за 3 игры!
Дель Пьеро- 0 в графе ЗМ
Роналду- 5 ЗМ, 6-го его заслуженного ЗМ мяча лишили в 2018
Заратустра
Заратустра ответил Евгений Макрушин
   55 / 954
24 апреля в 01:07
Суть в том, что Дель Пьеро, как и Роналду брал ЛЧ и неоднократно выигрывал топ-чемпионат. А итальянский чемпионат в то время был самым сильным в Европе. Только вот Алессандро ещё и чемпион мира, коим португалу никогда не стать.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Заратустра
   122 / 954
24 апреля в 00:57
На командном уровне тоже самое что Рон???Серьезно???Сколько у Рона ЛЧ и побед в АПЛ,ЛЛ и Серии А и сколько у Алессандро???
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Footbolista
   122 / 954
24 апреля в 00:56
Легенда Юве,согласен,я так и написал,но достижения Рона и Дель Пьеро несопоставимы
cevin cigan
cevin cigan ответил NGY
   378 / 954
24 апреля в 00:46
Да кто-то говорил, что без Хави-Иньесты Месси никто, но рядом с Месси, как закончили играть ХавиИньеста, играет самый дорогой состав на планете Земля, который зыменили собой этих двоих. Месси на протяжении всей карьеры, играл бок о бок, с лучшими нападающими мира, Анри, Это-о, Вилья, Суарес, Неймар ему их падавали на блюдечке с голубой каемочкой. С кем играл Роналду 9 лет, с Бенземой и Бейлом, которого сами барсуки называли Бревном и бегунком(да еще и хрустальным) соответственно. Был бы все эти годы рядом с Роном, хотя бы нападающий уровня Агуэро, Барса не знала бы даже запаха побед в ЛаЛиге.
Рональдиньо,Ибрагимович
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
24 апреля в 00:44
дожили указывает игрок кого купить бред))) ни ему решать кого!
NGY
NGY ответил football_
   160 / 954
24 апреля в 00:39
роналду просит купить себе игроков, за счет которых он хочет выиграть лч и взять очередной зм. а кто-то говорил, что месси без хавиньесты ничто, зависимый игрок, а роналду делает все в одиночку.
Да кто-то говорил, что без Хави-Иньесты Месси никто,

но рядом с Месси, как закончили играть ХавиИньеста, играет самый дорогой состав на планете Земля, который зыменили собой этих двоих.

Месси на протяжении всей карьеры, играл бок о бок, с лучшими нападающими мира, Анри, Это-о, Вилья, Суарес, Неймар ему их падавали на блюдечке с голубой каемочкой.

С кем играл Роналду 9 лет, с Бенземой и Бейлом, которого сами барсуки называли Бревном и бегунком(да еще и хрустальным) соответственно.

Был бы все эти годы рядом с Роном, хотя бы нападающий уровня Агуэро, Барса не знала бы даже запаха побед в ЛаЛиге.
Max Semenikhin
Max Semenikhin
24 апреля в 00:30
Понесло Ее по кочкам...
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
24 апреля в 00:29
Пффф...
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
24 апреля в 00:16
И кто то верит в этот бред? Рон никогда не был в приятелях с Иско и Вараном-это рас! Во вторых,какой на хрен Тангая .Н.Домбеле? Эти два писюна? И наконец Манолас(Рон видать по выходным смотрит игры Ромы....делать ему не хрена)
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
24 апреля в 00:14
фигасе аппетит у кристинки
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