Роналду просит «Ювентус» купить конкретных игроков

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду конкретными игроками, сообщает Corriere Dello Sport.
Португалец настаивает на трансферах футболистов мадридского «Реала» Рафаэля Варана и Иско, 19-летнего соотечественника Жоау Фелиша из «Бенфики», 21-летнего нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы, Тангая Н'Домбеле из «Лиона» и защитника «Ромы» Маноласа.
Зубастик так вообще 1 ЛЧ подарил Месси в его коллекцию и 2 титула ЛаЛиги.
Зубастик так вообще 1 ЛЧ подарил Месси в его коллекцию и 2 титула ЛаЛиги.
Пусть Юве покупает Бориса Моисеева, Тима Кук, Элтон Джона.
Пусть Юве покупает Бориса Моисеева, Тима Кук, Элтон Джона.
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Как же он сильно предан был своему клубу!!! Не то что Месси, который доит свой "родной" клуб!!!
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Как же он сильно предан был своему клубу!!! Не то что Месси, который доит свой "родной" клуб!!!
А если серьезно, то Дель Пьеро играл в очень сильной сборной!
Да и чемпионом он стала, только из-за провокации про.лятого матерацци
За 24-25 лет карьеры, Алессандро забил на клубном уровне 234 гола, а в основной сборной 27!
Роналду за 16-17 лет на клубном уровне где-то 500 голов (если не ошибаюсь), в основной сборной за 15-16 лет 85 голов, олимпийской сборной 2 гола за 3 игры!
Дель Пьеро- 0 в графе ЗМ
Роналду- 5 ЗМ, 6-го его заслуженного ЗМ мяча лишили в 2018
А если серьезно, то Дель Пьеро играл в очень сильной сборной!
Да и чемпионом он стала, только из-за провокации про.лятого матерацци
За 24-25 лет карьеры, Алессандро забил на клубном уровне 234 гола, а в основной сборной 27!
Роналду за 16-17 лет на клубном уровне где-то 500 голов (если не ошибаюсь), в основной сборной за 15-16 лет 85 голов, олимпийской сборной 2 гола за 3 игры!
Дель Пьеро- 0 в графе ЗМ
Роналду- 5 ЗМ, 6-го его заслуженного ЗМ мяча лишили в 2018
но рядом с Месси, как закончили играть ХавиИньеста, играет самый дорогой состав на планете Земля, который зыменили собой этих двоих.
Месси на протяжении всей карьеры, играл бок о бок, с лучшими нападающими мира, Анри, Это-о, Вилья, Суарес, Неймар ему их падавали на блюдечке с голубой каемочкой.
С кем играл Роналду 9 лет, с Бенземой и Бейлом, которого сами барсуки называли Бревном и бегунком(да еще и хрустальным) соответственно.
Был бы все эти годы рядом с Роном, хотя бы нападающий уровня Агуэро, Барса не знала бы даже запаха побед в ЛаЛиге.
но рядом с Месси, как закончили играть ХавиИньеста, играет самый дорогой состав на планете Земля, который зыменили собой этих двоих.
Месси на протяжении всей карьеры, играл бок о бок, с лучшими нападающими мира, Анри, Это-о, Вилья, Суарес, Неймар ему их падавали на блюдечке с голубой каемочкой.
С кем играл Роналду 9 лет, с Бенземой и Бейлом, которого сами барсуки называли Бревном и бегунком(да еще и хрустальным) соответственно.
Был бы все эти годы рядом с Роном, хотя бы нападающий уровня Агуэро, Барса не знала бы даже запаха побед в ЛаЛиге.