Игроки «Ливерпуля» и «Ман Сити», а также Погба - в сборной года АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) составила символическую сборную АПЛ по итогам текущего сезона. В команде оказалось шесть игроков «Манчестер Сити», четверо представителей «Ливерпуля» и Поль Погба из «Манчестер Юнайтед».
Символическая сборная по версии PFA выглядит так: Эдерсон, Эмерик Ляпорт, Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Садио Мане (все - «Ливерпуль») и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).
The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 25 апреля 2019 г.
Напомним, ранее ван Дейк, Александер-Арнольд, Мане, Стерлинг и Агуэро вошли в команду недели Лиги чемпионов по итогам четвертьфиналов.
к тому же именно мы окончательно вздернули моурку-цыганочку)) после игры с нами поперли ее - а ты ведь так ее любил, ахахахах
к тому же именно мы окончательно вздернули моурку-цыганочку)) после игры с нами поперли ее - а ты ведь так ее любил, ахахахах
Сегодня 19:11
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
Ты кто таков будишь? Давай до свидания!
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https://www.youtube.com/watch?v=KQqJs-Ijlds
Сегодня 19:11
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
Ты кто таков будишь? Давай до свидания!
___________________
да, в Челси игра не фонтан, но без Азара они бы и в 6 возможно не попали б
16 голов + 13 ассистов это очень сильно для вингера
да, в Челси игра не фонтан, но без Азара они бы и в 6 возможно не попали б
16 голов + 13 ассистов это очень сильно для вингера
Фернандиньо- Невеш
Погба- Азар
Фернандиньо- Невеш
Погба- Азар
P.S. Тренером сезона бы назвал Нуну Эшпириту (из волков) - быстро собрал сильный коллектив из толпы новичков и даже обыгрывал всех топов в сезоне...
P.S. Тренером сезона бы назвал Нуну Эшпириту (из волков) - быстро собрал сильный коллектив из толпы новичков и даже обыгрывал всех топов в сезоне...
Видать в Англии совсем разучились разбираться в футболе :)
Видать в Англии совсем разучились разбираться в футболе :)
кто составлял эту дичь?
кто составлял эту дичь?
Есть конечно в составе много достойных футболистов, но некоторые явно уступают Азару.
Есть конечно в составе много достойных футболистов, но некоторые явно уступают Азару.