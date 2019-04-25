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Игроки «Ливерпуля» и «Ман Сити», а также Погба - в сборной года АПЛ

25 апреля 2019, 11:56

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) составила символическую сборную АПЛ по итогам текущего сезона. В команде оказалось шесть игроков «Манчестер Сити», четверо представителей «Ливерпуля» и Поль Погба из «Манчестер Юнайтед».

Символическая сборная по версии PFA выглядит так: Эдерсон, Эмерик Ляпорт, Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Садио Мане (все - «Ливерпуль») и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, ранее ван Дейк, Александер-Арнольд, Мане, Стерлинг и Агуэро вошли в команду недели Лиги чемпионов по итогам четвертьфиналов.

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dzvinka
dzvinka ответил anyway
   67 / 954
26 апреля в 09:19
кто о чем а скаузеры о фолоимитаторах...
все брезгуют сами дрюкать розовый скам, используют подручные средства. Три победы МС на домашнем стадионе розовых подряд - это ли не порево?))) Это позор. а вы все о Ливерпуле рассуждаете)))
к тому же именно мы окончательно вздернули моурку-цыганочку)) после игры с нами поперли ее - а ты ведь так ее любил, ахахахах
Aza Liverpool
Aza Liverpool
26 апреля в 06:55
а это "а также" как там оказался???
Gahi
Gahi
   173 / 954
26 апреля в 00:40
Где Азар, Салах, Сон?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   738 / 954
25 апреля в 20:47
Я болельщик МЮ и я так скажу, какой нафиг Погба??? Вы о чем? Он полсезона сливал Моуриньо, потом немного поиграл, набил стату, но во всех решающих матчах он ничего не затащил, а более того, провалил. И если Реал за него отдаст 150 млн, то ещё и вещи его надо помочь собрать. Игрок настроения, такой МЮ не нужен. Когда всё плохо, у него у первого руки опускаются. Психически неустойчивый игрок. Зато танцами празднует голы с пенальти всяким аутсайдерам в ничего не решающих встречах. Тошно смотреть.
Князь Московский
Князь Московский ответил Steven Gerrard 008
   13 / 954
25 апреля в 19:56
Похба должен быть в сборной худших, а не лучших. Представляю команду лу4еров: Ды Хейа; Эшли Янг, Смоллинг, Ф. Джонс, Ф. Делф; Фред, Похба, Жоржиньо; Сончес, Лукаку, Марсьял.
В конце сезона ты убедишься, что сборная лузеров будет состоять из игроков Ливерпуля. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
25 апреля в 19:20
Звезда по имени Солнце
Сегодня 19:11
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
Ты кто таков будишь? Давай до свидания!

___________________




Брулин
Брулин
   29 / 954
25 апреля в 19:16
Азар по-моему тоже достоин быть здесь
да, в Челси игра не фонтан, но без Азара они бы и в 6 возможно не попали б
16 голов + 13 ассистов это очень сильно для вингера
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Князь Московский
   130 / 954
25 апреля в 19:11
Моська на кубке Америки ещё смешнее, но никто же не помер со смеху. Аха-ха)
Ты кто таков будишь? Давай до свидания!
Князь Московский
Князь Московский ответил Звезда по имени Солнце
   13 / 954
25 апреля в 18:44
Погба? Смешно.
Моська на кубке Америки ещё смешнее, но никто же не помер со смеху. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил anyway
   13 / 954
25 апреля в 18:43
кто о чем а скаузеры о фолоимитаторах...
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Soccer2016
       136 / 954
    25 апреля в 17:15
    Эдерсон, Ляпорт, Фернандиньо? Ахах😂 Алиссон, Азар
    Ляпорт провел отличный сезон. За исключением второго матча с Тоттеном.
    Soccer2016
    Soccer2016
       258 / 954
    25 апреля в 16:53
    Эдерсон, Ляпорт, Фернандиньо? Ахах😂 Алиссон, Азар
    Romeo 777
    Romeo 777
       197 / 954
    25 апреля в 16:32
    ПФА, кончено молодцы, как обычно, "привет" от услонвых Азара и Сона, есть спорные позиции, но что есть, то есть. Логично, что большинство игроков МС и Ливерпуля, сезон прекрасный выдали всё же.
    beefs
    beefs
       191 / 954
    25 апреля в 15:43
    Сборная как сборная...
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       74 / 954
    25 апреля в 15:41
    Похба должен быть в сборной худших, а не лучших. Представляю команду лу4еров: Ды Хейа; Эшли Янг, Смоллинг, Ф. Джонс, Ф. Делф; Фред, Похба, Жоржиньо; Сончес, Лукаку, Марсьял.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       74 / 954
    25 апреля в 15:31
    Эдерсон- Алиссон
    Фернандиньо- Невеш
    Погба- Азар
    anyway
    anyway ответил dzvinka
       200 / 954
    25 апреля в 14:57
    Погба тут смотрится как розовый фолоимитатор на новогодней Елке - аналогично уместен. кто составлял эту дичь?
    кто о чем а скаузеры о фолоимитаторах...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    25 апреля в 14:22
    Клоуны составляют клоунскую сборную. На всех все равно не угодишь...
    3ton
    3ton
       171 / 954
    25 апреля в 14:17
    Все по делу , Поль был лучший в сезоне .
    shlifen
    shlifen
       338 / 954
    25 апреля в 14:13
    Почему в списке только 11?? сделали бы хотябы 15-16. Явно же видно что не хватает: Азара, Эриксена, Сона, Деклана Райса, Чиллуэла, Рубэна Невеша (из волков) - последние может и не так распиарены, зато сыграли сезон отлично... Ну да, фигли тут делает Погба??

    P.S. Тренером сезона бы назвал Нуну Эшпириту (из волков) - быстро собрал сильный коллектив из толпы новичков и даже обыгрывал всех топов в сезоне...
    Nazi
    Nazi
       507 / 954
    25 апреля в 13:59
    Погбиус назло соккеровским експертам в символической сборной :)

    Видать в Англии совсем разучились разбираться в футболе :)
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
       18 / 954
    25 апреля в 13:44
    2 команды, по сути, включили в сборную АПЛ? Видимо, мечтают о Ла Лиге.
    не включи Погбу в эту сборную предъявит обвинение в расизме)
    Dark MU
    Dark MU
       886 / 954
    25 апреля в 13:38
    А за что чёрного гламура включили сюда?
    dzvinka
    dzvinka
       67 / 954
    25 апреля в 13:12
    Погба тут смотрится как розовый фолоимитатор на новогодней Елке - аналогично уместен.
    кто составлял эту дичь?
    azkan
    azkan
       151 / 954
    25 апреля в 13:06
    Из-за места Челси конечно и Канте мимо пронесли
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       393 / 954
    25 апреля в 13:04
    Они бы хотя-бы матчи смотрели, половина не к месту, особенно бревнога
    azkan
    azkan
       151 / 954
    25 апреля в 13:02
    Я не персофан Азара, но игрока сделавший АПЛ 16 голевых передач, забивший 13 голов, занимающий 1 место по гол+пас, сделавший 122 успешных обводок, 13 раз получивший звание Игрок матча не включить в символическую сборную АПЛ (хотя мне глубоко безразлична эта сборная) это - верх цинизма от ПФА.
    Есть конечно в составе много достойных футболистов, но некоторые явно уступают Азару.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       162 / 954
    25 апреля в 13:02
    Игроки Ливерпуля и Ман Сити в сборной это понятно, две лучшие команды этого сезона, но по крайней мере Азар должен быть в сборной АПЛ, он был хорош на протяжении всего сезона, в отличие от Погба, который кроме небольшого периода, после увольнения Моуриньо особо не блистал, а если Погба добавили из-за ЧМ, то какое отношение имеет победа в ЧМ к АПЛ?
    sihafazatron
    sihafazatron
       101 / 954
    25 апреля в 12:50
    На фото даже погба ржет от решения поставить его в сборную))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 954
    25 апреля в 12:45
    Погбу просто включили потому, что он черный, видимо, иначе не понять.
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