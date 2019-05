Игроки «Ливерпуля» и «Ман Сити», а также Погба - в сборной года АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация ( PFA ) составила символическую сборную АПЛ по итогам текущего сезона. В команде оказалось шесть игроков «Манчестер Сити», четверо представителей «Ливерпуля» и Поль Погба из «Манчестер Юнайтед».

Символическая сборная по версии PFA выглядит так: Эдерсон, Эмерик Ляпорт, Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Садио Мане (все - «Ливерпуль») и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI

