Чухлов: «„Краснодар“ уже перерос Лигу Европы»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов признался, что хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов.
Всё-таки «Краснодар» чисто психологически по-прежнему не готов к Лиге чемпионов, у меня такое мнение. Были моменты, когда и в прежние годы команда была близок к первому месту, но чего-то постоянно не хватало. Пока «быки» удостаивались только Лиги Европы. Считаю, что на сегодняшний момент краснодарцы уже переросли этот турнир, они должны играть в Лиге чемпионов, и буду переживать за то, чтобы они заняли второе место вслед за «Зенитом».
ЦСКА опытнее только в том плане, что много раз принимал участие в розыгрышах главного еврокубка. Но Ганчаренко строит новую команду, привлекает молодежь, доверяет ей. Я считаю, что та работа, которая ведется в ЦСКА, достойна уважения. Может быть, «армейцы» в ближайшие годы выстрелят. Посмотрим, будут ли какие-то реформы в нашем футболе в ближайшее время (речь о лимите), от этого тоже многое зависит. Но, считаю, что сейчас ЦСКА к Лиге чемпионов не очень готов. Мне хочется, чтобы там сыграл «Краснодар», который годами целенаправленно идет к этой цели своей дорогой. «Армейцы» тоже двигаются в правильном направлении, хоть и не взяли какие-то очки этой весной там, где брать их были должны.
После ничьей с «Ахматом» «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Места согласно купленным билетам!!!
А уж кто, кого и где хотел увидеть, к результату не пришьешь!!!
Места согласно купленным билетам!!!
А уж кто, кого и где хотел увидеть, к результату не пришьешь!!!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ