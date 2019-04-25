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Чухлов: «„Краснодар“ уже перерос Лигу Европы»

25 апреля 2019, 11:33

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов признался, что хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов.

Всё-таки «Краснодар» чисто психологически по-прежнему не готов к Лиге чемпионов, у меня такое мнение. Были моменты, когда и в прежние годы команда была близок к первому месту, но чего-то постоянно не хватало. Пока «быки» удостаивались только Лиги Европы. Считаю, что на сегодняшний момент краснодарцы уже переросли этот турнир, они должны играть в Лиге чемпионов, и буду переживать за то, чтобы они заняли второе место вслед за «Зенитом».

ЦСКА опытнее только в том плане, что много раз принимал участие в розыгрышах главного еврокубка. Но Ганчаренко строит новую команду, привлекает молодежь, доверяет ей. Я считаю, что та работа, которая ведется в ЦСКА, достойна уважения. Может быть, «армейцы» в ближайшие годы выстрелят. Посмотрим, будут ли какие-то реформы в нашем футболе в ближайшее время (речь о лимите), от этого тоже многое зависит. Но, считаю, что сейчас ЦСКА к Лиге чемпионов не очень готов. Мне хочется, чтобы там сыграл «Краснодар», который годами целенаправленно идет к этой цели своей дорогой. «Армейцы» тоже двигаются в правильном направлении, хоть и не взяли какие-то очки этой весной там, где брать их были должны.

После ничьей с «Ахматом» «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   150 / 954
25 апреля в 17:40
До ЛЕ доросли ровно два российских клуба - Зенит и ЦСКА. И ни один российский клуб не дорос до ЛЧ. Скромнее надо быть. Я, вообще, не понимаю людей. Сейчас. очевидно, что уровень нашего чемпионата упал по сравнению с тем и временами, когда Зенит и ЦСКА выигрывали КУЕФА. Мы в еврокубках выступаем крайне не весело.
Геннадьич
Геннадьич
25 апреля в 16:22
Что значит этот бред:"Краснодар перерос лигу Европы..."?Он что там уже что то выиграл?До полуфинала доходил?Мало ли где кто хочет кого видеть.В Красноярске хотят тоже видеть Енисей в ЛЧ. И что ?Вообще говоря,пока есть лимит на легионеров нашим командам в ЛЧ делать нечего.Без исключений.
grazie100
grazie100
   466 / 954
25 апреля в 15:28
Краснодар , город с прекрасным климатом и футбольными полями ,но пока довольно провинциален.Клуб пока высоко не поднимался в ЛЕ.
Beekeeper
Beekeeper
   926 / 954
25 апреля в 12:51
Он перерастет ЛЕ когда хотя бы разок там кубок возьмет =)) а вообще в ЛЧ попадают 3 команды, так пусть Краснодар докажет что готов к ЛЧ поиграет в отборочном....
Литейный 4
Литейный 4 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   4 / 954
25 апреля в 12:28
ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ В ЛЧ НЕ МЕСТО - ТАМ КОСМОС ! ГЫ-ГЫ
Для Спартака и Лига Европы Космическая бездна. Гыгыгы
Karkaz
Karkaz
   531 / 954
25 апреля в 12:28
Это что за шутки такие? Краснодар только недавно вылупился а уже перерос.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
25 апреля в 12:25
Спартак уровень Лиги товарняков Канделаки.
За адекватность
За адекватность ответил Ваня лучший
   68 / 954
25 апреля в 12:20
Краснодар что уже трижды играл в финале ЛЕ ? Пока они только дважды выходили из группы. И все. Команда неплохая, но далеко не топ. На мой взгляд многовато легионеров ,практически всегда на пределе лимита в РПЛ, а в ЛЕ - за пределами лимита. При наличии прекрасной школы, пора решиться на создание русского костяка команды, чтобы в ней тон задавали не Классон, Перейра, Рамирес , Каборе, Вандерсон и т.д. , а Игнатьев, Уткин, Сулйманов, Сафонов и другие русские ребята. Когда это наступит, тогда Краснодар и выстрелит в ЛЕ, а возможно и в ЛЧ.
Ну объективности ради из группы выходили трижды
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
25 апреля в 12:13
По-большому счету у нас вся скажем так топ-5 это уровень ЛЕ, да и то уровня 1/8, ну пусть 1/4. В ЛЧ это борьба за 3-е место, выход из группы это уже можно расценивать как большой успех.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   65 / 954
25 апреля в 12:10
Перерос, не дорос??? Бред какой то! Занимай место лигочемпионское и играй. Места согласно купленным билетам!!! А уж кто, кого и где хотел увидеть, к результату не пришьешь!!!
Краснодар что уже трижды играл в финале ЛЕ ? Пока они только дважды выходили из группы. И все. Команда неплохая, но далеко не топ. На мой взгляд многовато легионеров ,практически всегда на пределе лимита в РПЛ, а в ЛЕ - за пределами лимита. При наличии прекрасной школы, пора решиться на создание русского костяка команды, чтобы в ней тон задавали не Классон, Перейра, Рамирес , Каборе, Вандерсон и т.д. , а Игнатьев, Уткин, Сулйманов, Сафонов и другие русские ребята. Когда это наступит, тогда Краснодар и выстрелит в ЛЕ, а возможно и в ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
25 апреля в 12:02
Перерос, не дорос??? Бред какой то! Занимай место лигочемпионское и играй.
Места согласно купленным билетам!!!
А уж кто, кого и где хотел увидеть, к результату не пришьешь!!!
XL-965
XL-965
   389 / 954
25 апреля в 12:01
так говорит как будто Краснодар пятикратный победитель этого турнира. По-хорошему ни один российский клуб по-настоящему не перерос ЛЕ.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 11:59
Но не дорос до Лиги Чемпионов.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
25 апреля в 11:58
Выиграл ее что ли?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
25 апреля в 11:50
ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ В ЛЧ НЕ МЕСТО - ТАМ КОСМОС !

ГЫ-ГЫ
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
25 апреля в 11:42
Зацепился бы за ЛЕ...))
serh62
serh62
   79 / 954
25 апреля в 11:38
что за хрень несет...еще даже до полуфинала не дошли, а уже считается переросли. наверное просто не хотят. а в лиге чемпионов всех порвали бы
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