Чухлов: «„Краснодар“ уже перерос Лигу Европы»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов признался, что хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов.

Всё-таки «Краснодар» чисто психологически по-прежнему не готов к Лиге чемпионов, у меня такое мнение. Были моменты, когда и в прежние годы команда была близок к первому месту, но чего-то постоянно не хватало. Пока «быки» удостаивались только Лиги Европы. Считаю, что на сегодняшний момент краснодарцы уже переросли этот турнир, они должны играть в Лиге чемпионов, и буду переживать за то, чтобы они заняли второе место вслед за «Зенитом».