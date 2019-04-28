Джан: «Роналду невероятен»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал тот факт, что Криштиану Роналду накануне забил 600-й гол на клубном уровне.
Он невероятен. У меня нет слов, чтобы описать это достижение.
|Интернационале1 : 1Ювентус
|Матч завершен
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал тот факт, что Криштиану Роналду накануне забил 600-й гол на клубном уровне.
Он невероятен. У меня нет слов, чтобы описать это достижение.
Кроме пенальти и добивания в пустые ворота больше ничего не умеет.
Самый распиареный игрок за всю историю футбола.
Кроме пенальти и добивания в пустые ворота больше ничего не умеет.
Самый распиареный игрок за всю историю футбола.