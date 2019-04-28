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Джан: «Роналду невероятен»

28 апреля 2019, 19:04
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал тот факт, что Криштиану Роналду накануне забил 600-й гол на клубном уровне.

Он невероятен. У меня нет слов, чтобы описать это достижение.

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Все комментарии
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
30 апреля в 05:49
Так и есть
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 20:51
не зря ты покинул Ливерпульль,что бы через год играть с самым величайшим игрноком всех времён и народов. Твоя футбольная карьера удалась, ведь ты в одной душевой мылся с Апполоном.
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 20:51
так иди поцелуй его
h8you
h8you ответил BARCELONA-BEST
   115 / 954
28 апреля в 20:34
Да) видели его невероятность в кубке Италии и в ЛЧ от середняков. Кроме пенальти и добивания в пустые ворота больше ничего не умеет. Самый распиареный игрок за всю историю футбола.
и что ты видел в ЛЧ?5 голов в четырех матчах,единственный игрок команды,который там забивал...ну куда ему до достижений Месси,который до последнего матча 12 матчей не забивал в 1/4 хаха персофан Роналду король ЛЧ,как бы ты к нему не относился
obana777
obana777
   238 / 954
28 апреля в 20:02
Предложи ему руку и сердце)))
Neymar 10
Neymar 10 ответил Князь Московский
   229 / 954
28 апреля в 19:44
Конечно нет, невероятное достижение пнуть исподтишка болельщика в сопровождении охраны и сбежать, как дешёвка. Аха-ха)
ты об инциденте Неймара и болельщика ? он его не пнул а нанес удар в лицо и не исподтишка и никуда он не сбегал а спокойно двинулся дальше . если ты конечно об этом инциденте написал
Князь Московский
Князь Московский ответил Neymar 10
   13 / 954
28 апреля в 19:22
быть добивалду и нырялду прям неверояяятное достижение . браво Эмре .
Конечно нет, невероятное достижение пнуть исподтишка болельщика в сопровождении охраны и сбежать, как дешёвка. Аха-ха)
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
28 апреля в 19:18
быть добивалду и нырялду прям неверояяятное достижение . браво Эмре .
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
28 апреля в 19:09
Да) видели его невероятность в кубке Италии и в ЛЧ от середняков.
Кроме пенальти и добивания в пустые ворота больше ничего не умеет.
Самый распиареный игрок за всю историю футбола.
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