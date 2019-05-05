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Медведев: «„Зенит“ - первый клуб, узнавший о чемпионстве на высоте 10 км»

сегодня, 00:25

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от пятого чемпионства клуба в РПЛ.

Какие эмоции? Это счастье победы, гордость за команду, за ребят, за тренера и всех сотрудников клуба. Без вклада каждого не могло бы быть этой победы.

Можно строить красивые планы, но самое главное - это результат. А узнать о победе на высоте 10 тыс. метров... По-моему, такое произошло в первый раз.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   200 / 1014
сегодня в 11:32
Да, смешное получилось чемпионство на высоте 10 км.
Garrincha58
Garrincha58
   339 / 1014
сегодня в 10:38
теперь придётся лететь в космос
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   337 / 1014
сегодня в 09:28
А где в это время был " злой чечен" с " Иглой" на плече ?
Parovoznic
Parovoznic ответил wingback
   35 / 1014
сегодня в 04:28
спартак узнал о чемпионстве Зенита, находясь в позоре...
Ты точно болельщик Зенита?
minai
minai
   235 / 1014
сегодня в 02:25
Арсенал отправил Зенит на 10 000 м над землёй, чтобы сделать их чемпионами.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1014
сегодня в 01:59
"Спасибо" от бакланов за 10 км "Арсенал" не услышит!
EAGuar As
EAGuar As ответил Footbolista
   40 / 1014
сегодня в 01:49
Арсенал помог .
Gahi
Gahi
   121 / 1014
сегодня в 01:42
Ну, теперь чтобы Зенитовцы в облаках долго не летали, а серьезно готовились к Лиге Чемпионов. Удачи и с Победой.
Гавроша
Гавроша ответил Jeck Denielse
   15 / 1014
сегодня в 01:38
++++)))
Мазутным позориться не привыкать - из позора соткана вся история тарасовской команды!
Гавроша
Гавроша ответил wingback
   15 / 1014
сегодня в 01:37
спартак узнал о чемпионстве Зенита, находясь в позоре...
Позор спартаку!
Bruno Senna
Bruno Senna ответил 25процентный клоун
   517 / 1014
сегодня в 01:14
Потому что ваши боты пишут всякие мерзости про Зенит
Footbolista
Footbolista
   8 / 1014
сегодня в 01:08
Вот команда странная зенит)...кто в самолете стал чемпионом, кто в тюрьме...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   6 / 1014
сегодня в 00:52
стремно с бомжей,вроде чемпами стали ,спустя столько ....миллиардов,и все Спартак вспоминают ,позорное питерское болото
Да никто специально не вспоминает....
Вы сами повылазили....напрасно пытаясь зачем то испортить праздник....неуместными высказываниями...

Но тем не менее, надо признать....15 очков разницы с вами - приятный бонус...к чемпионству....))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1014
сегодня в 00:51
tula-
foot
ball.ru/news/203812
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил wingback
   6 / 1014
сегодня в 00:46
спартак узнал о чемпионстве Зенита, находясь в позоре...
++++)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1014
сегодня в 00:46
стремно с бомжей,вроде чемпами стали ,спустя столько ....миллиардов,и все Спартак вспоминают ,позорное питерское болото
wingback
wingback
   214 / 1014
сегодня в 00:35
спартак узнал о чемпионстве Зенита, находясь в позоре...
Гавроша
Гавроша ответил parallels
   15 / 1014
сегодня в 00:34
вчера кто-то по телеку говорил, что в каком-то году, в какой-то стране уже было такое.
Ну уж в России не было, так что тут мы точно первые.
parallels
parallels
   1 / 1014
сегодня в 00:29
вчера кто-то по телеку говорил, что в каком-то году, в какой-то стране уже было такое.
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