Медведев: «„Зенит“ - первый клуб, узнавший о чемпионстве на высоте 10 км»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от пятого чемпионства клуба в РПЛ .

Какие эмоции? Это счастье победы, гордость за команду, за ребят, за тренера и всех сотрудников клуба. Без вклада каждого не могло бы быть этой победы.

Можно строить красивые планы, но самое главное - это результат. А узнать о победе на высоте 10 тыс. метров... По-моему, такое произошло в первый раз.