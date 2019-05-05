Медведев: «„Зенит“ - первый клуб, узнавший о чемпионстве на высоте 10 км»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от пятого чемпионства клуба в РПЛ.
Какие эмоции? Это счастье победы, гордость за команду, за ребят, за тренера и всех сотрудников клуба. Без вклада каждого не могло бы быть этой победы.
Можно строить красивые планы, но самое главное - это результат. А узнать о победе на высоте 10 тыс. метров... По-моему, такое произошло в первый раз.
Вы сами повылазили....напрасно пытаясь зачем то испортить праздник....неуместными высказываниями...
Но тем не менее, надо признать....15 очков разницы с вами - приятный бонус...к чемпионству....))
Вы сами повылазили....напрасно пытаясь зачем то испортить праздник....неуместными высказываниями...
Но тем не менее, надо признать....15 очков разницы с вами - приятный бонус...к чемпионству....))
foot
ball.ru/news/203812
foot
ball.ru/news/203812