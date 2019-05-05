Дзюба: «Я всю карьеру шел к чемпионству и безумно рад»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился первыми впечатлениями после завоеванного чемпионства в РПЛ .

До конца еще не осознал, что стал чемпионом, спасибо всем за поздравления, я всю карьеру шел к этому и безумно рад нашей победе. Спасибо всем за поддержку, поздравляю «Зенит» и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом, всех с чемпионством.