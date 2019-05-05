Дзюба: «Я всю карьеру шел к чемпионству и безумно рад»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился первыми впечатлениями после завоеванного чемпионства в РПЛ.
До конца еще не осознал, что стал чемпионом, спасибо всем за поздравления, я всю карьеру шел к этому и безумно рад нашей победе. Спасибо всем за поддержку, поздравляю «Зенит» и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом, всех с чемпионством.
А Дзюба -Иуда!
Потому что Эмери— тренеришка))))
А Дзюба -Иуда!
Потому что Эмери— тренеришка))))
Заслужил....
Маленькая ремарка......к чемпионству Артём шёл не всю карьеру....а с 19-го июля 2015 года...с дебютной игры за Зенит...
Заслужил....
Маленькая ремарка......к чемпионству Артём шёл не всю карьеру....а с 19-го июля 2015 года...с дебютной игры за Зенит...
Я имею ввиду Арсенал.
Я имею ввиду Арсенал.