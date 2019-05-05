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Дзюба: «Я всю карьеру шел к чемпионству и безумно рад»

сегодня, 00:04

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился первыми впечатлениями после завоеванного чемпионства в РПЛ.

До конца еще не осознал, что стал чемпионом, спасибо всем за поздравления, я всю карьеру шел к этому и безумно рад нашей победе. Спасибо всем за поддержку, поздравляю «Зенит» и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом, всех с чемпионством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺️☺️☺️

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Все комментарии
MAUS
MAUS
   67 / 1014
сегодня в 10:20
Фэйковое Чемпионство Зенита, так же как и МС у сб. России !
А Дзюба -Иуда!
Потому что Эмери— тренеришка))))
Evilhuman
Evilhuman
   21 / 1014
сегодня в 04:32
Рад за Зенит и Артема, старался весь сезон, рвал и метал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 00:58
Артёма с чемпионством !!!!!!!!!!!!!!!
Заслужил....

Маленькая ремарка......к чемпионству Артём шёл не всю карьеру....а с 19-го июля 2015 года...с дебютной игры за Зенит...
Sully
Sully
   43 / 1014
сегодня в 00:27
Дзюба Чемпик!)) вот что значит уйти их хрюшатника
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
сегодня в 00:26
Уходят из тарасовки игроки и завоевывают золото, а если остаются, то получают мазут.
minai
minai
   235 / 1014
сегодня в 00:22
Не без участия своего предыдущего клуба. Поздравляю !!
Я имею ввиду Арсенал.
Завтра
Завтра ответил parallels
   361 / 1014
сегодня в 00:21
бедные хряки. столько визжали - и всё впустую оказалось 😂
Погоди, они сейчас вспомнят что Дзюба - спартаковский, после того как 5 лет его гнобили! Это же "мясо")
ermak6848
ermak6848
   127 / 1014
сегодня в 00:21
Что ж остаётся только Поздравить Артёма Дзюба с титулом Чемпион России по футболу!!!
iri13
iri13
   134 / 1014
сегодня в 00:17
Я очень рада за Дзюбу, который впервые стал чемпионом РПЛ и который это заслужил своей игрой и самоотдачей.
parallels
parallels
   1 / 1014
сегодня в 00:11
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