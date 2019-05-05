Семак: «С чемпионством нас, ура!»

Игроки «Зенита» возвращались из Грозного на самолете, когда узнали о том, что стали чемпионами. По прилете в Санкт-Петербург главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак обратился к болельщикам, которые встретили команду.
Когда взлетали, не ожидали такого приема. Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура!
А теперь он чемпион, и его готовы носить на руках.
Такова судьбинушка тренерская!!!
Семак - единственный футболист, ставший чемпионом с тремя разными клубами, единственный ставший чемпионом как тренер и как игрок. Первый российский тренер приведший Зенит к чемпионству!!!
А главное - очень порядочный человек!!!
А теперь он чемпион, и его готовы носить на руках.
Такова судьбинушка тренерская!!!
Семак - единственный футболист, ставший чемпионом с тремя разными клубами, единственный ставший чемпионом как тренер и как игрок. Первый российский тренер приведший Зенит к чемпионству!!!
А главное - очень порядочный человек!!!
А по факту - и Уфа их обыграла...и Семак чемпион...))
А по факту - и Уфа их обыграла...и Семак чемпион...))
Вы лучшие!!!!
Вы лучшие!!!!