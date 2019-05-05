Семак: «С чемпионством нас, ура!»

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Игроки «Зенита» возвращались из Грозного на самолете, когда узнали о том, что стали чемпионами. По прилете в Санкт-Петербург главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак обратился к болельщикам, которые встретили команду.