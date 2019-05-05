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Семак: «С чемпионством нас, ура!»

сегодня, 00:14

Игроки «Зенита» возвращались из Грозного на самолете, когда узнали о том, что стали чемпионами. По прилете в Санкт-Петербург главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак обратился к болельщикам, которые встретили команду.

Когда взлетали, не ожидали такого приема. Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура!

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Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Василий 50
сегодня в 12:48
Вымучили.
Преимущество в 9 очков за три тура до конца в твоей альтернативной реальности называется вымучили???
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   200 / 1014
сегодня в 11:37
Надо отдельно поздравить легенду ЦСКА Сергея Семака с чемпионством в ранге тренера!
Evilhuman
Evilhuman
   21 / 1014
сегодня в 04:30
Молодцы, спасибо за чемпионство, удачи вЛЧ
Василий 50
Василий 50
   344 / 1014
сегодня в 03:49
Вымучили.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1014
сегодня в 02:03
ПОЗДРАВЛЯЮ ТУЛЯКОВ С ПОБЕДОЙ НАД "ЛОКОМОТИВОМ"!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1014
сегодня в 01:14
Сколько же камней было брошено в Серегу в течении всего сезона, причем питерскими болельщиками . Даже весной ему доставалось.
А теперь он чемпион, и его готовы носить на руках.
Такова судьбинушка тренерская!!!
Семак - единственный футболист, ставший чемпионом с тремя разными клубами, единственный ставший чемпионом как тренер и как игрок. Первый российский тренер приведший Зенит к чемпионству!!!
А главное - очень порядочный человек!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 01:11
"Семак - тренер Уфы"...кричали они...))

А по факту - и Уфа их обыграла...и Семак чемпион...))
112910315
112910315
   95 / 1014
сегодня в 00:57
Удачи Вам в Лиге Чемпионов: Группу полегче. Играть подольше. Очков побольше. В плей-офф подальше.
iri13
iri13
   134 / 1014
сегодня в 00:45
drug01
drug01
   151 / 1014
сегодня в 00:44
Поздравляем!....но ЧЕМПИОН СЫРОЙ ,НЕ НАСТОЯЩИЙ! Скажите большое спасибо Азмуну.......
iri13
iri13 ответил EAGuar As
   134 / 1014
сегодня в 00:42
Ирина , а Тула?
..непременно!..но это надо вынести в отдельную ветку))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1014
сегодня в 00:37
Наша ,Ваша,так правильней ,люди,которые принесли победу за служили "Ваша" а не ваша
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
сегодня в 00:24
Теперь семака оставят, и даже игроков летом купят.
parallels
parallels
   1 / 1014
сегодня в 00:23
да запарил ты со своей тулой!
EAGuar As
EAGuar As ответил iri13
   40 / 1014
сегодня в 00:22
Ирина , а Тула?
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1014
сегодня в 00:20
Туле спасибо сказать нужно .
minai
minai
   235 / 1014
сегодня в 00:19
Как не смотри, в этом триумфе видна красно-золотая тема Тульского Арсенала.
iri13
iri13
   134 / 1014
сегодня в 00:18
Спасибо, Сергей Богданович!
Вы лучшие!!!!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   63 / 1014
сегодня в 00:18
Спасибо Богданыч!
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