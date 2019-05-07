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Руководство «Баварии» встретилось с Лопетеги

сегодня, 18:27

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич провел встречу с испанским специалистом Хуленом Лопетеги, которая прошла в Мадриде.

Салихамиджич хотел узнать у Лопетеги, заинтересован ли он в работе в мюнхенском клубе. При этом кандидатуру испанца поддерживают не все руководители «Баварии».

Уточняется, что позиции Нико Ковача в «Баварии» не очень устойчивые, хотя он и близок к победе в чемпионате Германии.

Последним местом работы Лопетеги был «Реал», откуда его уволили прошлой осенью.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
сегодня в 19:49
Лопата не достоин такого клуба!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 19:22
Его уровень это Осасуна или Нумансия.
Red Power
Red Power
сегодня в 19:08
хахахахахахахаха
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:08
Источник Эль Балабол?
cska plus
cska plus
сегодня в 18:56
Что с Ковачем не так?
RMUKMU
RMUKMU ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 18:47
Не сомневался в этом, съехавший Румменигге наверняка восхитился тысячью передач сборной Испании в матче с Россией)) У бедняги мозг лет 7 назад заклинило на слове "тики-така"))
При Лопетеги испанцы не играли в ватокат. Тогда просто игроки и Йерро решили вернуть свой 2010-й.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 18:47
Главный неудачник 2018 года
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 18:47
Баварии бы Конте подошёл. Но и Лопетеги неплохой вариант.
Всё-таки в Реале он провалился не потому что он слабый тренер.
112910315
112910315
сегодня в 18:43
С Нико Ковач расстаться, Лопетеги не предлагать, искать третий вариант.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:36
Не сомневался в этом, съехавший Румменигге наверняка восхитился тысячью передач сборной Испании в матче с Россией)) У бедняги мозг лет 7 назад заклинило на слове "тики-така"))
dimagas1
dimagas1
сегодня в 18:33
Ого,а есть же мавр бесхозный)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:32
Это из серии просто поговорить.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:30
Зачем им это?
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