Руководство «Баварии» встретилось с Лопетеги

сегодня, 18:27

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич провел встречу с испанским специалистом Хуленом Лопетеги, которая прошла в Мадриде.

Салихамиджич хотел узнать у Лопетеги, заинтересован ли он в работе в мюнхенском клубе. При этом кандидатуру испанца поддерживают не все руководители «Баварии».

Уточняется, что позиции Нико Ковача в «Баварии» не очень устойчивые, хотя он и близок к победе в чемпионате Германии.

Последним местом работы Лопетеги был «Реал», откуда его уволили прошлой осенью.