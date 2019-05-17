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Игнашевич: «Было тревожно за ЦСКА перед началом сезона»

17 мая 2019, 09:39

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал выступление «армейцев» в текущем сезоне.

За два тура до финиша ЦСКА занимает 5-е место в таблице и имеет лишь теоретические шансы попасть в Лигу чемпионов.

Предчувствия перед началом сезона были тревожными. Тем приятнее было видеть красивые победы над лидерами в нашем чемпионате и в еврокубках. Вместе с тем все те ошибки, которые могла совершить молодая команда, она сделала. Тут и нестабильность результатов, и сложности игры на два фронта, и дефицит лидеров на поле в конкретных эпизодах. Но, кажется, если бы перед началом сезона сказали, что ЦСКА будет в четвёрке-пятёрке, все были бы только рады.

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Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко ответил МКС
   34 / 843
17 мая в 15:06
Я боюсь, что твой собеседник тоже не знает армянского.
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   30 / 843
17 мая в 13:00
Ты знаешь, что такое уповать?
Прикинь

Зато я не знаю армянского

Можешь упрекнуть меня в этом
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Гавриленко
   684 / 843
17 мая в 11:53
гинер: «Было стыдно за цска перед началом сезона»
за спартак всегда стыдно
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
17 мая в 11:39
гинер: «Было стыдно за цска перед началом сезона»
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 11:37
В четвёрке-пятёрке
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   12 / 843
17 мая в 11:02
Ты знаешь, что такое уповать?
МКС
МКС
   30 / 843
17 мая в 10:51
В начале сезона уповали на то, что команда молодая

Потом обыграли никакущий Реал и уверовали в свое превосходство

Потом оказалось, что Реал и правда был никакущий

Сейчас плетутся в середине турнирки и уповают на отсутствие опыта
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 10:46
Было тревожно за цска перед началом сезона, со времен тревога усилилась, но, избежали стыковых матчей. Уже молодцы!
Footbolista
Footbolista
   31 / 843
17 мая в 10:38
За Ихаря всегда тревожно)...
makkie
makkie
   18 / 843
17 мая в 10:25
После побед над Реалом (и не выхода из группы ЛЧ) многие фаны коней задрали носы - уже предвкушали, как они весной обойдут всех конкурентов и возьмут чемпионство.

Зато потом всё стало на свои места... уже и Чалов без голов, Бекао-косячник, ленивый Обляков и бесполезный Щенников :)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 10:20
Тут бы без Лиги Европы не остаться...
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
17 мая в 10:05
Правильно сказал.
drug01
drug01
   124 / 843
17 мая в 10:04
Всё идёт путём!!! Держимся!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 843
17 мая в 10:03
Было тревожно, согласен, да и сейчас не всё спокойно, можно и из ЛЕ вылететь при такой хорошей игре при плачевных результатах. Реализация голевых моментов архи хреновая.
Удачи в оставшихся играх.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 10:00
Серега - человек авторитетный , знает о чем говорит!!!
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 09:41
Полностью согласен с Сергеем.
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