Игнашевич: «Было тревожно за ЦСКА перед началом сезона»

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал выступление «армейцев» в текущем сезоне.
За два тура до финиша ЦСКА занимает 5-е место в таблице и имеет лишь теоретические шансы попасть в Лигу чемпионов.
Предчувствия перед началом сезона были тревожными. Тем приятнее было видеть красивые победы над лидерами в нашем чемпионате и в еврокубках. Вместе с тем все те ошибки, которые могла совершить молодая команда, она сделала. Тут и нестабильность результатов, и сложности игры на два фронта, и дефицит лидеров на поле в конкретных эпизодах. Но, кажется, если бы перед началом сезона сказали, что ЦСКА будет в четвёрке-пятёрке, все были бы только рады.
Зато я не знаю армянского
Можешь упрекнуть меня в этом
Зато я не знаю армянского
Можешь упрекнуть меня в этом
Потом обыграли никакущий Реал и уверовали в свое превосходство
Потом оказалось, что Реал и правда был никакущий
Сейчас плетутся в середине турнирки и уповают на отсутствие опыта
Потом обыграли никакущий Реал и уверовали в свое превосходство
Потом оказалось, что Реал и правда был никакущий
Сейчас плетутся в середине турнирки и уповают на отсутствие опыта
Зато потом всё стало на свои места... уже и Чалов без голов, Бекао-косячник, ленивый Обляков и бесполезный Щенников :)
Зато потом всё стало на свои места... уже и Чалов без голов, Бекао-косячник, ленивый Обляков и бесполезный Щенников :)
Удачи в оставшихся играх.
Удачи в оставшихся играх.