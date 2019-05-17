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Ганчаренко: «Мы находимся в поиске оптимального сочетания в защите»

17 мая 2019, 11:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко накануне встречи с «Ахматом» объяснил, в чем причина неудачных результатов команды этой весной.

Раньше у нас была совсем другая команда. Она через многое прошла, выиграла немало титулов. Этой зимой, как и в прежние годы, мы очень хорошо поработали на сборе в Испании, и я абсолютно уверен, что нынешние перепады вовсе не стали следствием подготовки. Скорее, здесь дело в том, что команда только учится правильно реагировать на ту или иную ситуацию. Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой». Вели 2:0, полностью контролировали игру, и вдруг — 2:2. Не упусти мы победу в том матче, возможно, не было бы и поражения от «Оренбурга».

Победа над «Спартаком»? Матчи ПФК ЦСКА со «Спартаком» всегда стоят особняком. Они совершенно непредсказуемы, настрой на них всегда запредельный, в каком бы состоянии ни находились соперники, и какие бы места они ни занимали.

Мы ищем пути решения проблемы потери очков в домашних матчах. Прежде всего, необходимо создавать больше моментов в позиционных атаках, и в то же время лучше останавливать встречные выпады соперников. Надеюсь, устраним эти недостатки в самое ближайшее время.

Мы по-прежнему находимся в поиске оптимального сочетания в защите. Не стоит забывать, что Дивеев пришел к нам, что называется, на флажке, а Виктор Васин долго восстанавливался после серьезной травмы. Соглашусь, что осенью у нас была лучше отлажена командная игра в защитной линии. Сейчас наши игроки порой обороняются, скажем так, по одному, не страхуя друг друга. Не сомневаюсь, что и из этой ситуации мы найдем выход.

Сделаем всё возможное, чтобы в оставшихся матчах в родных стенах выступить успешно. Наши болельщики заслуживают положительных эмоций, и мы постараемся доставить им удовольствие. В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон.

В последнем туре «армейцы» проиграли «Зениту».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
18 мая в 03:08
Ушла старая защита и хана настала.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
17 мая в 20:30
Задолбал своими экспериментами! Переводи всю "Уфу" и дело с концом.Или сам туда отправляйся,вместе с помощником-односельчанином.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   108 / 843
17 мая в 19:29
Я также делаю, но иногда приходится прыгать по ссылкам. Ростелеком платный, но качество ниеудвшное
pomor45
pomor45 ответил sihafazatron
   63 / 843
17 мая в 19:17
Да цска опозорился в лч, то ли дело спартак навел шороху в ле, как всегда рекорд установили)
    pomor45
    pomor45
       63 / 843
    17 мая в 19:16
    Запутался, парень. Почему ищет то,что уже было осенью и позволило дважды обыграть Реал, так и не объяснил. Может не стоило полагаться на Васина и Дивеева?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ваня лучший
       9 / 843
    17 мая в 19:07
    Что то у меня проблема с просмотром игр. Life не пашет. Есть ссылка на завтра посмотреть игру. Заранее спасибо
    Я обычно перед самым началом набираю в Яндексе нужный матч и там выплывает куча ссылок и сопка и айсстрим и куча других. Смотрю где качество получше и меньше виснет .
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Leha-ha50
       108 / 843
    17 мая в 18:59
    Что то у меня проблема с просмотром игр. Life не пашет. Есть ссылка на завтра посмотреть игру. Заранее спасибо
    Гавроша
    Гавроша
       20 / 843
    17 мая в 18:48
    Может игроки не те?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 843
    17 мая в 16:48
    До сих пор что ли? Ладно, будем считать, что этот сезон был переходным для ЦСКА. Все таки немало ключевых футболистов покинуло ряды красно-синих.....
    счет 7-0
    счет 7-0 ответил Гавриленко
       112 / 843
    17 мая в 15:34
    У вас пень осиновый в руководстве сидит, даже похож на таковой. Купил себе на 45 лет побрякушку, а так цска в Европах нуль без палки.
    Спартак даже не ноль, просто так позорище.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил mangoх12
       34 / 843
    17 мая в 15:03
    У вас пень осиновый в руководстве сидит, даже похож на таковой. Купил себе на 45 лет побрякушку, а так цска в Европах нуль без палки.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    17 мая в 14:09
    Ты уж , Витя , постарайся и найди выход из этого "лабиринта", а иначе Гинер долго терпеть не будет, хотя с терпением у него полный порядок. Но любое терпение когда нибудь заканчивается!!!
    Ждемс заключительных матчей!!!
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    17 мая в 13:56
    Ну Ну
    То что защита проходная понятно......но откуда ..." с позиции силы..."????
    Что недорабатывает команда 90 минут видно всем ,,,Откуда " с позиции силы"????
    Год не получился...Ждем следующего!!!
    ЦВБП!!!
    beefs
    beefs
       169 / 843
    17 мая в 13:56
    Противоречивые чувства...
    Palex
    Palex
       60 / 843
    17 мая в 13:55
    Очень много слов Виктор. И не понятно, ты итоги подводишь или оправдываешься?
    112910315
    112910315
       2 / 843
    17 мая в 13:41
    Поиски затянулись на неопределённое время
    Jum13
    Jum13
       125 / 843
    17 мая в 13:39
    Вы главное в пятёрке закончите этот сезон. И найдите это оптимальное сочетание до середины июля )))
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    17 мая в 13:27
    Не обыграют Ахмат - можно считать сезон неудачным.
    МКС
    МКС
       30 / 843
    17 мая в 13:24
    Главная лакмусовая бумажка - победа над Спартаком

    А еще они дважды унизили Реал

    Вот только Пльзенцы почему то не захотели покоряться "великому цска"
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    17 мая в 13:22
    Янтарную комнату уже сколько лет ищут?
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 843
    17 мая в 13:16
    снова левые отмазки , снова команда не та . реагировали не так.. ..Признайся хоть раз пень осиновый что ты виноват
    Николай 86
    Николай 86
       559 / 843
    17 мая в 13:01
    Чего искать, Игнашевича берите, он как раз сейчас безработный
    Гавриленко
    Гавриленко ответил RBA
       34 / 843
    17 мая в 12:14
    Пить алкоголь в бане смертельно опасно.
    Учите матчасть, хлопцы=))
    drug01
    drug01
       124 / 843
    17 мая в 12:13
    Не надо спешить! Все идёт по плану!!!!
    RBA
    RBA ответил Гавриленко
       369 / 843
    17 мая в 12:11
    Все ж знают, что в цска состав определяет не главный тренер, это делает дыркинфеев
    Ты по своему пищевику судишь, где у вас Глушаков в бане под самогон состав назначает.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил sihafazatron
       34 / 843
    17 мая в 12:09
    Последнее место в группе - позор, согласен. Уподобились цска.

    А что Спартак с тренерской чехардой, ромашкой и сложной ситуацией в клубе выше конской семьи, это три хаха)
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Гавриленко
       119 / 843
    17 мая в 12:05
    СПАРТАК отгрузил трёху Вильярреалу, когда он в Примере в тройке шёл и был самой надёжной обороной зенит получил пять от Вильярреала, когда он в Примере был в зоне вылета Достаточно?
    Я изначально сказал, что спартак отлично проявил себя, молодцы!)
    Гавриленко
    Гавриленко ответил sihafazatron
       34 / 843
    17 мая в 12:03
    СПАРТАК отгрузил трёху Вильярреалу, когда он в Примере в тройке шёл и был самой надёжной обороной

    зенит получил пять от Вильярреала, когда он в Примере был в зоне вылета

    Достаточно?
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Гавриленко
       119 / 843
    17 мая в 12:01
    Учатся они. Аякс лет на 5 их моложе, а в полуфинале ЛЧ сыграл. В Эредивизие титул вырвали, еврокубки им не помешали. За цска один стыд.
    Да цска опозорился в лч, то ли дело спартак навел шороху в ле, как всегда рекорд установили)
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    17 мая в 12:00
    В следующем сезоне всё должно быть налажено чётко.
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