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«Челси» активировал опцию продления договора в контракте Жиру

вчера, 19:50

Нападающий «Челси» Оливье Жиру останется в команде еще на один сезон. В контракте 32-летнего игрока был активирован пункт о продлении соглашения.

При этом изначально «синие» сомневались в будущем француза в клубе, а сам он жаловался на недостаток игровой практики и подумывал о переезде во Францию, но все карты «Челси» спутал трансферный запрет от ФИФА.

Жиру в минувшем сезоне забил 12 голов в 44 матчах (10 из них - в Лиге Европы).

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   109 / 842
сегодня в 05:57
Ну хоть салат от бана выиграл.
311
311
   55 / 842
сегодня в 01:45
Челси нынче не до жиру, быть бы живу!)
handreb
handreb
   62 / 842
вчера в 22:30
Удачи ленивому Жиру!
Шишанутый
Шишанутый ответил Gianfranco Zola
   15 / 842
вчера в 22:10
А куда деваться!
Да Челсе сейчас приходится ценить игроков что есть.
Медив
Медив
   50 / 842
вчера в 21:38
Вот оно... результат последних лет менеджмента. Когда из 4 вариантов с напами, оставить Жиру, оказывается безвариантно лучшим решением. Игуаин, Мората и Миши - еще хуже. Хотя казалось бы, хуже Жиру найти кого то сложно... Но найти трех человек хуже Жиру и ниодного лучше - это поистенне талант.
Верю в Абрахама вобщем. Чтобы про него не говорили, но я не видел еще ниодного футболиста, который бежал бы с мячом красивее, чем он. Надеюсь он научился нормально бороться в Чемпионшипе
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   614 / 842
вчера в 21:12
А куда деваться!
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 21:04
Пусть задействуют молодежь. Иногда кажется что на верхушке сидят тугорезы, которые ничего не понимают.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   168 / 842
вчера в 20:28
Понятное дело, и так с нападающим беда и купить нельзя
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   519 / 842
вчера в 20:04
От безысходности
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