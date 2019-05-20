«Челси» активировал опцию продления договора в контракте Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру останется в команде еще на один сезон. В контракте 32-летнего игрока был активирован пункт о продлении соглашения.
При этом изначально «синие» сомневались в будущем француза в клубе, а сам он жаловался на недостаток игровой практики и подумывал о переезде во Францию, но все карты «Челси» спутал трансферный запрет от ФИФА.
Жиру в минувшем сезоне забил 12 голов в 44 матчах (10 из них - в Лиге Европы).
Верю в Абрахама вобщем. Чтобы про него не говорили, но я не видел еще ниодного футболиста, который бежал бы с мячом красивее, чем он. Надеюсь он научился нормально бороться в Чемпионшипе
Верю в Абрахама вобщем. Чтобы про него не говорили, но я не видел еще ниодного футболиста, который бежал бы с мячом красивее, чем он. Надеюсь он научился нормально бороться в Чемпионшипе