«Челси» активировал опцию продления договора в контракте Жиру

вчера, 19:50

Нападающий «Челси» останется в команде еще на один сезон. В контракте 32-летнего игрока был активирован пункт о продлении соглашения.

При этом изначально «синие» сомневались в будущем француза в клубе, а сам он жаловался на недостаток игровой практики и подумывал о переезде во Францию, но все карты «Челси» спутал трансферный запрет от ФИФА .

Жиру в минувшем сезоне забил 12 голов в 44 матчах (10 из них - в Лиге Европы).