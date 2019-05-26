Не бойтесь перемен

сегодня, 17:17

«Соккер.ру» подводит итог сезона в Португалии.

В субботу вечером драматичным финалом Кубка Португалии завершился сезон в самой западной европейской стране. Кубок в семнадцатый раз достался «Спортингу», преуспевшему в серии пенальти. «Порту» остался вторым. Равно, как и в чемпионате, который завершился победой «Бенфики», завоевавшей свой 37 чемпионский титул. А ещё раньше «Спортинг» взял Кубок Лиги, опять же обыграв в серии пенальти «Порту».

Молодым дорогу

Вернувшиеся на первое место «орлы» в середине сезона решились на смену тренера. Руй Витория считался вполне успешным наставником «Бенфики». За три с половиной года он выиграл два чемпионата, Кубок Португалии и Кубок Лиги. Но в самом начале января лиссабонцы проиграли «Портимоненсе» 0:2 и опустились на четвёртое место. При этом положение не было критическим. Отставание от «Порту» составляло всего семь очков. Но в клубе посчитали, что Руй Витория исчерпал себя в роли главного тренера.

Как правило, смена тренера в середине чемпионата означает, что команда начинает готовиться к новому сезону. Тем более что преемник 42-летний Бруну Лаге не тренировал самостоятельно команды высших дивизионов. Помощником много где был - в «Шеффилд Уэнсдей», например, и в «Суонси». Работал с резервистами «Бенфики». Но чтоб начинать самостоятельную практику в великом клубе. Это не аванс, а авансище.

Но Бруну Лаге справился со своей миссией. При нём «орлы» забыли, что такое проигрыши в чемпионате. Да и в ничью сыграли лишь однажды, причём на «Да Луш», с третьим лиссабонским клубом «Белененсишем». В 19 встречах 18 побед. А какие победы 4:0, 6:0, даже 10:0 над «Насионалом». И каждая, пусть и редкая осечка, «драконов» сокращала отставание от лидера. За 10 туров до финиша «орлы» вырвались вперёд и уже не позволили себя обогнать.

Взошла звезда Жоау Фелиша. Молодого атакующего полузащитника называют наследником Криштиану Роналду. Цена 19-летнего футболиста уже перевалила за сто миллионов, а трансферный рынок ещё не открывался. Швейцарец Харис Сеферович, имея рядом такого товарища, как Жоау Фелиш, наколотил 27 мячей только в чемпионате. Хороший сезон провёл бразильский ветеран Жонас. И ещё никогда не был так хорош правый полузащитник Рафа Силва. Безусловной удачей стало приглашение вратаря Одиссеаса Влаходимоса. Не оцененный толком на родине фактической - Германии, Одиссеас получил практику на родине исторической - в греческом «Панатинаикосе», после чего получил приглашение в «Бенфику». И там он вырос во вратаря европейского уровня - «орлы» умеют доводить голкиперов до нужной кондиции. Вспомним Яна Облака или Эдерсона. Уже в Лиссабоне Одиссеас сделал выбор в пользу сборной Греции, отказавшись от мечты сыграть за Манншафт. Но есть ощущения, что одиссея Одиссеса скоро продолжится. Где-нибудь в английской Премьер-Лиге или Серии А. «Бенфика» не только умеет раскручивать игроков, но и выгодно их продавать.

До основания, а затем

Позволим нарушить порядок и перед тем, как перейти к «Порту», поговорим о «Спортинге». Который финишировал третьим, зато взял оба Кубка - Португалии и Лиги. На первый взгляд, ничего неожиданного в подобном результате нет - «львы» - один из трёх великих клубов страны. Но давайте вспомним, что происходило в «Спортинге» год назад. Болельщики, разгневанные проигрышем команды в четвертьфинале Лиги Европы, напали на клубную базу. Футболисты перевели стрелки на президента клуба Бруну де Карвалью. А тот отстранил сразу 18 футболистов. Многим из «расстрелянного списка» пришлось уйти. Кого просто выгодно продали - Вильям Карвалью, Желсон Мартиньш, а кто просто хлопнул дверью, плюнув напоследок. Например, вратарь сборной Руй Патрисиу, отработавший дюжину лет в воротах «львов». Или арендованный у «Реала» Фабиу Коэнтрау. Попал под раздачу и наш хороший знакомый Сейду Думбия. Были и помилованные. Например, уругвайский защитник Себастьян Коатес и его коллега француз Жереми Матьё. Ушли и тренер Жоржи Жезус, и президент Бруну де Карвалью в своём кабинете долго не просидел. «Спортинг» пришлось собирать заново. И эта работа легла на нового президента Фернанду Варандаша, который позвал голландского тренера Марсела Кейзера.

Новый «Спортинг» рождался в муках. В первом круге «львы» больше мучились, нежели играли. Не все новички пришлись ко двору. Например, знаменитый Нани взял да собрал вещички в МЛС , сдав капитанскую повязку. А именитый итальянский вратарь Эмилиано Вивиани вчистую проиграл конкуренцию не самому известному бразильцу Ренану Рибейро. Появились новые лидеры. Аргентинский краёк Маркос Акунья, полузащитник Бруну Фернандеш, забивший три десятка мячей во всех турнирах, огромный голландский нападающий Бас Дост. И ближе к финишу «Спортинг» обошёл «Брагу» и оказался третьим. А два Кубка позволяют считать сезон весьма и весьма успешным.

Всюду вторые

Нельзя сказать, что прошлогодний чемпион «Порту» не стал менять золотой состав. В Португалии это невозможно. «Драконы» не досчитались нескольких футболистов - как опытных - Мигеля Лаюна, Андре Андре, так и юное дарование Диогу Дало, призванного в «Манчестер Юнайтед». Зато пришёл Эдер Милитао, и вскоре был куплен «Реалом». Опытнейший Пепе вернулся. Тренер Сержиу Консейсау сохранил свой пост, отклонив пару выгодных предложений.

Первый круг «драконы» прошли по чемпионски, несмотря на домашний проигрыш «Витории» и поражение от «Бенфики» на «Да Луш». Да и во втором особых провалов не наблюдалось, за исключением домашнего фиаско в игре с «орлами». Предшествовавших ему три ничьи вряд ли были чем-то фатальным. А вот мир с «Риу Аве» поставил «Порту» в роль догоняющих. А тут ещё на финише с Икером Касильясом беда приключилась. Обидно, испанец переживал вторую или какую там уже молодость. Правда, само отсутствие Икера в трёх заключительных турах вряд ли помешало «Порту» подтвердить чемпионские полномочия. Все три встречи были выиграны, а заменивший Касильяса бразилец Вана пропустил один мяч. А вот в серии пенальти за Кубок испанец бы пригодился. Однако, в финале Кубка Лиги, где «Порту» также уступил «Спортингу» в серии 11-метровых, также играл Вана. Дело было в январе, когда Икер чувствовал себя хорошо.

Межсезонье в Португалии обещает быть очень жарким. Нам предстоит узнать, с кем выйдет на рынок «Бенфика» и с чем останется? Кто заменит Касильяса в воротах «Порту» и кто ещё примерит бело-синие футболки? Продаст ли, куда и за сколько «Спортинг» Бруну Фернандеша? И вообще, продолжится ли время перемен в рядах обладателя двух Кубков. И что будет с интересной командой «Брагой», которой вполне по силам бороться за третье место.