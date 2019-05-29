«Реал» готов отпустить Рамоса при наличии хорошего предложения

сегодня, 09:06

Руководство «Реала» готово продать защитника команды , если в клуб поступит адекватное предложение. Ранее такая же стратегия была выбрана и с нападающим Криштиану Роналду, которого в итоге купил «Ювентус» за 100 млн евро.

Рамос уже обращался к президенту клуба Флорентино Пересу и просил отпустить его в Китай, однако Перес отказался отдавать игрока бесплатно. В целом «сливочные» по-прежнему рассчитывают на своего капитана, но удерживать его любой ценой не будут. Новый контракт Рамосу также предлагать не собираются.