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«Реал» готов отпустить Рамоса при наличии хорошего предложения

сегодня, 09:06

Руководство «Реала» готово продать защитника команды Серхио Рамоса, если в клуб поступит адекватное предложение. Ранее такая же стратегия была выбрана и с нападающим Криштиану Роналду, которого в итоге купил «Ювентус» за 100 млн евро.

Рамос уже обращался к президенту клуба Флорентино Пересу и просил отпустить его в Китай, однако Перес отказался отдавать игрока бесплатно. В целом «сливочные» по-прежнему рассчитывают на своего капитана, но удерживать его любой ценой не будут. Новый контракт Рамосу также предлагать не собираются.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   46 / 825
сегодня в 09:13
Ну 33 года, контракт до 21 года и стоимость 30 млн по трансфермаркету.. + желание игрока покинуть клуб. Ну наверное этим или следующим летом если ничего не поменяется, то покинет клуб. Только вопрос за сколько..
cska plus
cska plus
   6 / 825
сегодня в 09:07
Насильно мил не будешь.
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