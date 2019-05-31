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Ташуев: «Семаку пора уже браться за нормальные подвиги»

31 мая 2019, 08:47

Российский специалист Сергей Ташуев подвел итоги завершившегося сезона в России.

Всё получилось закономерно. «Зенит» выглядел лучше всех, он и стал чемпионом. В последних матчах питерцы были уже расслаблены и раскрепощены, они играли в футбол и получали удовольствие. «Локомотив» заслуженно решил свои вопросы с серебром. «Краснодар» не спеша забрался в троечку - и все радуются. ЦСКА с молодёжью дал слабину, однако сам «Краснодар» не поднял планку, он остался на определённом среднем уровне. «Армейцы» не попали в Лигу чемпионов, но ничего страшного. Не они первые и не они последние, кому надо было пройти смену поколений. Это не трагедия, а системная вещь, без которой нельзя было обойтись. Не всегда всё идёт как по маслу, иногда стоит сначала сделать шаг назад, чтобы потом - два вперёд. «Спартак» кое-как стал пятым, у него постоянные пертурбации с тренерами, которые приходят туда из команд, занимающих более низкие места.

Я считаю, прошедший чемпионат России получился далеко не самым сильным, это моё мнение. Турнир прошёл в спокойном темпе, без изысков. К сожалению, не было драйва, что самое страшное.

Эйфорию «Зениту» надо убирать. В клуб столько лет вкладывали большие деньги - а он ничего не мог добиться на международной арене. Это действительно проблема. Почему «Зенит» не играл в финале Лиги Европы в Баку? Ведь раньше была уже в Питере команда, которая выиграла Кубок УЕФА. Причём тогда «Зенит» не имел таких огромных возможностей, как сейчас, там играло больше россиян: Широков, Зырянов, Семак, Аршавин… Ребята, давайте достигайте успеха в еврокубках!

Цели должны ставиться максимальные - проходить дальше, переть вперед и никого не бояться. Прошлый сезон был для Семака первым в «Зените», а теперь, по идее, с него должны начинать спрашивать по гамбургскому счету. Я думаю, Семак и сам это понимает. Когда ты делаешь чемпиона из ничего, это одно. А когда ты делаешь чемпионом самый богатый клуб страны, это ни о чем не говорит. Семаку однозначно нужно международное признание, а пока у его «Зенита» всё так себе, на тоненького. Семаку пора уже браться за нормальные подвиги.

Напомним, в воскресенье солигорский «Шахтер» под руководством Ташуева выиграл Кубок Беларуси.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Костик Смирнов
   281 / 816
01 июня в 08:27
А это хто?
Ташуев Сергей Абуезидович - тренер белорусского Шахтера.
Костик Смирнов
Костик Смирнов
   769 / 816
31 мая в 23:29
А это хто?
pomor45
pomor45
   283 / 816
31 мая в 20:06
Почему «Зенит» не играл в финале Лиги Европы в Баку? Ведь раньше была уже в Питере команда, которая выиграла Кубок УЕФА.
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Потому что ЛЕ не Кубок УЕФА. Потому что европейский футбол ушёл вперёд, а российский остался на месте, а может и подвинулся назад. Сегодня в финале ЛЕ играют Челси и Арсенал, а не Зенит и Глазго Рейнджерс. Улавливаешь, Ташуев, разницу, в т.ч. и в финансировании. Это по российским меркам Зенит - денежный мешок, а по европейским - кошелёк. Уровень РПЛ так низок, что чемпионы наши давным-давно не выходили из группы ЛЧ. Последним, кто выходил трижды, если не ошибаюсь, был именно Зенит. Если снова выйдет, то это для начала будет большим шагом вперёд.
pomor45
pomor45 ответил kingoffam
   283 / 816
31 мая в 19:54
Очередное купленное чемпионство.А в Европе админресурс уже не работает.Там и Газпром скоро прокинут.Так,что купленный рейтинг скоро пойдет на убыль.
Хорошо, что про европейский рейтинг Зенита не забываешь. Видно, что не дает он тебе покоя.
berda2003
berda2003
   186 / 816
31 мая в 19:30
ещё одно 12 корчит из себя "специалиста" - переписал статьи из "Советского спорта" и "Спорт Экспресс" - пустобрёх!
yrasikos22
yrasikos22 ответил oFANATo
   662 / 816
31 мая в 18:09
А то, пока ЦСКА в ЛЧ играл лазурные в ЛЕ четыре года позорились с европейскими середняками и аутсайдерами, да же в ЛЕ не смогли дойти до 1/4 финала, как ЦСКА, чего уж говорить про 1/4 финала ЛЧ, которая покорилась армейцам.
Не путай Зенит и Спартак,Зенит в этом году и в прошлом и позапрошлом ниже 1/4 финала Лиги Европы не доходил,до 1/4 финала Лч Цска доходил один раз и то 10 лет назад а в последующие годы Цска даже из группы Лч больше не выходил,а Зенит выходил три или четыре раза.
Казанский
Казанский ответил BDA81
   87 / 816
31 мая в 17:49
Всё таки вы молодой человек совсем не осознаёте что вас ниже плинтуса опустили))))вы всё пытаетесь плавниками махать ))) удачи ))) вы не вариант ))
    oFANATo
    oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
       63 / 816
    31 мая в 17:08
    А то, пока ЦСКА в ЛЧ играл лазурные в ЛЕ четыре года позорились с европейскими середняками и аутсайдерами, да же в ЛЕ не смогли дойти до 1/4 финала, как ЦСКА, чего уж говорить про 1/4 финала ЛЧ, которая покорилась армейцам.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответил kingoffam
       176 / 816
    31 мая в 15:23
    Ну да,а че ж Зенит не купил чемпионство в прошлом году,позапрошлом и т.д.?Прежде чем клеветать,мозг включи.
    yrasikos22
    yrasikos22
       662 / 816
    31 мая в 15:09
    В Рпл 6 команд имеют огромный бюджет,почему только Зенит всегда должен решать большие задачи с любым тренером а остальным клубам позволенно даже в группе Лиги Европы проиграть,надо спрашивать со всех клубов,вылетел позорно Локомотив из группы Лч ничего страшного,вылетел Зенит из 1/4 финала Лиги Европы все это плохо,Семак только набирается опыта тренерского поэтому глупо с него спрашивать все и вся,у Семака ещё все впереди взлеты и падения.
    kingoffam
    kingoffam
       294 / 816
    31 мая в 13:33
    Очередное купленное чемпионство.А в Европе админресурс уже не работает.Там и Газпром скоро прокинут.Так,что купленный рейтинг скоро пойдет на убыль.
    wingback
    wingback
       153 / 816
    31 мая в 13:06
    А когда ты делаешь чемпионом самый богатый клуб страны, это ни о чем не говорит.
    ____________________________________________________________

    Согласен. Сырой тренеришка даже спартак выиграть не смог. Как бы в ЛЧ 1-18 не побить или 0-7...
    BDA81
    BDA81 ответил Казанский
       703 / 816
    31 мая в 13:04
    3,2 раз ты.Больше нет эмоций.Похоже ты неудачный эксперимент пианиста.Скучен и неинтересен
    Всё таки вы молодой человек совсем не осознаёте что вас ниже плинтуса опустили))))вы всё пытаетесь плавниками махать ))) удачи ))) вы не вариант ))
    Казанский
    Казанский ответил BDA81
       87 / 816
    31 мая в 12:53
    ха-ха )) Коми, Дальний Восток )) Давайте ещё вспомним бабушек которых грабит Зенит )))) Чудо вы ))) дай бог вам здоровья тут находится )))) Вы просто чудо )))
    3,2 раз ты.Больше нет эмоций.Похоже ты неудачный эксперимент пианиста.Скучен и неинтересен
    BDA81
    BDA81 ответил Казанский
       703 / 816
    31 мая в 12:46
    Так я же острю?А твое мнение обо мне мне так же интересно,как и твое о миграции ушастых сов с Коми на Дальний Восток в период ноября-декабря...Тебе по теме есть что сказать?Если нет,то не засоряй ветку
    ха-ха )) Коми, Дальний Восток )) Давайте ещё вспомним бабушек которых грабит Зенит )))) Чудо вы ))) дай бог вам здоровья тут находится )))) Вы просто чудо )))
    Пупсятко
    Пупсятко
       238 / 816
    31 мая в 12:31
    Очень плохо слышно с пятого, девятого, а от рубиногого исчезающего вообще только предсмертный хрип.
    Казанский
    Казанский ответил BDA81
       87 / 816
    31 мая в 12:30
    какой состав не имеет смысл, есть клуб и результат ))) в историй ток результат ))) А на счёт парниши)))) сам не будь ребёнком)))Больно наивен 0)) И не остри,больно похож на остряка-самоучку )))
    Так я же острю?А твое мнение обо мне мне так же интересно,как и твое о миграции ушастых сов с Коми на Дальний Восток в период ноября-декабря...Тебе по теме есть что сказать?Если нет,то не засоряй ветку
    BDA81
    BDA81 ответил Казанский
       703 / 816
    31 мая в 12:26
    ловите мысль сударь ))) ----------------- От набора слов и букв с твоем изложении очень трудно найти мысль(((ЦСКА обыграл Реал?3-й состав,когда основной Реал в этом сезоне драли все,кому не лень...Парниша,ты видимо очень далек от футбола и кроме названий бренда ничего не видишь((Но это не страшно,это лечится временем и просмотром футбола не только РПЛ
    какой состав не имеет смысл, есть клуб и результат ))) в историй ток результат ))) А на счёт парниши)))) сам не будь ребёнком)))Больно наивен 0)) И не остри,больно похож на остряка-самоучку )))
    beefs
    beefs
       144 / 816
    31 мая в 12:24
    Этот год решающий
    Казанский
    Казанский ответил BDA81
       87 / 816
    31 мая в 12:17
    А кто такой Степашка?! )))) Вы вообще о ком и о чём ?!))) И к между прочим если вы ещё не сообразили , постоянно вы пытаетесь блеснуть умом и сообразительностью, но ток как то всё в воздух )))) А я спокоен и расслаблен ))) И лично вам поясню , что если вильяреал обыграл зенит , а цска обыграл реал мадрид то получается реал мадрид тоже аутсайдер ))) по логике ниже сказаного в комментах ))) ловите мысль сударь )))
    ловите мысль сударь )))
    -----------------
    От набора слов и букв с твоем изложении очень трудно найти мысль(((ЦСКА обыграл Реал?3-й состав,когда основной Реал в этом сезоне драли все,кому не лень...Парниша,ты видимо очень далек от футбола и кроме названий бренда ничего не видишь((Но это не страшно,это лечится временем и просмотром футбола не только РПЛ
    За адекватность
    За адекватность
       34 / 816
    31 мая в 12:13
    "В клуб столько лет вкладывали большие деньги - а он ничего не мог добиться на международной арене.Это действительно проблема. Почему «Зенит» не играл в финале Лиги Европы в Баку?" В "ПСЖ" вкладывали столько, что "Зенит" по сравнению с ними нищеброд из трущоб, почему они не могут попасть даже в полуфинал ЛЧ? Для наших клубов для начала стабильное попадание в 1/4 ЛЕ было бы уже неплохо, какие финалы? Это из области "Папа а инопланетяне есть? Нет сынок, это фантастика." Хотя наверное какие-то единичные случаи возможны.ИМХО.
    BDA81
    BDA81 ответил Казанский
       703 / 816
    31 мая в 12:13
    Когда нечем ответить,то Лазурь-фонад пытается задеть собеседника.Я к этому привык,так что не пыжься)))Ты у Степашки учись поведению..Когда я на ветке,его нет и кажется умнее
    А кто такой Степашка?! )))) Вы вообще о ком и о чём ?!))) И к между прочим если вы ещё не сообразили , постоянно вы пытаетесь блеснуть умом и сообразительностью, но ток как то всё в воздух )))) А я спокоен и расслаблен ))) И лично вам поясню , что если вильяреал обыграл зенит , а цска обыграл реал мадрид то получается реал мадрид тоже аутсайдер ))) по логике ниже сказаного в комментах ))) ловите мысль сударь )))
    scorpio 47
    scorpio 47
    31 мая в 12:06
    Ташуев❓Кто такой, почему не знаю❓😁
    Имхо, этому товарисчу захотелось денег поднять, поэтому появился этот опус. И ему, вообще-то, лучше свои глубокие мысли при себе оставлять.
    Думается, что ему до Семака как до солнца❗
    Казанский
    Казанский ответил BDA81
       87 / 816
    31 мая в 12:03
    Ха-ха-ха ))) Уважаемый оратор ))) вы немного внимательней читайте и мысль ловите ))) А то вы слышите звон,но не знаете где он ))) Топите за Рубин )) и успокойтесь )))вы не авторитет )))вы пыль )))
    Когда нечем ответить,то Лазурь-фонад пытается задеть собеседника.Я к этому привык,так что не пыжься)))Ты у Степашки учись поведению..Когда я на ветке,его нет и кажется умнее
    Казанский
    Казанский
       87 / 816
    31 мая в 12:00
    Сергей Богданович с нуля выстраивал команду, без каких-либо вложений Газпрома
    -----------------------
    Согласен,что 40 млн.евро от Газпрома за Ракицкого,Азмуна и еще одного непонятного игрока это так...пыль
    BDA81
    BDA81 ответил Казанский
       703 / 816
    31 мая в 12:00
    Ну ты наповал меня убил своим ответным комментом....И правда,что здесь делает юэер,который смотрит РПЛ и немного имеет свое мнение?)))
    Ха-ха-ха ))) Уважаемый оратор ))) вы немного внимательней читайте и мысль ловите ))) А то вы слышите звон,но не знаете где он ))) Топите за Рубин )) и успокойтесь )))вы не авторитет )))вы пыль )))
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       319 / 816
    31 мая в 11:55
    кто такой Ташуев вообще?
    советчик нашелся.
    терпила.
    Артур Эм
    Артур Эм
    31 мая в 11:53
    Да что этот Ташуй о себе возомнил? Даже чемп белоруссии не смог взять. Когда Семак пришел в ЗЕНИТ не было не команды, ни морального духа, ни руководство не хотело выделять кэш на трансферы и Сергей Богданович с нуля выстраивал команду, без каких-либо вложений Газпрома. Так-то ташуй ты балобол.
    P.S. когда ЗЕНИТ выигрывал Кубок УЕФА Семак еще не играл за ЗЕНИТ, еще один пример что Ташуев пустослов.
    lotsman
    lotsman
       189 / 816
    31 мая в 11:46
    На международном поле тоже надо опыта набираться.
    Казанский
    Казанский ответил BDA81
       87 / 816
    31 мая в 11:43
    А вы вообще не относитесь к этой ветке )))
    Ну ты наповал меня убил своим ответным комментом....И правда,что здесь делает юэер,который смотрит РПЛ и немного имеет свое мнение?)))
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