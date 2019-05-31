Ташуев: «Семаку пора уже браться за нормальные подвиги»

Российский специалист Сергей Ташуев подвел итоги завершившегося сезона в России.
Всё получилось закономерно. «Зенит» выглядел лучше всех, он и стал чемпионом. В последних матчах питерцы были уже расслаблены и раскрепощены, они играли в футбол и получали удовольствие. «Локомотив» заслуженно решил свои вопросы с серебром. «Краснодар» не спеша забрался в троечку - и все радуются. ЦСКА с молодёжью дал слабину, однако сам «Краснодар» не поднял планку, он остался на определённом среднем уровне. «Армейцы» не попали в Лигу чемпионов, но ничего страшного. Не они первые и не они последние, кому надо было пройти смену поколений. Это не трагедия, а системная вещь, без которой нельзя было обойтись. Не всегда всё идёт как по маслу, иногда стоит сначала сделать шаг назад, чтобы потом - два вперёд. «Спартак» кое-как стал пятым, у него постоянные пертурбации с тренерами, которые приходят туда из команд, занимающих более низкие места.
Я считаю, прошедший чемпионат России получился далеко не самым сильным, это моё мнение. Турнир прошёл в спокойном темпе, без изысков. К сожалению, не было драйва, что самое страшное.
Эйфорию «Зениту» надо убирать. В клуб столько лет вкладывали большие деньги - а он ничего не мог добиться на международной арене. Это действительно проблема. Почему «Зенит» не играл в финале Лиги Европы в Баку? Ведь раньше была уже в Питере команда, которая выиграла Кубок УЕФА. Причём тогда «Зенит» не имел таких огромных возможностей, как сейчас, там играло больше россиян: Широков, Зырянов, Семак, Аршавин… Ребята, давайте достигайте успеха в еврокубках!
Цели должны ставиться максимальные - проходить дальше, переть вперед и никого не бояться. Прошлый сезон был для Семака первым в «Зените», а теперь, по идее, с него должны начинать спрашивать по гамбургскому счету. Я думаю, Семак и сам это понимает. Когда ты делаешь чемпиона из ничего, это одно. А когда ты делаешь чемпионом самый богатый клуб страны, это ни о чем не говорит. Семаку однозначно нужно международное признание, а пока у его «Зенита» всё так себе, на тоненького. Семаку пора уже браться за нормальные подвиги.
Напомним, в воскресенье солигорский «Шахтер» под руководством Ташуева выиграл Кубок Беларуси.
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Потому что ЛЕ не Кубок УЕФА. Потому что европейский футбол ушёл вперёд, а российский остался на месте, а может и подвинулся назад. Сегодня в финале ЛЕ играют Челси и Арсенал, а не Зенит и Глазго Рейнджерс. Улавливаешь, Ташуев, разницу, в т.ч. и в финансировании. Это по российским меркам Зенит - денежный мешок, а по европейским - кошелёк. Уровень РПЛ так низок, что чемпионы наши давным-давно не выходили из группы ЛЧ. Последним, кто выходил трижды, если не ошибаюсь, был именно Зенит. Если снова выйдет, то это для начала будет большим шагом вперёд.
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Потому что ЛЕ не Кубок УЕФА. Потому что европейский футбол ушёл вперёд, а российский остался на месте, а может и подвинулся назад. Сегодня в финале ЛЕ играют Челси и Арсенал, а не Зенит и Глазго Рейнджерс. Улавливаешь, Ташуев, разницу, в т.ч. и в финансировании. Это по российским меркам Зенит - денежный мешок, а по европейским - кошелёк. Уровень РПЛ так низок, что чемпионы наши давным-давно не выходили из группы ЛЧ. Последним, кто выходил трижды, если не ошибаюсь, был именно Зенит. Если снова выйдет, то это для начала будет большим шагом вперёд.
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Согласен. Сырой тренеришка даже спартак выиграть не смог. Как бы в ЛЧ 1-18 не побить или 0-7...
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Согласен. Сырой тренеришка даже спартак выиграть не смог. Как бы в ЛЧ 1-18 не побить или 0-7...
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От набора слов и букв с твоем изложении очень трудно найти мысль(((ЦСКА обыграл Реал?3-й состав,когда основной Реал в этом сезоне драли все,кому не лень...Парниша,ты видимо очень далек от футбола и кроме названий бренда ничего не видишь((Но это не страшно,это лечится временем и просмотром футбола не только РПЛ
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От набора слов и букв с твоем изложении очень трудно найти мысль(((ЦСКА обыграл Реал?3-й состав,когда основной Реал в этом сезоне драли все,кому не лень...Парниша,ты видимо очень далек от футбола и кроме названий бренда ничего не видишь((Но это не страшно,это лечится временем и просмотром футбола не только РПЛ
Имхо, этому товарисчу захотелось денег поднять, поэтому появился этот опус. И ему, вообще-то, лучше свои глубокие мысли при себе оставлять.
Думается, что ему до Семака как до солнца❗
Имхо, этому товарисчу захотелось денег поднять, поэтому появился этот опус. И ему, вообще-то, лучше свои глубокие мысли при себе оставлять.
Думается, что ему до Семака как до солнца❗
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Согласен,что 40 млн.евро от Газпрома за Ракицкого,Азмуна и еще одного непонятного игрока это так...пыль
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Согласен,что 40 млн.евро от Газпрома за Ракицкого,Азмуна и еще одного непонятного игрока это так...пыль
советчик нашелся.
терпила.
советчик нашелся.
терпила.
P.S. когда ЗЕНИТ выигрывал Кубок УЕФА Семак еще не играл за ЗЕНИТ, еще один пример что Ташуев пустослов.
P.S. когда ЗЕНИТ выигрывал Кубок УЕФА Семак еще не играл за ЗЕНИТ, еще один пример что Ташуев пустослов.