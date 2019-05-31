Ташуев: «Семаку пора уже браться за нормальные подвиги»

Российский специалист подвел итоги завершившегося сезона в России.

Всё получилось закономерно. «Зенит» выглядел лучше всех, он и стал чемпионом. В последних матчах питерцы были уже расслаблены и раскрепощены, они играли в футбол и получали удовольствие. «Локомотив» заслуженно решил свои вопросы с серебром. «Краснодар» не спеша забрался в троечку - и все радуются. ЦСКА с молодёжью дал слабину, однако сам «Краснодар» не поднял планку, он остался на определённом среднем уровне. «Армейцы» не попали в Лигу чемпионов, но ничего страшного. Не они первые и не они последние, кому надо было пройти смену поколений. Это не трагедия, а системная вещь, без которой нельзя было обойтись. Не всегда всё идёт как по маслу, иногда стоит сначала сделать шаг назад, чтобы потом - два вперёд. «Спартак» кое-как стал пятым, у него постоянные пертурбации с тренерами, которые приходят туда из команд, занимающих более низкие места.

Я считаю, прошедший чемпионат России получился далеко не самым сильным, это моё мнение. Турнир прошёл в спокойном темпе, без изысков. К сожалению, не было драйва, что самое страшное.

Эйфорию «Зениту» надо убирать. В клуб столько лет вкладывали большие деньги - а он ничего не мог добиться на международной арене. Это действительно проблема. Почему «Зенит» не играл в финале Лиги Европы в Баку? Ведь раньше была уже в Питере команда, которая выиграла Кубок УЕФА . Причём тогда «Зенит» не имел таких огромных возможностей, как сейчас, там играло больше россиян: Широков, Зырянов, Семак, Аршавин… Ребята, давайте достигайте успеха в еврокубках!

Цели должны ставиться максимальные - проходить дальше, переть вперед и никого не бояться. Прошлый сезон был для Семака первым в «Зените», а теперь, по идее, с него должны начинать спрашивать по гамбургскому счету. Я думаю, Семак и сам это понимает. Когда ты делаешь чемпиона из ничего, это одно. А когда ты делаешь чемпионом самый богатый клуб страны, это ни о чем не говорит. Семаку однозначно нужно международное признание, а пока у его «Зенита» всё так себе, на тоненького. Семаку пора уже браться за нормальные подвиги.