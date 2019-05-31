Президент «Ростова»: «Скорее всего, будет лимит 8+17»

Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможных реформах в российском футболе.
Надо держать в голове тот факт, что, скорее всего, будет лимит 8+17, а в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21. Нами многое уже сделано – с кем-то переподписали контракт, с кем-то уже договорились. В ближайшем будущем объявим. Также нас интересуют молодые игроки – ребята из нашей «молодёжки» и академии. Нам нужны свои футболисты, которые хотят играть в «Ростове» и будут преданы клубу. Думаю, через пару лет в основе будет неплохое пополнение.
Вебер уже сколько лет к основе подбирается, а дальше лавки не тянет. За последние годы из воспитанников Ростова только Байрамян смог заиграть на высоком уровне
Вебер уже сколько лет к основе подбирается, а дальше лавки не тянет. За последние годы из воспитанников Ростова только Байрамян смог заиграть на высоком уровне
Хоть какие-то положительные мысли у чиновья промелькивают!
"...в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21..."
Если только кремлёвские дельцы будут из собственного кармана содержать эти бесполезные для населения спортивные кружки.
Хоть какие-то положительные мысли у чиновья промелькивают!
"...в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21..."
Если только кремлёвские дельцы будут из собственного кармана содержать эти бесполезные для населения спортивные кружки.
Избавьтесь от бездарей и "сбитых летчиков" (Ионов, Попов и т.д.) и закройте дверь в ФК "Ростов" для Бердыева
Избавьтесь от бездарей и "сбитых летчиков" (Ионов, Попов и т.д.) и закройте дверь в ФК "Ростов" для Бердыева
Не правильно выразился.(
Не правильно выразился.(
В основе - ?
В основе - ?