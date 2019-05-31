Президент «Ростова»: «Скорее всего, будет лимит 8+17»

Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможных реформах в российском футболе.

Надо держать в голове тот факт, что, скорее всего, будет лимит 8+17, а в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21. Нами многое уже сделано – с кем-то переподписали контракт, с кем-то уже договорились. В ближайшем будущем объявим. Также нас интересуют молодые игроки – ребята из нашей «молодёжки» и академии. Нам нужны свои футболисты, которые хотят играть в «Ростове» и будут преданы клубу. Думаю, через пару лет в основе будет неплохое пополнение.