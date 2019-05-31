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Президент «Ростова»: «Скорее всего, будет лимит 8+17»

31 мая 2019, 20:51

Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможных реформах в российском футболе.

Надо держать в голове тот факт, что, скорее всего, будет лимит 8+17, а в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21. Нами многое уже сделано – с кем-то переподписали контракт, с кем-то уже договорились. В ближайшем будущем объявим. Также нас интересуют молодые игроки – ребята из нашей «молодёжки» и академии. Нам нужны свои футболисты, которые хотят играть в «Ростове» и будут преданы клубу. Думаю, через пару лет в основе будет неплохое пополнение.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
   453 / 816
01 июня в 13:35
Своя молодёжь это конечно хорошо, но их уровень вызывает сомнения
Вебер уже сколько лет к основе подбирается, а дальше лавки не тянет. За последние годы из воспитанников Ростова только Байрамян смог заиграть на высоком уровне
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Морозовский
   193 / 816
01 июня в 11:17
"Не может быть!",- вскричал "Зенит" НАОБОРОТТТТТТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше бы действительно было наоборот) и совсем замечательно если бы лимита не было вовсе
galem72
galem72
   210 / 816
01 июня в 10:37
"...скорее всего, будет лимит 8+17..."

Хоть какие-то положительные мысли у чиновья промелькивают!

"...в РПЛ будет 18 команд в сезоне 20/21..."

Если только кремлёвские дельцы будут из собственного кармана содержать эти бесполезные для населения спортивные кружки.
борька
борька
   602 / 816
01 июня в 09:29
Пора убрать лимиты вообще, и будуть играть в чемпионатте только китайцы и африканцы!
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   570 / 816
01 июня в 09:07
"Нам нужны свои футболисты, которые хотят играть в «Ростове» и будут преданы клубу. "
Избавьтесь от бездарей и "сбитых летчиков" (Ионов, Попов и т.д.) и закройте дверь в ФК "Ростов" для Бердыева
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 00:26
Надо по существу понижать зарплату, особенно всяким там гулиевым.
andromend
andromend
   627 / 816
01 июня в 00:13
Легионеров нормальных у нас единицы играют,в основном шлак сплошной привозят. Зачем своих учить,на позицию наигрывать,когда без труда можно хоть и плохинького,но уже готового прикупить. Потом удивляемся, чего это наших пацанов в молодых на всех уровнях выносят. 3 лега в одной команде и все! Зато будут нормальных стараться купить.
Морозовский
Морозовский ответил Сергей Саныч
   10 / 816
31 мая в 23:07
8 негров,17 бледнолицые?
"Не может быть!",- вскричал "Зенит" НАОБОРОТТТТТТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Levadia
Levadia ответил Ice van Reed
   150 / 816
31 мая в 22:49
Слухи ходят, но в конце Паспортисты победят!!!
Там будем посмотреть)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Levadia
   261 / 816
31 мая в 22:20
В заявке конечно! Не правильно выразился.(
Слухи ходят, но в конце Паспортисты победят!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Сергей Саныч
   107 / 816
31 мая в 21:54
8 негров,17 бледнолицые?
8 негров,17 расистов тогда уж)
Levadia
Levadia ответил Ice van Reed
   150 / 816
31 мая в 21:54
Походу в заявке!
В заявке конечно!
Не правильно выразился.(
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 21:50
поживем увидим (новая метла)...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Levadia
   261 / 816
31 мая в 21:47
В команде - 8 иностранцев,17 россиян. В основе - ?
Походу в заявке!
Levadia
Levadia ответил Сергей Саныч
   150 / 816
31 мая в 21:46
Прям в точку про Спартак!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   48 / 816
31 мая в 21:39
8 негров,17 бледнолицые?
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
31 мая в 21:35
Глушаков хотел все лето усиленно тренироваться, но после того как узнал новый лимит решил забить, и так куда-нибудь возьмут на мильён евро в год
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил dino-hsv
   107 / 816
31 мая в 21:20
ждали ослабление или полную отмену лимита, а получим ужесточение. 8 легов на команду, из которых 1-2 99% будут травмированы поочередно. ждем роста зарплат паспортистов, браво!
а пока что,дорогое шампанское пролёживает в тоске и ждёт своего владельца
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 816
31 мая в 21:17
ждали ослабление или полную отмену лимита, а получим ужесточение. 8 легов на команду, из которых 1-2 99% будут травмированы поочередно. ждем роста зарплат паспортистов, браво!
Levadia
Levadia ответил Ruslik1982
   150 / 816
31 мая в 21:03
что значит 8+17
В команде - 8 иностранцев,17 россиян.
В основе - ?
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
31 мая в 20:54
что значит 8+17
Ice van Reed
Ice van Reed
   261 / 816
31 мая в 20:53
Все во благо ФК Ростова!!!
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