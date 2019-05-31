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Хохлов: «Шимански с хорошей стартовой скоростью и поставленным ударом»

31 мая 2019, 22:47

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание Себастьяна Шимански.

Себастьян – фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева. Он провел качественный сезон в «Легии», во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе. Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом. По всем качествам он нам подходит, и по спортивным, и, что немаловажно, человеческим.

Ему всего 20 лет, он уже начинает привлекаться в основную национальную сборную Польши из молодежной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шимански очень хорошие. Сделаем все необходимое, чтобы процесс адаптации в новом коллективе прошел как можно проще и быстрее, рассчитываем на Себастьяна как на футболиста, способного усилить игру команды, уже сейчас. Так что, добро пожаловать!

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Все комментарии
Башмакоса
Башмакоса
   268 / 816
01 июня в 01:08
Поломают парня в России. Он только 58 весит - у нас такие долго не играют.
Faustello
Faustello
   102 / 816
01 июня в 00:08
Морозовский
Морозовский ответил beefs
   10 / 816
31 мая в 23:09
Что то сомневаюсь...
Будем посмотреть........
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 22:50
Что то сомневаюсь...
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