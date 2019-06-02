Ахметов: «Финал ЛЧ получился не таким, каким его ожидали увидеть»

Полузащитник сборной России поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2).

Вчера смотрел финал не вместе с командой, хотелось одному посмотреть в номере. Симпатии в финале были на стороне «Ливерпуля». Финал получился не таким, каким его ожидали увидеть. Для «Ливерпуля» было главным не допустить ошибок и не повторить прошлогоднего финала.