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Ахметов: «Финал ЛЧ получился не таким, каким его ожидали увидеть»

02 июня 2019, 13:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2).

Вчера смотрел финал не вместе с командой, хотелось одному посмотреть в номере. Симпатии в финале были на стороне «Ливерпуля». Финал получился не таким, каким его ожидали увидеть. Для «Ливерпуля» было главным не допустить ошибок и не повторить прошлогоднего финала.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
   612 / 816
02 июня в 22:31
Сказочный финал..... а вы говорите волшебная палочка —— волшебный свисток !!!!
This is BarCa
This is BarCa
02 июня в 15:05
Испортили Лч со своим АПЛ.
Больше такого не повториться, раз в 7 лет и палка стреляет.
League1
League1
   37 / 816
02 июня в 14:06
Реала не хватило в финале. Когда Реал играет в финале матчи всегда огонь!
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
02 июня в 14:05
Уефа и Скотина явно заранее знали на кого ставить
wingback
wingback
   153 / 816
02 июня в 13:55
Явно занесли судье. Это награда Ливеру за то что сдали финал команде 18а годом ранее...
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