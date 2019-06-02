Смолов прокомментировал забег болельщицы в финале Лиги чемпионов

Форвард «Локомотива» Федор Смолов оценил забег девушки в финале Лиги чемпионов.
Если долго не удавалось поймать — видимо, неплохо выглядела в плане физической подготовки. Явно лучше многих стюардов.
Стартовая скорость — неплохая, не только скорость, но и форма неплохая. Это во всяком случае лучше, чем если бы выбежал агрессивный болельщик в нетрезвом виде.
А то будет, как у Глушака с Аршавиным: ни детей, ни денег !!!
А то будет, как у Глушака с Аршавиным: ни детей, ни денег !!!
В Англии бы точно не решилась на такой забег !!!
В Англии бы точно не решилась на такой забег !!!