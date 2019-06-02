Смолов прокомментировал забег болельщицы в финале Лиги чемпионов

Форвард «Локомотива» оценил забег девушки в финале Лиги чемпионов.

Если долго не удавалось поймать — видимо, неплохо выглядела в плане физической подготовки. Явно лучше многих стюардов.

Стартовая скорость — неплохая, не только скорость, но и форма неплохая. Это во всяком случае лучше, чем если бы выбежал агрессивный болельщик в нетрезвом виде.