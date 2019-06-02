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Смолов прокомментировал забег болельщицы в финале Лиги чемпионов

02 июня 2019, 13:41
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Локомотива» Федор Смолов оценил забег девушки в финале Лиги чемпионов.

Если долго не удавалось поймать — видимо, неплохо выглядела в плане физической подготовки. Явно лучше многих стюардов.

Стартовая скорость — неплохая, не только скорость, но и форма неплохая. Это во всяком случае лучше, чем если бы выбежал агрессивный болельщик в нетрезвом виде.

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Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
04 июня в 08:04
пытался юмор включить...но только пытался
Союзник противников
Союзник противников ответил Землянин
   26 / 816
03 июня в 08:57
Это не болельщица, она за другим на финал ЛЧ пришла. В Англии бы точно не решилась на такой забег !!!
Она псевдоамериканка,как и её "пользователь"-псевдорусский.У него такой бизнес :Организовывать в публичных местах и на мировых мероприятиях забеги голых,полуголых) баб-шл%юх.Востребовано в нынешнем мире как никогда.
Союзник противников
Союзник противников ответил Землянин
   26 / 816
03 июня в 08:54
Он на алиментах экономит, и дети, чтоб с ним остались. А то будет, как у Глушака с Аршавиным: ни детей, ни денег !!!
Им слава гормоны греет.
Землянин
Землянин ответил Союзник противников
   157 / 816
03 июня в 01:18
Он на алиментах экономит, и дети, чтоб с ним остались.
А то будет, как у Глушака с Аршавиным: ни детей, ни денег !!!
Землянин
Землянин
   157 / 816
03 июня в 01:16
Это не болельщица, она за другим на финал ЛЧ пришла.
В Англии бы точно не решилась на такой забег !!!
kind pennywise
kind pennywise
   691 / 816
02 июня в 17:39
Не боясь этого слова я ответственно заявляю, что она идеальная ёмкость для слива мужских половых гормонов
wingback
wingback
   153 / 816
02 июня в 17:24
Разок можно...
Союзник противников
Союзник противников ответил Капитан Врунгель
   26 / 816
02 июня в 16:37
Во-во, ей всего чуть за двадцать, а по внешнему виду на сорок тянет. Хотя, судя по увеличению подписчиков на её аккаунт, любителей «всё равно кого лишь бы шевелилось» в мире полно.
Так это и является главной целью и назначением таких в жизни! Не скучные же :Кухен,кирхен,киндер...Поэтому Роналду только прикрывается второй десяток лет дежурными "невестами",чтобы спокойно плодиться в счастливом союзе с пробирками.Он на такую лярву и не клюнет!
Sunny.
Sunny.
   188 / 816
02 июня в 15:27
Федя не спал. на матче
serh62
serh62
   445 / 816
02 июня в 15:24
уровень смолова- бузова.....они стоят друг друга.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Союзник противников
   3 / 816
02 июня в 15:01
Сзади потасканная,как будто ей лет 60,вся в морщинах и "апельсиновой корке",извращенец...
Во-во, ей всего чуть за двадцать, а по внешнему виду на сорок тянет. Хотя, судя по увеличению подписчиков на её аккаунт, любителей «всё равно кого лишь бы шевелилось» в мире полно.
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
02 июня в 14:58
Не бывает некрасивых женщин, но мне она не показалась...
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 816
02 июня в 14:38
Да вчера, все видели. Но Лопырева сто раза красавица. Я не хочу не кого обижать. Вчерашняя бабка на балерину Анастасия Волочкова похоже. За океаном таких баб очень много. Я сам своими глазами увидел в Нью-Йорке. Так что женщины непредсказуемые.
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 14:27
Прав Федя да и деваха неплохая.
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   26 / 816
02 июня в 14:18
Сложена неплохо,фигурка что надо.
Сзади потасканная,как будто ей лет 60,вся в морщинах и "апельсиновой корке",извращенец...
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 14:17
Федя,мяско добежало спокойно до центра,где его и приняли в свои потные ручки радостные служители футбола,профукавшие забег.
удав
удав
   220 / 816
02 июня в 14:12
даешь такие забеги в перерывах матчей рфпл=)
311
311
   30 / 816
02 июня в 14:08
Яйца не мешали бежать!)
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 13:59
Сложена неплохо,фигурка что надо.
Igo0rek
Igo0rek
   46 / 816
02 июня в 13:54
Смолов поди передернул
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