Смолов: «Хочется забить гол за сборную»

Форвард сборной России рассуждает о предстоящих матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Мы имеем преимущество — играем дома, при поддержке наших трибун. Играем в Саранске и Нижнем Новгороде, где люди любят футбол и не имеют частой возможности ходить на матчи сборной. По поводу соперников — превозносить их будет не совсем верно, но ко всем официальным матчам отборочного цикла ЧЕ нужно относиться серьезно. Ни о какой недооценке речи не идет.

Мне лично, конечно, хотелось бы забить гол.