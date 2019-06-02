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Смолов: «Хочется забить гол за сборную»

02 июня 2019, 13:57

Форвард сборной России Федор Смолов рассуждает о предстоящих матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Мы имеем преимущество — играем дома, при поддержке наших трибун. Играем в Саранске и Нижнем Новгороде, где люди любят футбол и не имеют частой возможности ходить на матчи сборной. По поводу соперников — превозносить их будет не совсем верно, но ко всем официальным матчам отборочного цикла ЧЕ нужно относиться серьезно. Ни о какой недооценке речи не идет.

Мне лично, конечно, хотелось бы забить гол.

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Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
04 июня в 08:01
чертановцам забьёшь
peleneym
peleneym
   578 / 816
02 июня в 19:31
Мне тоже!
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
02 июня в 15:25
сан-маринцам, может, забьешь
serh62
serh62
   445 / 816
02 июня в 15:25
а смолов умеет забивать??????????...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   490 / 816
02 июня в 15:19
пацану пенальти захотелось
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 15:06
Долго придётся ждать.
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
02 июня в 15:00
Федула к сборной подпускать не следует.
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
02 июня в 14:24
Так соберись, тряпка
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
02 июня в 14:17
С Сан-Морино хотят сыграть все
drug01
drug01
   64 / 816
02 июня в 14:12
Одного хотения мало....!
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