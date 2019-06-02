Корнаухов: «Пенальти повлиял на ход финала Лиги чемпионов»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.

Большинству любителей футбола финал, наверное, показался скучноватым и не таким зрелищным, как они ожидали. Клопп выиграл финал благодаря прагматизму, он сыграл по антиклопповски: не стал лезть вперед. Прессинг был, но не слишком агрессивный. Тренер выбрал более сдерживающий вариант.