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Корнаухов: «Пенальти повлиял на ход финала Лиги чемпионов»

02 июня 2019, 14:08
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.

Большинству любителей футбола финал, наверное, показался скучноватым и не таким зрелищным, как они ожидали. Клопп выиграл финал благодаря прагматизму, он сыграл по антиклопповски: не стал лезть вперед. Прессинг был, но не слишком агрессивный. Тренер выбрал более сдерживающий вариант.

Был ли пенальти? По правилам ФИФА вытянутая рука в неестественном положении даже при любом рикошете — это пенальти. Это неестественный случай, который, конечно, повлиял на ход игры.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   357 / 816
02 июня в 18:37
Финальные матчи за титул редко бывают зрелищными. Вот и этот финал не стал исключением.
sergey08
sergey08
   72 / 816
02 июня в 17:41
любой забитый гол, так или иначе влияет на ход игры, если только счёт не 7:0...
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
02 июня в 16:06
Пеналь по правилам конечно повлиял, потому что забит в начале
Шуnя771
Шуnя771 ответил cska plus
   43 / 816
02 июня в 15:56
Такой пеналь можно было не назначать тогда и игра была более зрелищной.
По сравнению с вашими пеналями это просто "цветочек"!)
OLESOCC
OLESOCC
   386 / 816
02 июня в 15:34
А мне понравилось!. Только на месте Тетехи должен быть Аякс!.
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 15:00
Такой пеналь можно было не назначать тогда и игра была более зрелищной.
kastites
kastites
   90 / 816
02 июня в 14:57
Верно говорит
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 816
02 июня в 14:35
Такая получилась игра .
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   579 / 816
02 июня в 14:34
Ну хоть кто-то правила знает.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 14:23
Первые 25 секунд "Тоттенхэм" играл хорошо...Остальное время убедительно демонстрировал,что в этот день он был тихоходной,немощной,беспомощной командой,не способной бороться с чуть превосходящим по силе соперником.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
02 июня в 14:19
Финал нормальный, пеналь законный, победа Ливерпуля ожидаемая!!!
Sunny.
Sunny.
   188 / 816
02 июня в 14:12
это был проданный финал!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   107 / 816
02 июня в 14:11
пенальти на второй минуте за такое-это похороны
+вышеназванный унылый прагматизм
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