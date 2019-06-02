Корнаухов: «Пенальти повлиял на ход финала Лиги чемпионов»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.
Большинству любителей футбола финал, наверное, показался скучноватым и не таким зрелищным, как они ожидали. Клопп выиграл финал благодаря прагматизму, он сыграл по антиклопповски: не стал лезть вперед. Прессинг был, но не слишком агрессивный. Тренер выбрал более сдерживающий вариант.
Был ли пенальти? По правилам ФИФА вытянутая рука в неестественном положении даже при любом рикошете — это пенальти. Это неестественный случай, который, конечно, повлиял на ход игры.
+вышеназванный унылый прагматизм
+вышеназванный унылый прагматизм