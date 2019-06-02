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Ван Бастен: «Если бы я был Куманом, то хотел бы возглавить „Барселону“»

вчера, 19:51

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен считает, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман должен соглашаться на предложение «Барселоны», если такое последует.

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают кандидатуру Кумана.

Если бы я был Куманом, то хотел бы возглавить «Барселону». Это великий клуб, где открывается много возможностей. Тем более эта команда не чужая для Кумана, он несколько лет там играл.

Сборная Нидерландов - это тоже здорово, но немного ограниченно, потому что ты работаешь только несколько раз в году.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 838
сегодня в 03:23
А сам Марко мог бы возглавить Милан. Красиво, но бессмысленно.
волгoдoн
волгoдoн
   236 / 838
вчера в 21:18
BARCDJIN
BARCDJIN
   305 / 838
вчера в 21:11
куман легенда как и многие голландцы..
авито
авито
   329 / 838
вчера в 20:56
Несколько лет там играл?! Р.Куман - Легенда Барселоны!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   469 / 838
вчера в 20:14
Скажи прямо Кумана подсиживаешь!? Опять в сборную охота?!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   590 / 838
вчера в 20:11
Но ты Ван Бастен и придумываешь всякие глупые правила
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