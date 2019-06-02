Ван Бастен: «Если бы я был Куманом, то хотел бы возглавить „Барселону“»

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен считает, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман должен соглашаться на предложение «Барселоны», если такое последует.
Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают кандидатуру Кумана.
Если бы я был Куманом, то хотел бы возглавить «Барселону». Это великий клуб, где открывается много возможностей. Тем более эта команда не чужая для Кумана, он несколько лет там играл.
Сборная Нидерландов - это тоже здорово, но немного ограниченно, потому что ты работаешь только несколько раз в году.