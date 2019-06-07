Адиев может возглавить клуб ФНЛ

Бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев может найти себе новую работу.
Сообщается, что «Енисей» уже сделал специалисту соответствующее предложение. Напомним, что красноярцы вылетели из РПЛ вместе с командой из Махачкалы.
Бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев может найти себе новую работу.
Сообщается, что «Енисей» уже сделал специалисту соответствующее предложение. Напомним, что красноярцы вылетели из РПЛ вместе с командой из Махачкалы.
"юрист" его даже за тренера не считает.
"юрист" его даже за тренера не считает.