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Адиев может возглавить клуб ФНЛ

сегодня, 14:19

Бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев может найти себе новую работу.

Сообщается, что «Енисей» уже сделал специалисту соответствующее предложение. Напомним, что красноярцы вылетели из РПЛ вместе с командой из Махачкалы.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   74 / 817
сегодня в 14:30
Адиев не алень, возможно, ему удастся Енисей поставить на нужный путь.
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 817
сегодня в 14:25
Енисей значит не собирается на следующий год возвращаться.
"юрист" его даже за тренера не считает.
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