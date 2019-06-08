«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.
Ранее ходили слухи, что «Челси» требует у «Ювентуса» около 5 миллионов фунтов за Сарри.
С 2005 года я привык, что в начале сезона Челси всегда был в числе главных претендентов на АПЛ. Только в этом сезоне в этом я сильно сомневаюсь, да и многие другие фаны которых я знаю.
Может лучше оставить Сарри и дать ему построить таки свой саррибол?
Только вот атмосфера в клубе оставляет желать лучшего.
А что за тренер придет вместо него? Лэмпард? Он еще дитё перед Пепом и Клоппом и даже перед Покетом и Эмери. А других для Челси я вообще не вижу.
Что нам готовит Грановская..
Готовимся к худшему сезону Челси?
С 2005 года я привык, что в начале сезона Челси всегда был в числе главных претендентов на АПЛ. Только в этом сезоне в этом я сильно сомневаюсь, да и многие другие фаны которых я знаю.
Может лучше оставить Сарри и дать ему построить таки свой саррибол?
Только вот атмосфера в клубе оставляет желать лучшего.
А что за тренер придет вместо него? Лэмпард? Он еще дитё перед Пепом и Клоппом и даже перед Покетом и Эмери. А других для Челси я вообще не вижу.
Что нам готовит Грановская..
Готовимся к худшему сезону Челси?
Вполне нормальное, здоровое желание. Аппетит приходит во время еды!!!
Вполне нормальное, здоровое желание. Аппетит приходит во время еды!!!
Но ведь он не хотел же уходить.. после финала сказал, что типа заслужил тренировать Челси дальше и все такое.
Или это очередные слухи?
Но ведь он не хотел же уходить.. после финала сказал, что типа заслужил тренировать Челси дальше и все такое.
Или это очередные слухи?