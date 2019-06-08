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«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

сегодня, 09:52

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».

Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.

Ранее ходили слухи, что «Челси» требует у «Ювентуса» около 5 миллионов фунтов за Сарри.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
   66 / 810
сегодня в 15:00
В Ювентусе реально думают, что Сарри будет лучше, чем Аллегри?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   226 / 810
сегодня в 14:35
Неважно, кто будет после Сарри, главное-мы все ждем Лэмпарда, ибо у Лэмпса есть самое главное-он синий, и он по статусу будет выше любой суперзвезды.
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 810
сегодня в 14:11
Уже не Пеп Гвардиола, значит) Испанец решил задержаться в Англии, чтобы все - таки выиграть ЛЧ с Ман.Сити. Что касается Сарри, то для него это вызов, безусловно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 810
сегодня в 13:23
Абрамович любит денежку, как и все евреи...
beefs
beefs
   111 / 810
сегодня в 13:01
Рыба ищет где...
Медив
Медив ответил заDOOMчивый
   46 / 810
сегодня в 12:33
ЛЕ это компенсация фанам Челси,за то что целый сезон они терпели эту макаронину. Впервые Челси при расторжении контракта с тренером, не потерпел убытки.хотя мог бы и подзаработать,ведь тренер титулованный. интерсено,неужели Лэмп встанет на мостик?! Пожалуй не лёгким будет сезон в отсутствии Азара.хотя сложней было.когда ушло поколение великолепных легенд.
Всегда наступает момент, когда нужно начинать все делать с нуля... Чего уж
Медив
Медив ответил волгoдoн
   46 / 810
сегодня в 12:29
не дали время развить свою стратегию..чукотский народ требует бей-беги)
Всяко лучше, чем его беги-беги
GreeM
GreeM
   233 / 810
сегодня в 12:22
Небольшая потеря для Челси.
волгoдoн
волгoдoн
   162 / 810
сегодня в 12:19
не дали время развить свою стратегию..чукотский народ требует бей-беги)
ЮЗИК
ЮЗИК
   167 / 810
сегодня в 12:07
Юве делает ошибку
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   473 / 810
сегодня в 11:14
Скатертью дорожка. Поскорее бы уже
удав
удав
   303 / 810
сегодня в 11:12
Слуцкий собирает чемоданы
azkan
azkan
   323 / 810
сегодня в 10:59
Азар большая потеря, теперь Сарри, который хотел свой футбол привить, но увы неоднозначно все получилось.
С 2005 года я привык, что в начале сезона Челси всегда был в числе главных претендентов на АПЛ. Только в этом сезоне в этом я сильно сомневаюсь, да и многие другие фаны которых я знаю.
Может лучше оставить Сарри и дать ему построить таки свой саррибол?
Только вот атмосфера в клубе оставляет желать лучшего.
А что за тренер придет вместо него? Лэмпард? Он еще дитё перед Пепом и Клоппом и даже перед Покетом и Эмери. А других для Челси я вообще не вижу.
Что нам готовит Грановская..
Готовимся к худшему сезону Челси?
ОПС
ОПС
   166 / 810
сегодня в 10:43
Ну, и ладно, пусть уходит.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   157 / 810
сегодня в 10:34
ЛЕ это компенсация фанам Челси,за то что целый сезон они терпели эту макаронину. Впервые Челси при расторжении контракта с тренером, не потерпел убытки.хотя мог бы и подзаработать,ведь тренер титулованный. интерсено,неужели Лэмп встанет на мостик?! Пожалуй не лёгким будет сезон в отсутствии Азара.хотя сложней было.когда ушло поколение великолепных легенд.
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 810
сегодня в 10:30
Увидим, правильно ли это...
Vladimir808
Vladimir808
   247 / 810
сегодня в 10:30
В Италии теплее.)
dimagas1
dimagas1 ответил ДСА
   118 / 810
сегодня в 10:15
Зажрались игроки и тренеры, Челси им не нравится.
Тут скорее наоборот,не прижился он в Лондоне.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   122 / 810
сегодня в 10:12
Челси сам себя закапывает. Ушёл Азар, теперь и Сарри. В след сезоне не попадут в топ 4.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 810
сегодня в 10:10
Все хотят быть чемпионами!!! Вот и Сарри решил еще один трофейчик заиметь.
Вполне нормальное, здоровое желание. Аппетит приходит во время еды!!!
ДСА
ДСА
   65 / 810
сегодня в 10:08
Зажрались игроки и тренеры, Челси им не нравится.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   178 / 810
сегодня в 09:57
Болельщики Челси наверное очень расстроились)
Но ведь он не хотел же уходить.. после финала сказал, что типа заслужил тренировать Челси дальше и все такое.
Или это очередные слухи?
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