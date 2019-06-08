«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

сегодня, 09:52

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды в «Ювентус».

Сообщается, что наставник возглавит туринский клуб уже на следующей неделе. Лондонцы не планировали увольнять специалиста, но тот захотел вернуться в Италию.

Ранее ходили слухи, что «Челси» требует у «Ювентуса» около 5 миллионов фунтов за Сарри.