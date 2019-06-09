«Интер» заинтересован в услугах нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, сообщает Sky Sport Italia. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Васкес принял решение покинуть «Реал» этим летом.
«Интер» заинтересован в услугах нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, сообщает Sky Sport Italia. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Васкес принял решение покинуть «Реал» этим летом.
«Интер» нацелился на игрока «Реала»
Неужели на Бейла?) За сколько? Оказывается, на Лукаса Васкеса(. Неинтересно.
«Интер» нацелился на игрока «Реала»
Неужели на Бейла?) За сколько? Оказывается, на Лукаса Васкеса(. Неинтересно.