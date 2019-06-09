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«Интер» нацелился на игрока «Реала»

вчера, 19:08

«Интер» заинтересован в услугах нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, сообщает Sky Sport Italia. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Васкес принял решение покинуть «Реал» этим летом.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   110 / 768
вчера в 22:50
Неплохо, интеру очень сильно надо усилятся
cevin cigan
cevin cigan
   28 / 768
вчера в 21:01
Жаль работягу...........
АС35
АС35
   71 / 768
вчера в 20:55
Прочитал заглавие:
«Интер» нацелился на игрока «Реала»

Неужели на Бейла?) За сколько? Оказывается, на Лукаса Васкеса(. Неинтересно.
Князь Московский
Князь Московский
   89 / 768
вчера в 20:33
О Симуляскесу в мердостане самое место. Из кабинета в кабинет, так сказать. Аха-ха)
Байкал-38
Байкал-38
   21 / 768
вчера в 20:11
Интеру надо серьёзно укрепляться, что бы юве скинуть с трона.
Букмекер920
Букмекер920
   520 / 768
вчера в 19:26
Работяга Реаловский, почти как Начо! Пусть уходит, если сам хочет.
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