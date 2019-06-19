Стала известна сумма, которую ЦСКА заплатил за Влашича

Стало известно, сколько ЦСКА заплатил «Эвертону» за трансфер полузащитника Николы Влашича.
Английский клуб заработал на продаже Влашича 14 млн фунтов (около 15,7 млн евро). Также мерсисайдский клуб получит от ЦСКА определенный процент с последующей продажи футболиста, если она состоится.
Так и думал, что Гинер предложит процент от последующей продажи, иначе сделка могла и не состояться.....ну или сумма отступных была бы гораздо больше.
Так и думал, что Гинер предложит процент от последующей продажи, иначе сделка могла и не состояться.....ну или сумма отступных была бы гораздо больше.
Потом продадут как минимум за 20
Потом продадут как минимум за 20
https://www.youtube.com/watch?v=tnGcJjrlmfQ
С Думбией...Мусой у Леннорыча прокатило....
Думаю и здесь вложения оправданы....
С Думбией...Мусой у Леннорыча прокатило....
Думаю и здесь вложения оправданы....