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Стала известна сумма, которую ЦСКА заплатил за Влашича

сегодня, 15:49

Стало известно, сколько ЦСКА заплатил «Эвертону» за трансфер полузащитника Николы Влашича.

Английский клуб заработал на продаже Влашича 14 млн фунтов (около 15,7 млн евро). Также мерсисайдский клуб получит от ЦСКА определенный процент с последующей продажи футболиста, если она состоится.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 715
сегодня в 16:19
Отлично!!!
Так и думал, что Гинер предложит процент от последующей продажи, иначе сделка могла и не состояться.....ну или сумма отступных была бы гораздо больше.
морозз
морозз
   41 / 715
сегодня в 16:17
Рыдая, Гинер заплатил огромные деньги Эвертону и поставил вопрос ребром...продать Влашича в следующем сезоне за 30 млн фунтов!
isamsn
isamsn
   188 / 715
сегодня в 16:17
Обычно точные суммы не называются и не оглашаются. Но в любом случае Гинер лишнего не заплатит...
oFANATo
oFANATo
   125 / 715
сегодня в 16:08
Влашич пришелся ко двору ЦСКА, очень классный игрок, что доказал в еврокубках и чемпионате России, кстати Влашич сейчас забил гол за молодежную сборную Хорватии, так что Гинер не прогадает с трансфером Николы.
Faustello
Faustello
   10 / 715
сегодня в 16:02
Не дешево, но и не экстремально.
Потом продадут как минимум за 20
oFANATo
oFANATo ответил LOpp
   125 / 715
сегодня в 16:01
опять Гинера развели почти на 16 мультов.
Обычно разводят Федуна, ты чего то попутал.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   42 / 715
сегодня в 15:59
ВЛАШИЧ С НАМИ! СПАСИБО ГИНЕР!!!
Beekeeper
Beekeeper
   673 / 715
сегодня в 15:59
Это самый дорогой игрок чтоль в истории ЦСКА? так как марио покупали вроде 10 или 12 млн
LOpp
LOpp
   11 / 715
сегодня в 15:58
опять Гинера развели почти на 16 мультов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 715
сегодня в 15:57
Теперь чтоб Николе затрамплиниться в большой евроклуб надо очень стараться...Чтоб стоить больше чем отдали англичанам....
С Думбией...Мусой у Леннорыча прокатило....
Думаю и здесь вложения оправданы....
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