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Эдегор сделает выбор между «Байером» и «Реалом Сосьедад» в ближайшие дни

сегодня, 11:00

20-летний полузащитник «Реала» Мартин Эдегор вернулся в Норвегию после напряженных 72 часов, в течение которых он собирал информацию о «Байере» и «Реале Сосьедад». В одном из этих клубов игрок в ближайшие дни продолжит карьеру.

В четверг хавбек побывал в Леверкузене, где встретился со спортивным директором немецкой команды, а в пятницу в сопровождении своего отца и агента провел переговоры с представителями «Реала Сосьедад».

Идея Эдегора заключается в том, чтобы перейти в другой клуб как можно быстрее, чтобы своевременно начать предсезонную подготовку. Футболист выберет тот клуб, где ему предложат больше игровых минут.

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
   90 / 676
сегодня в 11:23
В Бундеслиге отличная среда для раскрытия сильных качеств молодых футболистов, да и чемпионат в целом на высоком уровне, так же есть положительный опыт аренды с Карвахалем, думаю игрового времени выделят нормально и конечно же участие Ливеркузена в ЛЧ тоже плюс.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   269 / 676
сегодня в 11:01
Лучше Байер , команда играет в атакующий футбол , что подходит Эдегору
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