Эдегор сделает выбор между «Байером» и «Реалом Сосьедад» в ближайшие дни

сегодня, 11:00

20-летний полузащитник «Реала» вернулся в Норвегию после напряженных 72 часов, в течение которых он собирал информацию о «Байере» и «Реале Сосьедад». В одном из этих клубов игрок в ближайшие дни продолжит карьеру.

В четверг хавбек побывал в Леверкузене, где встретился со спортивным директором немецкой команды, а в пятницу в сопровождении своего отца и агента провел переговоры с представителями «Реала Сосьедад».

Идея Эдегора заключается в том, чтобы перейти в другой клуб как можно быстрее, чтобы своевременно начать предсезонную подготовку. Футболист выберет тот клуб, где ему предложат больше игровых минут.