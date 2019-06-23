«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за Пепе

сегодня, 10:11

France Football и L’Equipe утверждают, что «Интер» и «Атлетико» предложили большие деньги за нападающего «Лилля» . Речь идет о сумме в 90 млн евро.

24-летний ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции, забив 22 гола в 38 матчах и отдав 11 результативных передач.

Отмечается, что приоритетным вариантом «нерадзурри» остается Ромелу Лукаку, тогда как Пепе может стать идеальной заменой Антуану Гризманну в «Атлетико».

В последнее время на Пепе также претендовали «Ливерпуль», «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».