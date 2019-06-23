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«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за Пепе

сегодня, 10:11

France Football и L’Equipe утверждают, что «Интер» и «Атлетико» предложили большие деньги за нападающего «Лилля» Николя Пепе. Речь идет о сумме в 90 млн евро.

24-летний ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции, забив 22 гола в 38 матчах и отдав 11 результативных передач.

Отмечается, что приоритетным вариантом «нерадзурри» остается Ромелу Лукаку, тогда как Пепе может стать идеальной заменой Антуану Гризманну в «Атлетико».

В последнее время на Пепе также претендовали «Ливерпуль», «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   46 / 676
сегодня в 11:13
    cska plus
    cska plus
       5 / 676
    сегодня в 10:17
    Зулусу надо переходить в Атлетико.
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