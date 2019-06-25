Аленичев рад, что у него не нашли наркотики

Бывший тренер «Енисея» вспомнил скандальную ситуацию с лишением водительских прав.

Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем. Кстати, вот вам еще один показательный момент. Перед вылетом в Махачкалу команда работала в подмосковном Кратове. Меня нет, ассистентов нет, тренера молодежки нет – занятие проводит легенда красноярского футбола Саша Харитонов, полузащитник. Для двусторонки не хватает одного человека. И какое решение, как думаете? Переодели и выпустили личного водителя Рубцова.

Как такое возможно?! Да, человек имеет какой-то опыт, играл раньше, но почему он выходит с профессиональными футболистами?