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Аленичев рад, что у него не нашли наркотики

сегодня, 10:56

Бывший тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев вспомнил скандальную ситуацию с лишением водительских прав.

Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем. Кстати, вот вам еще один показательный момент. Перед вылетом в Махачкалу команда работала в подмосковном Кратове. Меня нет, ассистентов нет, тренера молодежки нет – занятие проводит легенда красноярского футбола Саша Харитонов, полузащитник. Для двусторонки не хватает одного человека. И какое решение, как думаете? Переодели и выпустили личного водителя Рубцова.

Как такое возможно?! Да, человек имеет какой-то опыт, играл раньше, но почему он выходит с профессиональными футболистами? 

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Все комментарии
112910415
112910415
   66 / 658
сегодня в 11:59
кто хорошо прячет, всегда в выигрыше !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   8 / 658
сегодня в 11:39
Такое возможно когда....Меня нет, ассистентов нет, тренера молодежки нет.
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:34
Довёл команду до ФНЛ а теперь оправдывается на всю страну.
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:33
Нажраться и сесть за руль для хрющек обычное дело.
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:32
Да кто-нибудь может вытереть ему слёзы а то весь день плачет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   116 / 658
сегодня в 11:25
Молоток, Димон ! Не для того прятал, чтобы какие-то фраера находили !
Faustello
Faustello ответил Литейный 4
   6 / 658
сегодня в 11:23
Пассажиром был наверное Титов? Ас по схронам. Гыгыгы
Не там походу была такая история, Ерёма спалился и менты по старой схеме сработали - типа сдаёшь всех кто есть в телефоне и мы тебя отпускаем, и вот Алень поехал на стрелу, а Титов тупо забыл пакет (ну старый он уже) )))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 658
сегодня в 11:18
Пассажиром был наверное Титов? Ас по схронам. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 658
сегодня в 11:16
Попозже еще могут найти.
LOpp
LOpp
   9 / 658
сегодня в 11:05
учись Еременко!
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 10:59
Ну красава, нормально спрятал наверное)))
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