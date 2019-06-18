Стали известны подробности с задержанием Платини

Стали известны подробности с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который подозревается в коррупции.
Один из представителей следственного комитета телеканалу CNN заявил, что Платини был доставлен исключительно для допроса. Обвинений в совершении преступлений никто не выдвигал.
Платини подозревают в коррупции при выборе места проведения ЧМ-22.
подбросят наркотики, запугают, выбьют явку с повинной и закроют надолго...
подбросят наркотики, запугают, выбьют явку с повинной и закроют надолго...