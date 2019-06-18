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Стали известны подробности с задержанием Платини

сегодня, 13:45

Стали известны подробности с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который подозревается в коррупции.

Один из представителей следственного комитета телеканалу CNN заявил, что Платини был доставлен исключительно для допроса. Обвинений в совершении преступлений никто не выдвигал. 

Платини подозревают в коррупции при выборе места проведения ЧМ-22.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 722
сегодня в 14:33
Мишане ничего не грозит, он стулом никого не бил а сделал благое дело, всего лишь украл пару миллирдов евро.
ДСА
ДСА
   117 / 722
сегодня в 14:32
Посидит, подумает, признается...
mihaluch
mihaluch
   107 / 722
сегодня в 14:03
Значит, никто Платини не задерживал,просто доставили в отделение для дачи показаний.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 722
сегодня в 13:59
Колосков: твою же м.ть ,я чуть удостоверение почетного не съел
311
311
   51 / 722
сегодня в 13:58
Дайте ему уже российское гражданство!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 722
сегодня в 13:58
Что то часто УЕФУ трясти стали??? Дыма без огня не бывает.
112910415
112910415
   61 / 722
сегодня в 13:56
спокойнее-то не стало...
подбросят наркотики, запугают, выбьют явку с повинной и закроют надолго...
Footbolista
Footbolista
   4 / 722
сегодня в 13:53
A где это 'JeSuisMichel"?....будет, не?)...
Морозовский
Морозовский
   2 / 722
сегодня в 13:46
Отлегло...!
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