Лунёв: «Скандал в аэропорту не стоил бы и выеденного яйца»

Голкипер «Зенита» рассказал о скандальной ситуации, в которую он недавно попал в аэропорту Внуково.

Эта ситуация – нелепая и не стоила бы выеденного яйца. И она станет для меня лишним напоминанием, что всегда нужно держать себя в руках, и чтобы такое впредь не повторялось. Если ты известный человек, какая ситуация ни произошла бы, виноват ты или кто-то другой – нельзя срываться. Если дело не касается родных и близких и речь не идет о серьезной угрозе здоровью и жизни, все словесные перепалки ничего не стоят. Когда прилетел в Петербург, и мне начали названивать. Первая мысль паническая: «Что я натворил-то?!». Потом злость пришла даже…