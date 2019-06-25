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Лунёв: «Скандал в аэропорту не стоил бы и выеденного яйца»

сегодня, 10:10

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о скандальной ситуации, в которую он недавно попал в аэропорту Внуково.

Эта ситуация – нелепая и не стоила бы выеденного яйца. И она станет для меня лишним напоминанием, что всегда нужно держать себя в руках, и чтобы такое впредь не повторялось. Если ты известный человек, какая ситуация ни произошла бы, виноват ты или кто-то другой – нельзя срываться. Если дело не касается родных и близких и речь не идет о серьезной угрозе здоровью и жизни, все словесные перепалки ничего не стоят. Когда прилетел в Петербург, и мне начали названивать. Первая мысль паническая: «Что я натворил-то?!». Потом злость пришла даже…

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 12:01
Нехрена нажираться.
112910415
112910415
   66 / 658
сегодня в 11:43
вот я в студенческие годы тоже порой наутро напрягался, не натворил ли чего накануне...
потом с пьянкой завязал, и утренние сомнения как рукой сняло !
oFANATo
oFANATo
   57 / 658
сегодня в 11:03
А потом понял, что пить надо в меру...
борька
борька
   71 / 658
сегодня в 10:34
Такие журналюги как димон губатый ,без литья грязи плохо себя чувствуют!
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   18 / 658
сегодня в 10:31
"А потом кончил пить –
Потому что устал, -
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Взял да выбросил вниз." ...
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 10:27
Когда проснулся дома первая мысль была - ёпта... хде я???
Но я не пил, просто устал на отдыхе )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 658
сегодня в 10:20
"злость" этт в крови у лазурных ,сколько десятков лет унижаемых Спартаком
Footbolista
Footbolista
   18 / 658
сегодня в 10:19
Сначала запаниковал...потом газпром прикрыл...страх пропал...злость появилась)...
FILL3286
FILL3286
   69 / 658
сегодня в 10:11
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