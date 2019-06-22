Лишенный водительских прав Гулиев оштрафован за превышение скорости

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Полузащитник «Спартака» оштрафован за превышение скорости и пересечение сплошной линии.

Напомним, что 22-летний футболист 19 апреля был лишен водительских прав на 4 месяца за проезд на красный свет.

Автомобиль Гулиева за последнее время попал в объективы камер дважды — один раз 24 мая на Волоколамском шоссе. Второй раз 1 июня на Краснопрудной. Один из штрафов в размере 500 рублей, выписанных Гулиеву, уже оплачен.