Лишенный водительских прав Гулиев оштрафован за превышение скорости

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев оштрафован за превышение скорости и пересечение сплошной линии.
Напомним, что 22-летний футболист 19 апреля был лишен водительских прав на 4 месяца за проезд на красный свет.
Автомобиль Гулиева за последнее время попал в объективы камер дважды — один раз 24 мая на Волоколамском шоссе. Второй раз 1 июня на Краснопрудной. Один из штрафов в размере 500 рублей, выписанных Гулиеву, уже оплачен.
В апреле Гулиев в результате дорожного конфликта избил гражданина США Майкла Коула. На пешеходном переходе футболист пытался проскочить на красный, чуть не сбил Коула, потом вышел из автомобиля, догнал мужчину и нанес ему несколько ударов по лицу.
- Аяз законопослушный гражданин и после лишения прав ходит пешком, просто он футболист и ходит очень быстро.
- Аяз законопослушный гражданин и после лишения прав ходит пешком, просто он футболист и ходит очень быстро.