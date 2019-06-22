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Лишенный водительских прав Гулиев оштрафован за превышение скорости

сегодня, 10:57

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев оштрафован за превышение скорости и пересечение сплошной линии.

Напомним, что 22-летний футболист 19 апреля был лишен водительских прав на 4 месяца за проезд на красный свет.

Автомобиль Гулиева за последнее время попал в объективы камер дважды — один раз 24 мая на Волоколамском шоссе. Второй раз 1 июня на Краснопрудной. Один из штрафов в размере 500 рублей, выписанных Гулиеву, уже оплачен.

В апреле Гулиев в результате дорожного конфликта избил гражданина США Майкла Коула. На пешеходном переходе футболист пытался проскочить на красный, чуть не сбил Коула, потом вышел из автомобиля, догнал мужчину и нанес ему несколько ударов по лицу.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   2 / 709
сегодня в 11:04
Пресс служба Спартака:
- Аяз законопослушный гражданин и после лишения прав ходит пешком, просто он футболист и ходит очень быстро.
Zimmer
Zimmer
   613 / 709
сегодня в 11:04
В России вообще существуют какие-нибудь законы? Почему этот недофутболист до сих пор на свободе?
cska plus
cska plus
   7 / 709
сегодня в 11:01
Дисквалифицировать клуб и отправить сражаться с Анжи в ПФЛ.
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