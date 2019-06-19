Полиция копает под Платини

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Без встряхивания коррупционных или допинговых мешков в спорте скучно. Так решили во Франции и арестовали Мишеля Платини. Но отпустили. «Соккер.ру» - о внезапном порыве.

Несколько лет назад в мировом футболе произошла революция. Прокуратуры Швейцарии и США устроили настоящий переполох в ФИФА и, по сути, полностью изменили посадками, отстранениями и прочими методами всю структуру управления мировым футболом. Следуя по делам, заведенным по коррупционным эпизодам, многие хватались за голову, ужасаясь масштабу и всеобщему охвату этого явления.

Параллельно в 2016 году антикоррупционная полиция Франции завела дело относительно связи именно французских чиновников и возможного нечестного получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года. Вроде как эта тема утихла после внутреннего расследования Майкла Гарсии в ФИФА , которое показало некоторые коррупционные факты, но в целом не смогло найти однозначных и убедительных доказательств того, что Катар получил свое право чисто коррупционным путем.

Поэтому дело, можно сказать, спустили на тормозах. Но забыли о французской полиции, которая подобно героям фильма «Такси» работает медленно, но верно. И эта возня снова дошла до Мишеля Платини, который уже за один из эпизодов, считающихся коррупционным, получил свою дисквалификацию, когда получил от экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера загадочный транш в 1,8 миллиона евро.

Что же случилось во Франции? Платини должен был прибыть в отделение полиции для дачи свидетельских показаний, что он сам и его адвокаты подчеркивают. Однако в Нантерре недалеко от Парижа Мишеля задержали, взяли под стражу. Почему? Официальная позиция полиции: чтобы Платини не смог скоординировать свои показания с другими фигурантами дела.

При этом из статуса свидетеля его никто не выводил. То есть он оказался задержанным свидетелем. Отпустили Платини уже ночью, но огромные круги на воде, которые остались от словосочетания «Платини арестован», уже разбежались далеко. И объясни потом, что он свидетель, а не подозреваемый. Это возмутило и самого Мишеля, и его адвокатов. Об этом сообщил защитник Вильям Бурдон.

Задержание отменено. Было создано много шума из ничего. Этот арест был воспринят Мишелем как несправедливый и несоразмерный. Мы ни в коем случае не считаем, что Платини следует чего-то опасаться. Для нас дело абсолютно понятное.

Это же подчеркнул и сам Платини:

Я должен был находиться там как свободный свидетель. Но меня немедленно поместили под стражу, что весьма неприятно. Все тянулось очень долго. Мне задавали вопросы про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, ПСЖ , ФИФА . Я был совершенно спокоен, потому что не имею причастности ни к чему коррупционному.

Стоит отметить, что мимо прессы на фоне задержания Платини прошли допросы двух высокопоставленных приближенных к Николя Саркози лиц: Софи Диона и Клода Геана. И если последний допрашивался как свободный свидетель, то к экс-советнику по спорту Диону применили те же меры, что и к Платини.

Французской полиции в целом нет дела до коррупции в ФИФА и по ЧМ -2018. Ее интересует роль Франции, в частности Платини, в том, как Катар получил чемпионат мира, поскольку есть подозрения, что ключевую роль сыграли именно французские чиновники. Главным подозрительным моментом полиция считает «секретную встречу» в Елисейском дворце 23 ноября 2010 года.

На этой встрече присутствовали Николя Саркози, тогдашний наследный принц Катара Тамим бен Хамад аль Тани, а также Мишель Платини. На встрече якобы высокопоставленные государственные деятели убеждали Платини, чтобы он поддержал кандидатуру Катара, а также посодействовал, чтобы такую же поддержку оказали его товарищи.

Считать ли это коррупцией или просто беседой? Ведь наверняка за дружеской или не очень болтовней те или иные участники процесса тоже друг другу высказывали свои просьбы, обещания, надежды. Ведь сами по себе выборы: это процесс голосования, когда участники выбирают тех, кто лучше и больше наобещает. Тогда уж саму процедуру выборов следует считать коррупцией. Это понимают и во французской полиции.

Поэтому тщательно пытаются цепляться за встречу, считая, что там обсуждалось нечто другое: что Франция получит взамен. Речь, возможно, шла об инвестициях через ПСЖ , через медиакорпорации и так далее. Но как подкопаться к причинам совершения инвестиций? Будто Катар мог не инвестировать во Франции и без этих договоренностей. В общем, у французской полиции в этом плане наступил тупик.

Допрашивать Саркози и эмира Катара по таким догадкам никто не станет. Остается дергать другого участника встречи – Платини. Который, к слову, если схема действительно имела место, оказался в роли своеобразного заложника. Посудите сами. Катар очень хочет чемпионат мира. Наследный принц выходит на Саркози, зная о его любви к футболу, о необходимости подкрепить его политические и экономические позиции денежными вливаниями. Саркози такой вариант нравится. А нужно-то лишь что? Чтобы Катар получил ЧМ -2022. И у тебя есть человек, способный этому сильно помочь. Платини тут выступает в роли инструмента. Все в стиле «Карточного домика», а у полиции могут оставаться только догадки, на которых дела не построишь против таких людей. И без показаний Мишеля у полиции фактически ничего не будет. Можно еще теребить приближенных к Саркози. Но вряд ли, проворачивая такую схему, кто-то посвящал бы в нее много ненужных участников. Поэтому уверенность Платини обоснована. Высказался по этому поводу и Блаттер:

Я был очень удивлен задержанием Платини. Думал, что расследование закончено. На мой взгляд, тот обед в Елисейском дворце не был коррупцией. Мишель говорил мне об обеде. Он рассказывал, что Саркози спросил его, может ли он сам и его друзья проголосовать за Катар в интересах Франции. Но я не вижу тут ничего коррупционного.

Разговор – это не коррупция. Любой голосующий делает это в интересах своей структуры, своей страны, своей корпорации. Это совершенно нормально. Но было ли что-то еще за этим разговором и удастся ли французской полиции откопать новые сведения своими внезапными действиями? Подождем ответа на эти вопросы.