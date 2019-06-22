Не в деньгах счастье

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Янник Карраско оскандалился в Китае, решив, что может получать миллионы, ничего не делая. «Соккер.ру» - о показательной истории поездки за деньгами.

Переход бельгийского полузащитника Янника Карраско из «Атлетико» в китайский «Далянь Ифан», который случился в феврале 2018 года, стал одним из самых шокирующих трансферов той зимы. Футболист, которого сложно назвать доигрывающим, буквально на пике решил отправиться в Китай «за длинным рублем», хотя, конечно, мотивировал это для публики не только высокой зарплатой, но и желанием регулярно играть.

Как показало развитие истории, желание было не такое уж и сильное, а для его реализации можно было выбрать вариант попроще, не забираясь в дебри таинственного Востока. Жаловаться на жизнь в Китае Карраско стал почти сразу. Словно при переходе он не изучал опыт своих предшественников, которые отправлялись в Поднебесную за большими деньгами строить новую могучую футбольную лигу, а потом оказывалось, что одними только пачками юаней невозможно заставить человека двигаться быстрее, чем в пешеходном режиме.

Поездка в Китай – это настоящее испытание силы воли, между прочим. Ведь спортивного интереса у футболистов, которые там оказываются, даже меньше, чем у ПСЖ в чемпионате Франции. Нет никакой мотивации выкладываться по полной на играх, а уж тем более в тренировках, кроме денежной. А это не такая и большая мотивация, точнее не такая уж и эффективная. Поскольку в игре нужно все время расти, преодолевать себя, для этого требуются приличные усилия, характер, профессиональное восприятие своего дела.

Получая же неадекватно большие деньги, несоизмеримые с рыночными условиями, игрок теряет связь с реальностью и считает, что само его имя, сам факт того, что он своим явлением осчастливил китайскую землю, заслуживает огромной зарплаты. А еще и в футбол играть нужно? Это слишком. Кому-то удается заставлять себя играть с полной отдачей и уважать тренировочный процесс. Тот же Халк сумел справиться с этим бременем зарабатывания денег в Китае. А вот Акселя Витселя надолго не хватило. Как вот теперь и Карраско, который и статистику-то неплохую имеет.

В нынешнем сезоне он в десяти матчах забил семь мячей и сделал две голевые передачи. Но даже такая результативность не уберегла его от критики. Причем от критики не со стороны болельщиков или прессы. «Подача» прилетела от партнера по команде, вратаря Юй Цзыцяня:

Ты звезда и хорошо играешь, но ты не можешь в одиночку победить. Когда мы играли с «Шанхай Шэньхуа», ты намеренно получил четвертую желтую карточку, чтобы получить дисквалификацию на следующий матч и не играть, а раньше срока вернуться в Европу. Когда мы играли с «Хэбэй», ты сказал клубу, что самолет задержался. Но если ты вернулся на день раньше, как мог опоздать. А на тренировках сейчас ты вовсе не двигаешься. Когда мы играем двусторонки, ты просто стоишь на поле, не атакуя и не защищаясь. Атмосфера тренировок испорчена. Для профессионалов тренировки не менее важны, чем игры. Один человек, даже самый важный, не может быть ценнее команды. Я надеюсь, что мы с тобой попрощаемся так же, как приветствовали.

Особенно забавно после такого обвинения выглядят слова агента Карраско Кристофа Хенротая, который перед взрывным заявлением голкипера высказался о желании Янника уйти, но главное, что добавил фразу о взаимном уважении в клубе и честности:

Янником интересуются во всей Европе, а семья игрока испытывает проблемы с адаптацией в Китае. Янник заботится о семье, и это абсолютно нормально. Он очень уважает «Далянь Ифан», любит этот клуб с большой историей, поэтому хочет быть с ним честным. Янник сообщил клубу, что не может оставаться на 100% сосредоточенным, поскольку его семье трудно. Есть вероятность, что «Далянь» отплатит игроку за честность и проведет переговоры с интересующимися клубами.

Сам Карраско также напрямую заявлял о желании вернуться в Европу, как это ранее сделал Витсель, осознавший, что даже большие китайские деньги не могут заставить его двигаться быстрее, чем в пешеходном режиме. Футболистам-профессионалам, которые уже много заработали, которым в любом случае будут платить немало, пусть и не зашкаливающие оклады, нужен и спортивный стимул, которого в Китае просто нет – никто не сможет себя идентифицировать с какой-то конкретной командой, о существовании которой он только что узнал.

Да, можно высокопарно говорить о профессионализме, который следует проявлять всюду и всегда, однако против человеческой природы сложно идти. Что там говорить о Китае, если и в Европе во вполне себе звучных командах такая же проблема. Читай: речь о ПСЖ .

Возвращаясь к громкому заявлению вратаря «Далянь Ифан», стоит отметить, что и руководство клуба отреагировало. Но не на намеренную желтую карточку, а на опоздание игрока из Европы, из-за чего он пропустил матч. Бельгийца отстранили от тренировок, что он не забыл прокомментировать:

Учитывая мою приверженность делу и работу с командой, мне непонятно отношение некоторых боссов и одноклубников. Команда нуждается во мне, а я хочу помочь команде. Эту проблему необходимо разрешить.

Формальные слова, которые должны показать окружающим, что мы имеем дело с профессионалом. Такая демонстрация Карраско необходима, потому что сейчас он бьется не за то, чтобы снова иметь возможность помогать «нуждающейся» в нем команде. Сейчас он занимается своей продажей. В тот же «Арсенал», который пытается подступиться к китайцам и купить Карраско. Его история показательна и не уникальна. Она встанет в один ряд с уже известными и с теми, которые еще случатся. Это неизбежно. Идя на соблазн, тяжело адекватно оценивать свои силы, даже не физические, а моральные.