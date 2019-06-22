Карраско прокомментировал своё отстранение от тренировок «Далянь Ифан»

Полузащитник «Далянь Ифан» и сборной Бельгии Янник Карраско в своём «твиттере» высказался относительно решения клуба отстранить игрока от тренировок с основной командой. Ранее сообщалось о том, что руководство «Далянь Ифан» разозлило то, что Карраско с опозданием вернулся из расположения сборной, пропустил тренировку команды и матч регулярного чемпионата.
Учитывая мою приверженность делу и работу с командой, мне непонятно отношение некоторых боссов и одноклубников. Команда нуждается во мне, а я хочу помочь команде. Эту проблему необходимо разрешить.