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Карраско прокомментировал своё отстранение от тренировок «Далянь Ифан»

сегодня, 05:23

Полузащитник «Далянь Ифан» и сборной Бельгии Янник Карраско в своём «твиттере» высказался относительно решения клуба отстранить игрока от тренировок с основной командой. Ранее сообщалось о том, что руководство «Далянь Ифан» разозлило то, что Карраско с опозданием вернулся из расположения сборной, пропустил тренировку команды и матч регулярного чемпионата.

Учитывая мою приверженность делу и работу с командой, мне непонятно отношение некоторых боссов и одноклубников. Команда нуждается во мне, а я хочу помочь команде. Эту проблему необходимо разрешить.

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