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Влашич рассказал о степени серьезности своей травмы

сегодня, 12:33

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии (до 21) Никола Влашич заявил, что полученная травма оказалась несерьезной.

Я ударил по мячу, игрок соперника подкатился, а мне не удалось убрать ногу. Я неудачно наступил на ногу и вывихнул лодыжку, которая уже беспокоила меня, из-за нее я пропустил несколько матчей в прошлом сезоне. Мне кажется, травма не настолько серьезная, насколько это могло показаться.

В момент столкновения боль была острой, я хотел уйти с поля при помощи врачей, но судья попросил вынести меня на носилках. В ближайшие семь дней я отдохну дома, в Сплите, надеюсь восстановиться, набрать форму к началу чемпионата России.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 660
сегодня в 13:17
Хорошая новость, что травма не серьёзная.
Хорошего отдыха, большой привет сестре от болельщиков ЦСКА.
Ждём голов и удачной игры в новом сезоне.
beefs
beefs
   74 / 660
сегодня в 13:15
Ложная тревога...
6pbIH
6pbIH
сегодня в 13:15
А если бы серьезная травма оказалась то.. Гинеру пришлось бы реально стадик закладывать, что бы ещё одного купить Влашича. А коники играли бы в химках)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 660
сегодня в 13:00
в Слите и я бы отдохнул
Faustello
Faustello
   6 / 660
сегодня в 12:54
Что то много травм в ещё не начавшемся сезоне.
Всем скорейшего выздоровления!
Великолепный
Великолепный
   33 / 660
сегодня в 12:49
Очень хорошо что не такая серьезная травма.
Отдохни Никола и снова в строй!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 660
сегодня в 12:47
Надеемся, что так оно и есть, что травма несерьезная?!?
kotmyshka
kotmyshka
   56 / 660
сегодня в 12:45
здоровья
cska plus
cska plus
   3 / 660
сегодня в 12:44
Это уже хорошая новость, выздоравливай у нас в этом сезоне большие планы.
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