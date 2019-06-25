Влашич рассказал о степени серьезности своей травмы

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии (до 21) заявил, что полученная травма оказалась несерьезной.

Я ударил по мячу, игрок соперника подкатился, а мне не удалось убрать ногу. Я неудачно наступил на ногу и вывихнул лодыжку, которая уже беспокоила меня, из-за нее я пропустил несколько матчей в прошлом сезоне. Мне кажется, травма не настолько серьезная, насколько это могло показаться.

В момент столкновения боль была острой, я хотел уйти с поля при помощи врачей, но судья попросил вынести меня на носилках. В ближайшие семь дней я отдохну дома, в Сплите, надеюсь восстановиться, набрать форму к началу чемпионата России.