Влашич рассказал о степени серьезности своей травмы

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии (до 21) Никола Влашич заявил, что полученная травма оказалась несерьезной.
Я ударил по мячу, игрок соперника подкатился, а мне не удалось убрать ногу. Я неудачно наступил на ногу и вывихнул лодыжку, которая уже беспокоила меня, из-за нее я пропустил несколько матчей в прошлом сезоне. Мне кажется, травма не настолько серьезная, насколько это могло показаться.
В момент столкновения боль была острой, я хотел уйти с поля при помощи врачей, но судья попросил вынести меня на носилках. В ближайшие семь дней я отдохну дома, в Сплите, надеюсь восстановиться, набрать форму к началу чемпионата России.
Хорошего отдыха, большой привет сестре от болельщиков ЦСКА.
Ждём голов и удачной игры в новом сезоне.
Хорошего отдыха, большой привет сестре от болельщиков ЦСКА.
Ждём голов и удачной игры в новом сезоне.
Всем скорейшего выздоровления!
Всем скорейшего выздоровления!
Отдохни Никола и снова в строй!)))
Отдохни Никола и снова в строй!)))