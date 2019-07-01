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«Зенит» ведет переговоры с Маркизио об уходе игрока

сегодня, 15:25

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может досрочно покинуть клуб, пишет Calciomercato.

Контракт 33-летнего футболиста с чемпионами РПЛ истекает следующим летом, но «сине-бело-голубые» намерены расстаться с итальянцем уже в это трансферное окно.

Сообщается, что стороны ведут переговоры о расторжении соглашения.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил STVA 1
   241 / 673
сегодня в 17:15
Маркизио надо будет хорошо забашлять , чтобы он свалил ...
это вообще не проблема гос аппарата
ошалевший
ошалевший ответил BAHbKA BCTAHbKA
   241 / 673
сегодня в 17:12
Откуда 15? Или 15 это с учетом тренировок?
да 15,с учётом кубка и ле,но если сложить минуты сыгранные там как раз около 6 полных наберётся
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Leningrad 84
   444 / 673
сегодня в 17:02
Откуда 15?
Или 15 это с учетом тренировок?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   70 / 673
сегодня в 16:58
Куда ж Роше до Маркизио???))) Зарплатка 6 миллионов за 6 матчей))) Месси и Роналду такое и не снилось.
Вообще-то не 6 матчей, а 15...
Зарплата Клаудио не 6 млн, а 3,5 млн евро...
Правда, действительно, забил всего два гола...
Педро Роше пупсики купили за 12 млн, а Маркизио пришел в Зенит бесплатно - свободным агентом!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 673
сегодня в 16:48
легенду за порог ,за то что принес им чемпионство ,забив с левейшей пены
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Питер Ман
   444 / 673
сегодня в 16:44
Куда ж Роше до Маркизио???)))
Зарплатка 6 миллионов за 6 матчей))) Месси и Роналду такое и не снилось.
Leningrad 84
Leningrad 84
   70 / 673
сегодня в 16:44
Судя по первоисточнику (Goal.com), инициатором расставания с Зенитом является сам Клаудио.
Видимо, травмированный итальянец просто соскучился по Родине.
Дословно:
"Бывший полузащитник «Ювентуса», находящийся на лечении из-за травмы, собирается расторгнуть контракт с россиянами..."
Faustello
Faustello ответил cska plus
   8 / 673
сегодня в 16:39
Плакали народные деньги.
Ещё пару сотен тысяч бабушек без хлебушка годков пять жить будут.
За такой трансфер по идее сажать нужно лет на 10 как за особо крупное хищение народных средств.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   444 / 673
сегодня в 16:39
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       74 / 673
    сегодня в 16:21
    Надеюсь Маркизио проявит сознательность.
    STVA 1
    STVA 1 ответил particular
       29 / 673
    сегодня в 16:19
    Да уж . Это трансфер трансферов )))
    rubinovyi2
    rubinovyi2
       56 / 673
    сегодня в 15:59
    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» хочет подписать Клаудио Маркизио. Полузащитник ранее покинул «Ювентус».

    «Семак ждет, что «Зенит» кого-нибудь подпишет до 31 августа, ему обещали игрока. Это должен быть опытный футболист. Появлялась информация о Маркизио, ему правда предложили контракт. Но здесь высокая конкуренция, ведь он свободный агент. Ему надо прийти с очень хорошими подъемными», — сказал Орлов в эфире своего шоу «ГСО Live».

    И вот в сухом остатке...,сначала очень хорошие подьемные,за больного игрока,а теперь за досрочное расторжение контракта-очень хорошие отступные...))
    cska plus
    cska plus
       3 / 673
    сегодня в 15:56
    Плакали народные деньги.
    Питер Ман
    Питер Ман
       69 / 673
    сегодня в 15:54
    Кто-то ошибается со свободными агентами (и то, Маркизио несколько голов успел забить в том числе победный Ахмату + мощный пиар, т.к. игрок известный), а кто-то ошибается с ноунеймом Педро Рошей (18 млн в трубу)
    Gloomy59
    Gloomy59
       673 / 673
    сегодня в 15:54
    Ещё бы поговорить, с тем кто притащил его в Зенит!
    particular
    particular ответил STVA 1
       14 / 673
    сегодня в 15:47
    Маркизио надо будет хорошо забашлять , чтобы он свалил ...
    ... и полить слезами умиления проторённую дорожку бесполезных трансферов..:))
    STVA 1
    STVA 1
       29 / 673
    сегодня в 15:40
    Маркизио надо будет хорошо забашлять , чтобы он свалил ...
    дурман
    дурман
       204 / 673
    сегодня в 15:40
    А Вы ещё не развели Зенит ????
    КЭТиК
    КЭТиК
       97 / 673
    сегодня в 15:35
    Зря купили.
    Багров-брат
    Багров-брат
       117 / 673
    сегодня в 15:33
    "Зенит" вёл переговоры о приходе Маркизио, теперь ведёт переговоры об уходе... Что ж, пришёл-ушёл, есть движуха...)))
    kastites
    kastites
       118 / 673
    сегодня в 15:32
    Не сложилось
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
       434 / 673
    сегодня в 15:30
    не нужным стал итальянский пенс?)))))))))) пускай до конца отработает свой контракт , он на заработки в Питер приехал , сидя на лавке поднимать бабло)))))))
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 673
    сегодня в 15:28
    Питерские бабушки погнали итальянца)...
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