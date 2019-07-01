«Зенит» ведет переговоры с Маркизио об уходе игрока

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может досрочно покинуть клуб, пишет Calciomercato.
Контракт 33-летнего футболиста с чемпионами РПЛ истекает следующим летом, но «сине-бело-голубые» намерены расстаться с итальянцем уже в это трансферное окно.
Сообщается, что стороны ведут переговоры о расторжении соглашения.
Или 15 это с учетом тренировок?
Или 15 это с учетом тренировок?
Зарплата Клаудио не 6 млн, а 3,5 млн евро...
Правда, действительно, забил всего два гола...
Педро Роше пупсики купили за 12 млн, а Маркизио пришел в Зенит бесплатно - свободным агентом!
Зарплата Клаудио не 6 млн, а 3,5 млн евро...
Правда, действительно, забил всего два гола...
Педро Роше пупсики купили за 12 млн, а Маркизио пришел в Зенит бесплатно - свободным агентом!
Зарплатка 6 миллионов за 6 матчей))) Месси и Роналду такое и не снилось.
Зарплатка 6 миллионов за 6 матчей))) Месси и Роналду такое и не снилось.
Видимо, травмированный итальянец просто соскучился по Родине.
Дословно:
"Бывший полузащитник «Ювентуса», находящийся на лечении из-за травмы, собирается расторгнуть контракт с россиянами..."
Видимо, травмированный итальянец просто соскучился по Родине.
Дословно:
"Бывший полузащитник «Ювентуса», находящийся на лечении из-за травмы, собирается расторгнуть контракт с россиянами..."
За такой трансфер по идее сажать нужно лет на 10 как за особо крупное хищение народных средств.
За такой трансфер по идее сажать нужно лет на 10 как за особо крупное хищение народных средств.
То подъёмные платили, теперь надо отступные платить)))
Позорники.
То подъёмные платили, теперь надо отступные платить)))
Позорники.
«Семак ждет, что «Зенит» кого-нибудь подпишет до 31 августа, ему обещали игрока. Это должен быть опытный футболист. Появлялась информация о Маркизио, ему правда предложили контракт. Но здесь высокая конкуренция, ведь он свободный агент. Ему надо прийти с очень хорошими подъемными», — сказал Орлов в эфире своего шоу «ГСО Live».
И вот в сухом остатке...,сначала очень хорошие подьемные,за больного игрока,а теперь за досрочное расторжение контракта-очень хорошие отступные...))
«Семак ждет, что «Зенит» кого-нибудь подпишет до 31 августа, ему обещали игрока. Это должен быть опытный футболист. Появлялась информация о Маркизио, ему правда предложили контракт. Но здесь высокая конкуренция, ведь он свободный агент. Ему надо прийти с очень хорошими подъемными», — сказал Орлов в эфире своего шоу «ГСО Live».
И вот в сухом остатке...,сначала очень хорошие подьемные,за больного игрока,а теперь за досрочное расторжение контракта-очень хорошие отступные...))