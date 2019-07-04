В «Дерби Каунти» подтвердили назначение Коку

сегодня, 13:20

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис подтвердил, что новым тренером команды станет голландец . На этом посту он сменит Фрэнка Лэмпарда, ушедшего в «Челси».

Стиль футбола, который прививает своим командам Коку, очень похож на стиль Лэмпарда. У Филлипа большой опыт работы с молодежью, плюс он уже добивался успехов в Голландии. С точки зрения количества титулов, которые он завоевал, и прогресса футболистов под руководством Коку, я оцениваю его работу как фантастическую.