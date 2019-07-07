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Монтелла: «Теперь я более зрелый, я лучше понимаю динамику клуба»

сегодня, 16:55

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла рассказал о предсезонной подготовке команды. 

Мы начинаем все с нуля. У меня хорошие предчувствия. Спортивный директор клуба сказал, что у нас будет конкурентоспособная команда, поэтому я спокоен. 

Я призываю болельщиков к терпению. Я тоже хотел бы все и сразу, но так просто ничего не бывает. Мы работаем над видением команды, и в этом контексте легче понять, кто больше подходит к тому или иному стилю игры. Вот почему полезно проводить предсезонную подготовку вместе.

Очевидно, что я изменился с тех пор, когда несколько лет назад впервые пришел в «Фиорентину». Теперь я более зрелый, я лучше понимаю динамику клуба, хотя все еще немного нетерпелив. 

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