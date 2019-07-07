Монтелла: «Теперь я более зрелый, я лучше понимаю динамику клуба»

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о предсезонной подготовке команды.

Мы начинаем все с нуля. У меня хорошие предчувствия. Спортивный директор клуба сказал, что у нас будет конкурентоспособная команда, поэтому я спокоен.

Я призываю болельщиков к терпению. Я тоже хотел бы все и сразу, но так просто ничего не бывает. Мы работаем над видением команды, и в этом контексте легче понять, кто больше подходит к тому или иному стилю игры. Вот почему полезно проводить предсезонную подготовку вместе.

Очевидно, что я изменился с тех пор, когда несколько лет назад впервые пришел в «Фиорентину». Теперь я более зрелый, я лучше понимаю динамику клуба, хотя все еще немного нетерпелив.