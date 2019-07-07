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Ромеро во вторник пройдет медобследование для «Ювентуса»

сегодня, 22:11

«Ювентус» близок к приобретению защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро, сообщает Sky Sport. Туринский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро. После покупки Ромеро «Ювентус» отправит игрока в аренду.

Действующее соглашение Ромеро с «Дженоа» рассчитано до 2023 года.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   96 / 748
сегодня в 22:24
Удачи!
Камелошка
Камелошка
   121 / 748
сегодня в 22:14
Ждали Де Лигта, а получили Ромеро.
Только святой марати мог подписывать топов, как Роналдо. Жаль что тогда у нас не хватило денег на последнюю игру против Лацио и мы проиграли скудету(((
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