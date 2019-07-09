Леонардо - о Неймаре: «Нам не нужны футболисты, которые делают одолжение»

ПСЖ впервые официально сообщил, что готов продать звездного нападающего Неймара. Рупором клуба выступил спортивный директор Леонардо.

В понедельник Неймара не было при возобновлении тренировок. Он должен был прибыть, но не прибыл. Он знал, что должен быть там. Мы примем необходимые меры, что сделали бы и в случае с любым другим сотрудником.

Значит ли это, что Неймар ясно выразил свое желание уйти? Это и так всем понятно. Но в футболе сегодня вы говорите одно, а завтра - другое. Удивительно, но это так. Не буду рассказывать все детали разговора. Мы общались и с окружением игрока. Его позиция понятна всем. И только одно можно сказать конкретно - у Неймара еще три года контракта с нами. И поскольку мы не получали предложений, то и не можем ничего обсуждать.

Когда игрок хочет покинуть клуб, это нормальная футбольная ситуация. Почему некоторые считают сложившуюся ситуацию позором? Будто клуб не смог убедить игрока остаться и всегда был виноват. Что, в случае Неймара, который игнорирует первую тренировку, всё равно несет ответственность клуб, который не справился с этой проблемой? Нет. Если игрок опаздывает, это его вина. А уже потом последуют внутренние процедуры.