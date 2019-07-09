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Леонардо - о Неймаре: «Нам не нужны футболисты, которые делают одолжение»

сегодня, 00:57

ПСЖ впервые официально сообщил, что готов продать звездного нападающего Неймара. Рупором клуба выступил спортивный директор Леонардо.

В понедельник Неймара не было при возобновлении тренировок. Он должен был прибыть, но не прибыл. Он знал, что должен быть там. Мы примем необходимые меры, что сделали бы и в случае с любым другим сотрудником.

Значит ли это, что Неймар ясно выразил свое желание уйти? Это и так всем понятно. Но в футболе сегодня вы говорите одно, а завтра - другое. Удивительно, но это так. Не буду рассказывать все детали разговора. Мы общались и с окружением игрока. Его позиция понятна всем. И только одно можно сказать конкретно - у Неймара еще три года контракта с нами. И поскольку мы не получали предложений, то и не можем ничего обсуждать.

Когда игрок хочет покинуть клуб, это нормальная футбольная ситуация. Почему некоторые считают сложившуюся ситуацию позором? Будто клуб не смог убедить игрока остаться и всегда был виноват. Что, в случае Неймара, который игнорирует первую тренировку, всё равно несет ответственность клуб, который не справился с этой проблемой? Нет. Если игрок опаздывает, это его вина. А уже потом последуют внутренние процедуры.

По Неймару мы не получали никаких предложений. Только очень поверхностные контакты. «Барселона»? Да. Они говорили, что хотят его купить. Неймар может покинуть ПСЖ, если будет предложение, которое всех устроит. Нужно говорить и договариваться, вот и всё. Больше никаких вопросов о Неймаре, пожалуйста.

ПСЖ хочет полагаться на игроков, которые желают остаться и построить что-то большое. Нам не нужны футболисты, которые делают одолжение клубу, оставаясь в нем.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   25 / 737
сегодня в 01:13
3 года, ахахахах, ну парни, это и минус но и плюс. Никто вам в это лето не отсыпет за него конечно... но не надо отчаиватся. Вам просто надо проявить железную волю, засунье его в дубль на пол года, и уже к зиме, а то и через месяц, он будет молить о пощаде и корчить из себя пай мальчика, тогда вернете в состав на пол года и летом продадите за 100-140. Будет норм.
Ибо имея на руках контракт на 3 года, можно убить его карьеру целиком, при желании - надо просто дать ему это понять, и все.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 737
сегодня в 01:05
Не вышел на работу - прогул и наказать!!!
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