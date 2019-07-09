«Сампдория» сделала предложение по игроку «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может вернуться в Серию А. Аргентинский хавбек, ранее выступавший на правах аренды за «Аталанту», может перейти в «Сампдорию».
Согласно источнику, генуэзский клуб уже сделал предложение «сине-бело-голубым» об аренде футболиста за 1 млн евро с правом выкупа за € 9 млн. Отмечается, что «Сампдория» будет обязана активировать опцию выкупа при условии достижения Ригони определённых показателей.
Ранее сообщалось об интересе к игроку «Сампдории» со стороны «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».
Вечером Рамирес - утром Ригони..
- а можно наоборот???
- можно...но сначала Рамирес...
Вечером Рамирес - утром Ригони..
- а можно наоборот???
- можно...но сначала Рамирес...