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«Сампдория» сделала предложение по игроку «Зенита»

сегодня, 01:48

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может вернуться в Серию А. Аргентинский хавбек, ранее выступавший на правах аренды за «Аталанту», может перейти в «Сампдорию».

Согласно источнику, генуэзский клуб уже сделал предложение «сине-бело-голубым» об аренде футболиста за 1 млн евро с правом выкупа за € 9 млн. Отмечается, что «Сампдория» будет обязана активировать опцию выкупа при условии достижения Ригони определённых показателей.

Ранее сообщалось об интересе к игроку «Сампдории» со стороны «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».

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Bладимиp
Bладимиp
   75 / 735
сегодня в 02:34
Возможно, в Италии у него лучше получится, как с рубином.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   217 / 735
сегодня в 02:02
Удачи Ригони!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 735
сегодня в 01:56
Утром Рамирес - вечером Ригони..
Вечером Рамирес - утром Ригони..

- а можно наоборот???
- можно...но сначала Рамирес...
шyм
шyм
   192 / 735
сегодня в 01:50
Можно и уйти
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