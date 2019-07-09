«Сампдория» сделала предложение по игроку «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» может вернуться в Серию А. Аргентинский хавбек, ранее выступавший на правах аренды за «Аталанту», может перейти в «Сампдорию».

Согласно источнику, генуэзский клуб уже сделал предложение «сине-бело-голубым» об аренде футболиста за 1 млн евро с правом выкупа за € 9 млн. Отмечается, что «Сампдория» будет обязана активировать опцию выкупа при условии достижения Ригони определённых показателей.

Ранее сообщалось об интересе к игроку «Сампдории» со стороны «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».